Was sagen City-Händler zu einer Markthalle am Leuschnerplatz?

Soll mit einer Markthalle auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz neue Einzelhandelsfläche entstehen? Der City-Marketing-Verein, der rund 75 Prozent der Handelsfläche der Innenstadt vertritt, äußert sich skeptisch und offen zugleich. Es müsse kritisch geprüft werden, ob zusätzliche Fläche in diesen Zeiten geboten sei, so die Innenstadt-Akteure. Studien würden zwar zeigen, dass die Leipziger City im Vergleich sehr attraktiv sei. Gleichwohl müssten sowohl das schon vor dem Lockdown veränderte Einkaufsverhalten (mehr Online-Shopping) als auch die womöglich dramatischen Änderungen durch die Corona-Krise berücksichtigt werden. Man sei aber „nicht generell gegen die Entwicklung einer Markthalle oder gegen Veränderungen“, erklärt Vereinschef Thomas Oehme.

Altes Karstadt-Haus als Markthalle nutzen?

Es sei aber heute nicht unbedingt nicht richtig, was noch vor zehn Jahren richtig gewesen sei, so Oehme mit Blick auf Flächenzuwächse. Der Vereinschef regt an, über alternative Hallen-Standorte nachzudenken. „Unter dem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt wäre auch die Nutzung bestehender Gebäude denkbar“, sagt Oehme und nennt das alte Karstadt-Haus sowie Teile des Passagen-Systems. Im früheren Karstadt hätten Delikatessenverkauf und Gastronomie gut funktioniert.

Skepsis mit Blick auf den Leuschner-Platz

„Die Markthalle nach 80 Jahren am Leuschner-Platz wieder erstehen zu lassen, kann auch ein Fehler sein“, so Oehme. Zu deren Entstehungszeit sei die Innenstadt Schauplatz von Mustermessen gewesen, die sich nach dem Krieg in den Süden der Stadt und nach der Wende komplett aus der Innenstadt verabschiedeten. „Die ehemaligen Messepassagen wurden umgenutzt und in den Erdgeschossen meist durch langfristig niedergelassenen Handel ersetzt.“ Nun sei die Nachfrage nach diesen Flächen gesunken. Das Ziel müsse jetzt sein, die City innerhalb des Rings als erstes zu bedenken. Die kompakte City mache Leipzigs Einzelhandel so attraktiv.

Oehme: „Demirbas-Konzept ist interessant“

„Wichtig ist, dass wir uns keine Denkverbote aufgeben“, sagt Oehme. Er finde das Konzept und den Nutzungsansatz von Demirbas für eine Markthalle sehr interessant. „Es ist prima, dass es in unserer Stadt solche Visionäre gibt, die Leipzig weiter oder komplett neu denken und sich trauen unternehmerische Verantwortung und Risiko zu tragen.“

