Nach den angekündigten Engagements des Kosmetik-Produzenten Beiersdorf (zunächst 200 neue Jobs) und des Auto-Batterieherstellers Dräxlmaier (+100) klopft der nächste große Investor in Leipzig an: Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson will nach Leipzig kommen. Das verriet OBM Burkhard Jung beim Wahlduell von LVZ und „Bild“ am Montag.