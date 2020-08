Leipzig

Vor fünf Jahren übernahm der Mercedes-Benz-Händler Lei Shing Hong (LSH) aus Hongkong sämtliche Daimler-Niederlassungen in den neuen Bundesländern außer Berlin. Ein Jahr später war die Eingliederung der 15 Mercedes-Benz-Niederlassungen in Ostdeutschland abgeschlossen. LSH machte Hans-Peter Immel zum Chef von Stern-Auto. Unter diesem Namen firmieren die Mercedes-Benz-Center in Leipzig, Dresden, Magdeburg, Schwerin und Rostock seitdem. Ihren Sitz hat die Handelsgruppe in Leipzig.

Der neue Chef Tobias Hauck kennt das Unternehmen gut. Er ist seit 2016 dabei. Quelle: Martin Klindtworth

Immel verlässt nun zum Monatsende die Firma. Sein Nachfolger wird der bisherige Finanzchef Tobias Hauck (47). Stern-Auto bestätigte das der LVZ. Zuvor hatte die „Automobilwoche“ berichtet.

1700 Beschäftige arbeiten heute bei Stern-Auto

Der deutsche LSH-Ableger mit Sitz in Leipzig war gegründet worden, um Daimler die Niederlassungen in Ostdeutschland abzukaufen. Ende 2014 wurde zunächst die Daimler-Tochter Russ & Janot in Thüringen übernommen, 2015 folgten dann weitere Daimler-Niederlassungen in den neuen Bundesländern außer Berlin. 2018 kam dann noch das Autohaus Sternagel in Brandenburg hinzu, wo Stern Auto bisher nicht vertreten war.

Geht jetzt in den Ruhestand: Stern-Auto-Geschäftsführer Hans-Peter Immel. Quelle: Martin Klindtworth

Inzwischen gehören 21 Autohäuser mit 1700 Mitarbeitern zur Gruppe, die damit nach eigenen Angaben der größte Mercedes-Benz-Vertragshändler in Deutschland und einer der größten Auto-Handelsgruppen bundesweit ist. Beim Umsatz liefert sich Stern-Auto seit Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Fahrzeug-Werken Lueg aus Bochum um den Spitzenplatz als umsatzstärkster Mercedes-Benz-Händler. 2019 lag Lueg laut dem Institut für Automobilwirtschaft mit 1,101 Milliarden Euro Umsatz vorn. Stern-Auto kam auf 987 Millionen Euro.

Tobias Hauck ist wie Vorgänger Immel seit 2016 im Unternehmen

Der neue Chef Hauck kennt das Unternehmen gut. Er ist wie Immel seit 2016 dabei. Vor seinem Wechsel zu Stern-Auto war er Managing Director bei der LSH-Konzernschwester Lei Shing Hong Credit mit Sitz in Hongkong und davor Finanzchef von Daimler China.

Immels Ausscheiden soll nach Informationen der „Automobilwoche“ dazu genutzt werden, um die Zuständigkeiten in der Geschäftsführung bei Stern-Auto neu zu ordnen. Bereits im Februar war Alexander Tomescheit (56), der 2015 mit der Übernahme der Daimler-Niederlassung Leipzig zu Stern-Auto gekommen war, aus der Geschäftsführung ausgeschieden.

Die Lei-Shing-Hong-Gruppe ist mit 240 Standorten und mehr als 22 000 Mitarbeitern einer der größten Mercedes-Benz-Vertriebspartner weltweit.

Von Andreas Dunte