Las Vegas/Hanoi/Frankfurt

Nach Tesla sucht ein weiterer ausländischer Autobauer nach einem Produktionsstandort für Elektroautos in Deutschland. Eine entsprechende Kooperation mit der deutschen Außenwirtschaftsagentur GTAI gab das vietnamesische Unternehmen Vinfast am Donnerstag bekannt.

Zwei deutsche Standorte seien in der näheren Auswahl, berichtet die Zeitschrift Auto Motor Sport. Vinfasts neue Chefin Le Thi Thu Thuy habe sie zusammen mit Ex-Vinfast-Chef Michael Lohscheller ausgesucht. Weitere Angaben zu konkreten Orten wurden nicht gemacht. Vinfast kooperiert bereits mit BMW. Ex-Chef Lohscheller war dagegen von Opel zu den Vietnamesen gewechselt, nach wenigen Monaten auf eigenen Wunsch aber wieder ausgeschieden.

Mitteldeutscher Standort?

Beide Punkte füttern Spekulationen nach einem möglichen Standort in Mitteldeutschland. Hier befindet sich bereits BMW mit seinem Werk in Leipzig. In Eisenach steht die Zukunft des dortigen Automobilwerks immer wieder auf dem Prüfstand. Es gehört zum Stellantis-Konzern unter dessen Dach auch Opel agiert, der frühere Arbeitsgeber von Lohscheller.

Besonders seit Corona sei die Zeit vorbei, Autos rund um die Welt zu transportieren, erklärte die neue Vinfast-Chefin Le Thi Thu Thuy laut einer gemeinsamen Mitteilung. Man müsse nah am Markt produzieren, um die Kunden zu überzeugen. Ein Produktionsstandort in der größten europäischen Volkswirtschaft sei für die Strategie des Unternehmens ein Meilenstein. Zu Größe, Kriterien oder Zeitrahmen der Investition wurde nichts mitgeteilt.

Flotte mit fünf Fahrzeugen

Die erste vietnamesische Automarke Vinfast verfolgt auf dem Weltmarkt ehrgeizige Ziele mit Elektro-Fahrzeugen und hat in Hai Phong eine hochautomatisierte Produktion aufgebaut. Auf der Technologie-Messe CES in Las Vegas stellte das Unternehmen nach eigenen Angaben eine komplette Elektro-Flotte mit fünf Fahrzeugen verschiedener Größen vor. Die beiden größten Autos könnten bereits bestellt werden. Größter Anteilseigner des Mutterkonzerns Vingroup ist der Milliardär Pham Nhat Vuong.

Von LVZ