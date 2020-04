Wandergeselle begründet in Chemnitz den deutschen Werkzeugmaschinenbau

Chemnitz

Vom Wandergesellen zum Fabrikbesitzer, Ritter der französischen Ehrenlegion, Ehrenmitglied der Académie Nationale, Erhebung in den Adelsstand durch den österreichischen Kaiser sowie Ehrenbürger von Chemnitz und seiner ungarischen Geburtsstadt: Das Leben von Johann Zimmermann gehört zu den bemerkenswertesten in der sächsischen Wirtschaftsgeschichte. Er gilt als Vater des deutschen Werkzeugmaschinenbaus. Vor 200 Jahren wurde er geboren.

Schlosser auf der Walz

Von seiner Kinder- und Jugendzeit ist nur wenig bekannt. Eigentlich nur so viel, dass er am 27. März 1820 im ungarischen Pápa, einer heute rund 33 000 Einwohner zählenden Stadt im Kreis Veszprém etwa auf halber Strecke zwischen Györ und dem Balaton, als Sohn einer deutschen Schlosserfamilie zur Welt kam. Nach dem Besuch des Gymnasiums erlernte er den Beruf eines Schlossers in der Werkstatt seines Vaters und in der Fabrik seines Vetters in Großwardein (heute: Oradea in Rumänien, nahe der ungarischen Grenze), die sich mit der Fabrikation von Turmuhren und landwirtschaftlichen Maschinen beschäftigte. Nach seiner Lehre, die 1837 endete, verschlug es ihn als Wandergeselle auf seiner Walz zuerst nach Wien und München sowie 1839 nach Chemnitz.

Anzeige

Zunächst arbeitete er hier in der „Sächsischen Maschinenbau Compagnie“. Als diese in wirtschaftliche Probleme geriet, verließ Zimmermann diese und wurde 1844 Teilhaber einer kleinen Fabrik für Spinnereimaschinenteile im obersorbischen Gablenz. In den Wirren der deutschen Revolution übernahm er 1848 die Firma und begann – wieder zurück in Chemnitz – die Produktion von Werkzeugmaschinen.

Weitere LVZ+ Artikel

Seine Geschäftsidee: Den aus dem Boden sprießenden sächsischen Textilmanufakturen sollte mit Maschinen und Werkzeugen mehr Unabhängigkeit vom englischen Markt garantiert werden. Das Spektrum reichte von Spinn-, über Dampf- und Dreh- bis hin zu Nähmaschinen. Nur wenige Jahre später wird deshalb auch vom „sächsischen Manchester“ gesprochen. Zimmermann gilt als der Vater des deutschen Werkzeugmaschinenbaus, da er der erste deutsche Hersteller war, der ausschließlich Werkzeugmaschinen nach eigenen Konstruktionen produzierte. Bald wurden die Räumlichkeiten zu klein und die Firma bezog 1854 einen Neubau am heutigen Standort des Stadtbades. 50 Angestellte beschäftigte Zimmermann hier, ein gutes Dutzend Jahre später waren es in einem weiteren Neubau bereits 800.

Preise bei Weltausstellungen

Aufhorchen ließ er die Konkurrenz vor allem aus England bei der Londoner Weltausstellung 1862, als er mit der Qualität seiner Produkte für Furore sorgte und mit einem großen goldenen Preis in seine Heimatstadt Chemnitz zurückkehrte. Versuche seiner angelsächsischen Konkurrenten – bis dahin marktbeherrschend im Werkzeugmaschinenbau –, im Vorfeld die Ausstellung seiner Maschinen zu verhindern, schlugen fehl. Auf der Weltausstellung fünf Jahre später in Paris gelingt ihm der Coup erneut – für das expandierende Unternehmen war das natürlich Gold wert.

1871 verkauft Zimmermann seine Firma und wird zugleich für die nächsten sieben Jahre Generaldirektor der neu entstandenen Chemnitzer Werkzeugmaschinenfabrik, bevor er sich 1878 nach Berlin aufs Altenteil zurückzieht. Hintergrund für die Veräußerung sollen unter anderem ständige Unruhen der Arbeiterschaft im Raum Chemnitz und deren Forderung nach einer 60-Stunden-Woche (statt der üblichen 65 Stunden) gewesen sein. Letztlich wurde eine 62-Stunden-Woche eingeführt.

Zimmermann verstarb am 2. Juli 1901 in Berlin. Seinem Wunsch zufolge wurde er auf dem Friedhof in der Reichenhainer Straße in Chemnitz beerdigt. Sein (Familien-)Grab ist heute noch auf dem Städtischen Friedhof zu finden.

Von Martin Pelzl