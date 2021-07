Leipzig

Eckhard Netzmann sagt „Ganz einfach. Zu DDR-Zeiten wäre das Schutzmasken-Problem vergleichsweise unkompliziert gelöst worden“, meint der frühere Generaldirektor des DDR-Schwermaschinenbau-Kombinats „Ernst Thälmann“ Magdeburg (Sket). In einer kürzlich von der Leipziger Managerschmiede Handelshochschule (HHL) veranstalteten Video-Konferenz unter dem Motto „Gemeinwohl in der Krise“ mit weit über 200 Teilnehmern berichtet er, wie das Ganze vor der Wende hierzulande gelaufen wäre, welche Rolle mutiges und kompetentes Führungshandeln spielte und eigentlich auch heute noch spielt. „Die Regierung in Berlin hätte errechnen lassen, wie viele Masken gebraucht werden und welcher Betrieb sie produzieren kann und soll. In zwei Tagen wäre das geschafft worden.“

Falls die erforderliche Anzahl nicht komplett zusammengekommen wäre, „würde Alexander Schalck-Golodkowski eingeschaltet“. Das war der Mann, der im Außenhandelsministerium der DDR den Bereich Kommerzielle Koordinierung leitete und zuständig war für den Handel mit dem kapitalistischen Ausland. „Innerhalb von einer Woche wäre das Thema Masken erledigt gewesen“, sagt der Ingenieur für Umformtechnik Netzmann. Und rasches Handeln sei in solchen Situationen nötig, denn „jede Krise schwächt das Gemeinwohl“.

Viel Zeit verstreicht

Die aktuelle bundesrepublikanische Variante der Krisenbewältigung weiß Netzmann gleich anzuschließen, nicht ohne einen gewissen ironischen Unterton: „Da schreibt das Bundesgesundheitsministerium die Vergabe der Masken-Produktion aus“ – entsprechend des europäischen Wettbewerbsrechts. Dann werde monatelang gewartet auf die entsprechenden Angebote von Unternehmen. „Natürlich melden sich auch Scheinfirmen“, sagt der Diplom-Ingenieur, „die keinerlei Ahnung von der Schutzmasken-Herstellung haben.“ Also verlaufe das Ganze im Sande, bis ein seriöser Partner gefunden sei. Und die Zeit verstreiche, ohne dass es zu einer sinnvollen Lösung komme. Ein Beleg dafür, so Netzmann, dass es in Ausnahmesituationen darauf ankomme, „zentrale Entscheidungen zu treffen und sie vor Ort flexibel durchzusetzen.“

Prof. Timo Meynhardt von der Handelshochschule forscht zum Gemeinwohl. Quelle: André Kempner

Klar, Krisenmanagement will gelernt sein. Wie das in der DDR-Wirtschaft bewältigt wurde, ist in der Diskussionsrunde unter Leitung von HHL-Professor Timo Meynhardt, der zum Thema Gemeinwohl forscht, besprochen worden. „Welche Erfahrungen von damals können wir heute gut gebrauchen?“ – eine wichtige Frage der Debatte.

Für Netzmann ist die Sache klar: „Wissende in der Zentrale und Leistende an der Basis müssen an einem Strang ziehen.“ Das sieht Christa Bertag genauso. Die Ex-General­direktorin des Volkseigenen Betriebs (VEB) Kosmetik-Kombinat Berlin spricht es nüchtern aus: „Krisenbewältigung funktioniert nur in enger Zusammenarbeit aller Beteiligten.“ Der harte Wintereinbruch in den 1970er-Jahren zum Beispiel, als die Energieversorgung zusammenbrach, sei eine enorme Herausforderung gewesen. „Sie wieder herzustellen so gut es ging, war nur durch gemeinsames Handeln zu stemmen.“ Dem pflichtet Adolf Eser bei. Der frühere Chef des Chemiekombinats Bitterfeld weiß, was alles an solcher Krisenbewältigung dranhängt. Erzählt, wie nach einer Explosion der PVC-Fabrik 1968 mit 60 Toten versucht wurde, künftig solche Katastrophen zu verhindern. „Alle Kraftwerke wurden auf Beschluss der Berliner Regierung erneuert. Da hatten wir vor Ort alle Hände voll zu tun.“ Aber nur so sei es gelungen, künftig in harten Wintern für wohlige Wärme in den Wohnungen zu sorgen.

Kaffee-Krise und Kaffee-Mix

Und auch in Sachen leibliches Wohl hat es das eine oder andere zu regeln gegeben. Bertag nennt etwa die Kaffee-Krise 1976. Wegen einer Missernte in Brasilien schnellten die Preise für die Bohnen in die Höhe. „Auf einen Schlag verdreifachten sich die Kosten für Rohkaffee auf dem Weltmarkt“, erinnert sich die Thüringerin. „Diese Devisen hatten wir natürlich nicht.“ Um diese Unwägbarkeit zu bewältigen, habe es eine ganze Reihe von Maßnahmen gegeben.

Das zu ihrem Kombinat gehörende Chemische Werk Miltitz zum Beispiel sollte ein entsprechendes Kaffee-Aroma entwickeln, was „natürlich nicht klappte“. Nur: Der Sachse sagt: „Ohne Gaffee gönnen wir nicht gämpfen.“ Also beschloss Berlin, um den drohenden Unmut der Bevölkerung zu verhindern, zur Bohne 50 Prozent Getreide zur Streckung zuzusetzen. Kaffee-Mix hieß die vermeintliche Lösung, die in Kantinen reihenweise die Kaffee-Automaten außer Gefecht setzte, da die Gerste beim Brühen aufquoll und alle Leitungen zusetzte. Das im Volksmund als „Erichs Krönung“ bezeichnete Ersatzpulver taugte nichts, „das Getränk schmeckte nicht“ (Bertag), verschwand schließlich wieder aus den Ladenregalen. „Der ganze Spuk dauerte zwei Jahre.“

Der Ausweg schließlich hieß langfristige Lösung: Aufbau einer eigenen sozialistischen Kaffee-Produktion in Vietnam mithilfe aller sozialistischen Länder. Daran wurde mit aller Kraft gearbeitet. Als dann jedoch die dortigen Plantagen so weit gediehen waren, dass brauchbare Bohnen geerntet werden konnten, war die Wende bereits im Gange. Das heißt, die DDR kam nicht mehr in den Genuss dieses Kaffees. Bertag: „Aber auf diese Art und Weise ist Vietnam zum zweitgrößten Kaffee-Exporteur der Welt geworden.“ Für die Chemiefacharbeiterin ein Beleg dafür, „dass in jeder Krise auch eine Chance steckt“.

Hoher persönlicher Einsatz des Einzelnen gefragt

Sie zu ergreifen, darin sind sich die drei mit Blick auf ihre Führungsfunktion einig, braucht Gemeinschaft. Allein sei nichts zu erreichen. Das, so Bertag, habe immer als ein wesentlicher Grundgedanke zu DDR-Zeiten gegolten. „Hoher persönlicher Einsatz des Einzelnen für das Wohl aller“, lautete die Devise. Sie spricht sogar von einer „einmaligen Sorge um das Gemeinwohl“. Es gehe schließlich in einer gesunden Gesellschaft um „das Wirken von Menschen für ein gemeinsames Ziel, das allen zugute kommt“. Daher sei es – ebenfalls ein einmütiges Bekenntnis der drei Ex-Kombinats-Chefs – problematisch, Dinge der Daseinsvorsorge, die für die Gemeinschaft lebensnotwendig sind, zu privatisieren.

Bertag und Netzmann nennen hier das Verkehrs- und Gesundheitswesen, die Energieversorgung. Und nicht zu vergessen die Gesundheitsvorsorge. Netzmann: „Wenn man betrachtet, wie sich die Krankenhauslandschaften entwickeln, dass im Endeffekt in den Kliniken die Bereiche abgebaut werden, wo der Gewinn am niedrigsten ist.“ Dies könne jeder alle sechs Wochen im Fernsehen anhören, „aber es ändert sich ja nichts“. Das widerspreche dem Gemeinwohl-Ziel. Daher gibt Bertag zu bedenken, ob dann in solchen Bereichen „eher wieder staatliche Strukturen eingeführt werden sollten“. Und Netzmann fügt hinzu: „Der Staat muss doch sagen, was dem Gemeinwohl dient.“ Was derzeit vielerorts im Gesundheitswesen passiere, habe damit nicht unbedingt etwas zu tun, sondern nur mit Profitmaximierung. „Dem kann ich nur zustimmen“, betont Eser.

