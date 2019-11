Von Leipzig in die ganze Welt: Produktion des BMW 2er Gran Coupé gestartet

Leipzig

Im Leipziger BMW-Werk geht es Schlag auf Schlag: Vier Monate nach dem Start der neuen Generation des 1ers ist hier jetzt auch das neue 2er Grand Coupé angelaufen. Und anders als beim 1er handelt es sich um ein komplett neues Modell. Kunden müssen aber noch einige Monate warten: Zu kaufen gibt es das Auto erst ab März 2020. Die Preise beginnen bei 31.950 Euro.

„Wir sind stolz, das neue viertürige Coupé im Werk Leipzig für den gesamten Weltmarkt zu produzieren“, sagte Werkleiter Hans-Peter Kemser zum Start der Serienproduktion. Denn die neue Baureihe, die von BMW komplett neu entwickelt wurde, wird ausschließlich in Leipzig gebaut – und dann in alle Welt exportiert. Weltpremiere soll das neue Modell Ende November auf der Los Angeles Auto Show (22. November bis 1. Dezember) in den USA feiern.

Zur Galerie Im Leipziger BMW-Werk ist die Serienproduktion des 2er Gran Coupé angelaufen. Das Modell wird ausschließlich in Leipzig gebaut und dann in alle Welt exportiert. Es ist bereits die vierte Karosserievariante des 2ers, die hier gebaut wird – nach Coupé, Cabrio und Active Tourer.

Siebente Baureihe aus Leipzig

Nach 2er Active Tourer, Coupé und Cabrio, die ebenfalls ausschließlich in Leipzig gebaut werden, ist dies bereits die vierte Karosserievariante der 2er-Baureihe. Damit baut das Werk seine Rolle als Stammwerk der 2er-Reihe weiter aus. Zusammen mit dem ebenfalls hier gebauten 1er und den Stromern i3 und i8 kommt das Werk damit nun auf sieben Baureihen, von denen sechs ausschließlich hier entstehen. Nur den 1er teilt sich Leipzig mit dem Werk in Regensburg.

Das neue Gran Coupé ist Teil der Wachstumsstrategie des Autobauers für den sächsischen Standort. „Dieses neue Fahrzeug führt zu einer deutlichen Volumensteigerung“, kündigte Kemser an. Denn BMW investiert gerade 300 Millionen Euro, um die Kapazität von bisher 250.000 auf 350.000 Fahrzeugen pro Jahr zu erhöhen – und das „bei voll laufender Produktion mit rund 1000 Fahrzeugen am Tag“, wie Kemser unterstreicht.

Produktion wird 2020 hochgefahren

„Den Ausbau werden wir im Mai 2020 abschließen“, fügte sein Werkssprecher hinzu. „Danach werden wir die Produktion 2020 sukzessive hochfahren.“ Mit 350.000 Autos wird das Leipziger BMW-Werk dann sogar an VW in Zwickau vorbeiziehen, wo es nach dem gerade laufenden Ausbau 330.000 E-Autos pro Jahr sein sollen.

Angelaufen ist die Serienproduktion des 2er Gran Coupé bereits Anfang vergangener Woche. Die ersten 2er Gran Coupé, die jetzt gebaut werden, gehen nun zunächst als Ausstellungs- und Vorführwagen an die eigenen Händler in aller Welt. Und auch das Premierenfahrzeug, dass in anderthalb Wochen in Los Angeles gezeigt wird, dürfte bereits aus Leipziger Produktion sein.

Neues Modell soll jüngere Zielgruppe ansprechen

Das neue Modell hatte der damalige BMW-Chef Harald Krüger, der den Posten inzwischen an Oliver Zipse abgeben musste,erst im März angekündigt. „Damit wollen wir vor allem junge, urbane Zielgruppen ansprechen. Entsprechend frisch und provokativ ist das Design“, so Krüger damals. „Wir sind weiter konsequent im Angriffsmodus.“

Mehr zum Thema:

Das Modell teilt sich zwar die Plattform mit dem 1er und dem 2er Active Tourer, fällt aber deutlich größer aus: Mit 4,53 Meter ist er 18 Zentimeter länger als der 2er Active Tourer – und nur 17 Zentimeter kürzer als die nächstgrößere 3er-Baureihe. Anders als der 3er übernimmt das 2er Gran Coupé aber vom 1er den BMW-untypischen Frontantrieb. Das etwas kürzere 2er Coupé und das Cabrio, beide 2013 noch auf der Vorgängerplattform entwickelt, verfügen dagegen noch über Heckantrieb.

Zweiter Serienstart innerhalb von fünf Monaten

Für das Leipziger BMW-Werk ist es schon der zweite Produktionsstart innerhalb weniger Monate. Erst Anfang Juli war hierdie neue Generation des 1ers angelaufen. „So kurz nach dem Produktionsstart des neuen BMW 1er ein zweites, völlig neues Fahrzeugkonzept bei laufender Produktion zu integrieren und gleichzeitig die Kapazität zu erweitern, stellt eine besondere Herausforderung dar“, sagt Kemser. „Ich bin sehr stolz auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Werkes, die diese Herkulesaufgabe mit Perfektion und Leidenschaft meistern.“

Die Produktion laufe derzeit schon dank der hohen Nachfrage beim neuen 1er am Anschlag, sagte der Werkssprecher. Von den 1000 Fahrzeugen, die pro Tag gebaut werden, entfallen 860 auf die klassischen Modelle der 1er- und 2er-Reihe mit Verbrennungsmotor, hinzu kommen 140 Stromer i3 und i8, die in einem eigenen Werksteil entstehen.

Von Frank Johannsen