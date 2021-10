Weingüter in Mitteldeutschland kämpfen mit Personalmangel

Naumburg/Freyburg

„Seien Sie nett zu unserem Personal. Das ist schwieriger zu bekommen als Gäste.“ Habe diesen Spruch unlängst auf einem Aufsteller vor einem Restaurant entdeckt, das von einem Weingut betrieben wird. Das Weingut liegt an der Mosel, doch die beiden Sätze sind landesweit gültig.

Volker Frölich vom Weingut ­Frölich-Hake kann ein Lied davon singen. „In der Gastronomie Leute zu bekommen, ist aktuell fast unmöglich“, sagt er. Der letzte Ärger ist ganz frisch. „Unser Lehrling ist nicht angetreten, er hat kurz vor seinem ersten Tag gekündigt. Das ist uns nun schon zum zweiten Mal passiert.“ Extrem unfair sei das. „Anderen sagen wir den Ausbildungsplatz ab, sind froh, jemanden zu haben. Und dann so eine Nummer.“

Personal schwer zu bekommen

Die Frölichs betreiben in Roßbach (Naumburg) in der Vinothek ihres Weinguts einen Gutsausschank, quasi eine Straußwirtschaft gehobenen Standards mit Flammkuchen, Winzervesper oder Käseteller für Feinschmecker im Angebot. Der Gutsausschank ist bei gutem Wetter bestens besucht, doch das fordert den Frölichs einiges ab. Denn eigentlich ist der Ausschank von Freitag bis Montag geöffnet, der Weinverkauf jedoch an allen sieben Tagen der Woche (nur November bis Ostern sonntags geschlossen).

„Wenn aber jemand vor dem Weinkauf probieren will, dann wollen und können wir ihm das nicht verwehren“, erzählt Sandra Frölich. Die Chefin des Zehn-Hektar-Betriebes hat eine gewisse ­Berühmtheit erlangt, war sie doch unter ihrem Mädchennamen ­Sandra Hake 1993/1994 erste deutsche Weinkönigin aus Ostdeutschland. Geöffnete Vinothek und Weinausschank bedeuten natürlich Personal. Doch eben das ist gerade so schwer zu bekommen.

Ohne die Hilfe der Familie geht es nicht

Das Weingut Frölich-Hake ist ein klassischer Familienbetrieb. Neben Sandra und Volker Frölich gibt es im Betrieb noch drei Angestellte, wobei ein Mitarbeiter nur von April bis ­Oktober beschäftigt ist, eine Mitarbeiterin hat eine 18-Stunden-Stelle. Die Arbeitszeiten in einem Weinbaubetrieb schwanken während eines Jahres extrem. Die Mitarbeiter haben deshalb ein Arbeitszeitkonto, Überstunden im Frühjahr und Herbst können im Winter abgebummelt werden.

Apropos Herbst. Während der Lese, die wichtigste Zeit in einem Weinbaubetrieb, reicht das Stammpersonal in keinem Fall. Auch wenn, wie bei den Frölichs, einige Flächen mit einem Vollernter gelesen werden, ist an den Steilhängen Lese nur per Hand möglich. „Da helfen die Eltern, Freunde und Bekannte“, erzählt Volker Frölich. Das gilt für alle Familienbetriebe im deutschen Weinbau (wahrscheinlich in ganz Europa), nicht nur an Saale und Unstrut. Ohne die Hilfe der Familie und von Verwandten/Bekannten geht es nicht.

Die Familie ist auch die Hoffnung auf die Zukunft. Die Frölichs haben zwei Töchter, 19 und 22 Jahre alt. Ob eine von ihnen den Betrieb einmal übernehmen wird, steht in den Sternen. „Beide sind im Betrieb groß geworden, sie wissen, wie es läuft“, sagt Sandra Frölich. Sie helfen, wo sie können, im Vertrieb oder im Gutsausschank. „Die Große schreibt gerade unser Datenschutzkonzept, sie hat Internationales Management studiert. Die Kleine will in Wien Internationale Weinwirtschaft studieren“, erzählt Volker Frölich.

Stichworte wie Extras für Mitarbeiter oder Boni laufen bei Familienbetrieben ins Leere. Bei den ­Angestellten gibt es eine exakte Arbeitszeiterfassung. Und wie sieht es damit bei Sandra und Volker ­Frölich aus? Die Antwort: herz­haftes Lachen.

Quereinsteiger an Branche interessiert

Etwas anders die Lage bei der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut e.G., mit knapp 390 Hektar Rebfläche, 360 Genossenschaftsmitgliedern und 42 Angestellten der größte Weinbaubetrieb in Mitteldeutschland. „Wir hatten lange Zeit wenig Fluktuation bei den Mitarbeitern, aktuell aber haben wir stärkere Wechsel“, erzählt Geschäftsführer Hans Albrecht Zieger. Er verweist auf Besonderheiten der Branche. „Weinbau ist in der Wirtschaft schon ein spezielles Segment. Es gibt eine gewisse Tradition, viel Emotion, auch viel Verbundenheit. Wir haben etliche Mitarbeiter, die Mitglieder der Genossenschaft sind.“

Gleichzeitig berichtet Zieger von zunehmend Quereinsteigern, die Interesse am Wein haben und in die Branche einsteigen wollen. „Viele auf dem zweiten Bildungsweg. Sie haben ein abgeschlossenes Studium, absolvieren dann noch eine Winzerausbildung.“ Die Winzervereinigung bietet da etliche Möglichkeiten: Es gibt die Ausbildung zum Winzer, dual auch im Fachgebiet Weintechnologie, man kann den Bachelor in Weinbau und Oenologie machen. Oder einfach „nur“ zum Bürofachangestellten. Das Problem, gerade bei der Winzer-Ausbildung: „Nach der Ausbildung wollen die Absolventen gerne ein eigenes Weingut führen, oder sie gehen in die Welt.“

Ausbildungsoffensive hilft nur bedingt

Bestes Beispiel ist der Lehrling, der in diesem Jahr begonnen hat. Der ist 22 Jahre alt, kommt aus Naumburg und nicht aus einer Winzerfamilie. Er hatte schon mit einem Studium in Heilbronn angefangen, doch wegen des coronabedingtem Fernunterrichts dann doch lieber eine Winzerausbildung angestrebt. Wegen der Vorbildung stieg er im zweiten Lehrjahr ein. Sie liefern als Gesellenstück einen eigenen Wein, was auch eine Motivation ist. Ob er in der Region bleibt, ist freilich höchst ungewiss.

Also hilft die Ausbildungsoffensive nur bedingt, um geeignetes Personal längerfristig zu binden. „In manchen Bereichen ist es schwierig, Mitarbeiter zu finden. Gerade im Verkauf“, sagt Zieger. „Viele Veranstaltungen finden am Abend und an Wochenenden statt, da ist es momentan sehr, sehr schwer, Personal zu finden. Da geht es uns wie der Gastronomie.“

Kostenloser Wein statt Extras und Boni

Doch Extras oder Boni für Mitarbeiter seien noch kein großes Thema, eben weil noch nicht so große Fluktuation herrscht. Es bleibt derweil bei der Tradition des Deputats: Jeder Mitarbeiter bekommt sieben Flaschen Wein pro Monat gratis. Möglicherweise müssen sich Zieger und sein Führungsteam perspektivisch aber mehr einfallen lassen, denn klar sei auch: „Der Fachkräftemangel trifft uns. Winzer von der Mosel oder der Pfalz kommen nicht rüber.“

Hans Albrecht Ziegers Fazit: „Die Zeiten werden nicht einfacher.“ Das werden Volker und Sandra Frölich genau so unterschreiben.

Von Uwe Köster