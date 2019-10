Von Leipzig/Halle an die DPD-Spitze: Ex-Flughafenchef Malitzke leitet Post-Konkurrenten

Aschaffenburg

Er war bis Ende 2008 Chef des Leipziger Flughafens, wechselte dann an die Spitze des gerade eröffneten DHL-Hubs, zog dreieinhalb Jahre später weiter zu Amazon. Jetzt wird Eric Malitzke, der zuletzt in der Schweiz gelebt hatte, Deutschland-Chef des Paketdienstes DPD.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit Eric Malitzke eine Führungspersönlichkeit gewonnen haben, die mit einschlägiger Branchenerfahrung die Entwicklung von DPD Deutschland weiter nach vorne bringen wird”, sagte der noch amtierende DPD-Deutschlandchef Boris Winkelmann. Er will Malitzke nun einige Monate einarbeiten. Anfang 2020 soll der 46-Jährige dann selbst den Posten des Deutschlandchefs übernehmen.

Winkelmann, der seit 2013 Deutschlandchef des Post-Konkurrenten war, wechselt dann in die Pariser Zentrale des französischen Mutterkonzerns. DPD 1976 in der Bundesrepublik als Deutscher Paketdienst gegründet, war 2001 von der französischen La-Poste-Tochter GeoPos übernommen worden. Die Buchstaben DPD stehen seither für Dynamic Parcel Distribution.

Dritter Ex-Flughafenchef mit neuem Job in Folge

Malitzke ist schon der dritte Leipziger Ex-Flughafenchef, der innerhalb weniger Monate einen neuen Job findet. Erst Mitte September hatte Johannes Jähn, bis Juni Chef des Airports, die Leitung der neuen Schkeuditzer Frachtairline Cargo Logic Germany übernommen. Kurz zuvor war Dierk Näther, den Jähn 2015 an der Airportspitze abgelöst hatte, von genau dieser Airline zu Amtes gewechselt, dem Betreiber des Volga-Dnepr-Hangars am Airport. Näther wiederum war Ende 2008 der direkte Nachfolger von Malitzke an der Airport-Spitze gewesen.

Auch für Näther war es nicht der erste Jobwechsel nach seinem unfreiwilligen Abschied von der Airport-Spitze. Zunächst war er zu dem russischen-ukrainischen Gemeinschaftsunternehmen Ruslan Salis gegangen, das in Leipzig/Halle die Antonow-Flüge für Nato und EU abwickelte. Ende 2018 wechselte er dann zu Cargo Logic und jetzt zu Amtes. Hinter allen drei Firmen steht allerdings derselbe Eigner: der russische Oligarch Alexej Isaikin.

Vierter Jobwechsel in elf Jahren

Anders als seine beiden Nachfolger hielt es Malitzke, der 2003 mit gerade einmal 29 Jahren Airport-Chef geworden war, nicht lange in Schkeuditz. Den Post an der Flughafenspitze hatte der gebürtige Frankfurter 2008 aufgegeben, um Chef des neuen DHL-Hubs am Standort zu werden. Das hatte er als zuvor als Flughafen-Chef selbst nach Leipzig/Halle geholt.

Bei Amazon, wo er dreieinhalb Jahre später anheuerte, hatte er sein Büro dann zwar weiter in Leipzig, war aber bereits für alle Versandzentren in ganz Deutschland zuständig. Drei Jahre später zog er dann schon wieder weiter, dieses Mal in die Schweiz. Dort wurde im Oktober 2015 Chef der Landesgesellschaft des Logistikers Fiege. Nach vier Jahren kehrt er nun nach Deutschland zurück – in die deutsche DPD-Zentrale nach Aschaffenburg in Bayern.

„ Eric Malitzke hat das ideale Profil, um unsere erfolgreiche Strategie nach einer geordneten Übergabe in eine neue Entwicklungsphase zu führen“, lobte der scheidende DPD-Deutschlandchef Winkelmann seinen designierten Nachfolger. „Nach einer intensiven Phase der Integration und Transformation zu einem Premium-Paketdienst ist es nun an der Zeit, die Effizienz und Innovationsfähigkeit von DPD Deutschland weiter voranzutreiben.“ Dafür sei Malitzke genau der richtige Mann.

Von Frank Johannsen