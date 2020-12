Verwirrung im Leipziger Handel

Leipzig

Die erst am Wochenende erlassene Corona-Regel für Supermärkte, künftig ausschließlich Waren des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel verkaufen zu dürfen, sorgte am Montag in Leipzig für viele Irritationen. LVZ.de hat sich in Gohlis, Lindenau und im Zentrum-Süd umgesehen und eine Momentaufnahme festgehalten.

Kaufland Leipzig-Gohlis-Süd

Auf dem Parkdeck des Kauflands Gohlis-Süd herrscht ein Kommen und Gehen, alle Einkaufswagen sind vergriffen. Nach einer Wartepause geht es über die Rolltreppe ins Innere des Shoppingtempels. Vorm Geschäft auf der Georg-Schumann-Straße schlängeln sich unzählige Kunden, die auf Einlass warten. Im Kaufland tummeln sich die Menschen dicht an dicht nicht nur in den Lebensmittel-Abteilungen. Die Regale mit Technik und Haushalt sind frei zugänglich – vom Backförmchen über Deko-Artikel bis zum Kochgeschirr darf der Kunde weiter zugreifen und sich alle Wünsche erfüllen. In einem Pappregal mit Pyro-Artikeln wie Knallteufel und Wunderkerzen sieht es schon leerer aus.

Kaufland Leipzig-Altlindenau

Im Kaufland am Lindenauer Markt herrscht großer Andrang am frühen Nachmittag. Die Kunden geben sich die Einkaufswagen in die Hand und strömen durch die Regale, um sich für Weihnachtsfeiertage einzudecken. Keinerlei Einschränkungen im Non-Food-Bereich auch hier: Eltern können sich mit Spielsachen für ihre Jüngsten eindecken, mit Knallbonbons und Wunderkerzen für ein spaßiges Silvester, und auch CDs liegen bereit.

Haushaltwaren Rauch

Vorm Ladengeschäft von Dietmar Rauch in der Karl-Liebknecht-Straße stehen die Kunden diszipliniert mit Abstand und Mund-Nasenschutz und warten auf Einlass. Im Geschäft wurden die Regale mit Töpfen, Lampen, Heimtextilien, Bad-Accessoires und auch der Heimwerker- und Gartenbedarf für den Kunden unzugänglich gemacht. Laut Sächsischer Corona-Verordnung hat der Geschäftsinhaber ab 14. Dezember die Selbstbedienung eingestellt und nur noch ein Kunde darf die Räumlichkeit betreten. Seit 15 Jahren betreibt Rauch einen Hermes-Paketshop, der sehr gut angenommen wird. Außerdem bietet er Dienstleistungen wie Textilreinigung und Schleifarbeiten an. Auch Vogelfutter, Kerzen und Honig sind käuflich zu erwerben. „Es ist wie es ist – die Großen sahnen ab, die Kleinen gucken in die Röhre. Aber den Gastronomen, Textil-Läden und Friseuren geht es viel schlechter“, sagt der Ladenbesitzer zum Abschied.

Haushalts- und Eisenwaren sind derzeit tabu. Der Paket-Shop wird gut angenommen. Quelle: Regina Katzer

Fachgeschäft für Bürobedarf und Schreibwaren

Manuel Roth betreibt im Leipziger Zentrum-Süd den Laden „Mein RothStift“, ein Fachgeschäft für Bürobedarf und Schreibwaren. Aufgrund der Corona-Verordnung zum 14. Dezember musste er die oberen beiden Ebenen schließen. Derzeit ist nur das Untergeschoss geöffnet, wo er neben dem Postschalter auch ein postnahes Sortiment wie Verpackungsmaterialien und ein eingeschränktes Angebot an Büro- und Schulartikel anbieten darf.

Manuel Roth betreibt den Schreibwaren-Shop „Mein RothStift“ im Leipziger Zentrum-Süd. Quelle: Regina Katzer

Am Mittwochnachmittag hat die sächsische Landesregierung auf das Wirrwarr an Vorschriften reagiert und seine Regeln für den Einzelhandel in Bezug auf das erlaubte Warensortiment geändert. Läden, deren Sortiment zu mehr als 50 Prozent aus Waren des täglichen Bedarfs besteht, dürfen künftig wieder alles verkaufen.

Von Regina Katzer