Meteorologe Jörg Kachelmann bestellt Messtechnik in Markranstädt

Staubmesstechnik aus Markranstädt bei Leipzig kommt jetzt auch in der Schweiz zum Einsatz. Und zwar nicht bei irgendwem, sondern bei Wettermann und MDR-Talkmaster Jörg Kachelmann persönlich. Pünktlich zum Weltwirtschaftsforum in Davos, das dort im Januar zu Ende ging, hatte er in dem schweizerischen Luftkurort Messsensoren aus Markranstädt installiert – entwickelt und gebaut von Dr. Födisch Umweltmesstechnik. „Und die liefern jetzt fleißig Messwerte“, freut sich Firmenchef Holger Födisch.

Wie ausgerechnet Kachelmann auf die Technik aus Markranstädt aufmerksam wurde? Durch eine kuriosen Zufall. Denn im vergangenen Oktober hatte Födisch den Wettermann bei eibner Veranstaltung im „ Riverboat“-Studie des MDR in Leipzig getroffen. Am Rande des „Directors’ Club“ für die Top-Unternehmer aus Mitteldeutschland war er dort mit dem Wettermann, der als Hauptredner auftrat, ins Plaudern gekommen.

Unternehmer des Jahres hoffte auf Einladung ins Riverboat

Dass daraus am Ende ein Auftrag werden könnte, hatte Födisch nicht im Geringsten gedacht. Nicht einmal einen seiner Messsensoren zum Vorzeigen hatte er eingesteckt. „Wenn überhaupt, dann dachte ich an eine Einladung ins Riverboat“, berichtet der 59-Jährige. Schließlich wurde er im vergangene Mai zu „ Sachsen Unternehmer des Jahres 2019“ gekürt.

Doch dann kam es genau umgekehrt. Als Födisch von seinen Feinstaubmessungen in Leipzig erzählte, berichtete Kachelmann dass er auch gerade so ein Gerät aus Schweizer Produktion teste, um den Feinstaub in der Luft zu messen. „Wenn Sie etwas solides möchten, dann arbeiten Sie mit unseren Messgeräten und -sensoren“, warf Födisch ein – und lud den Schweizer spontan in seine Firma nach Markranstädt ein.

Födisch führt Kachelmann durch den Betrieb

Vier Wochen später führte Födisch den Schweizer dann tatsächlich durch seine Firma. Erst zeigte er ihm die Forschungs-. und Entwicklungsabteilung, dann die eigene Produktion am Standort. Und um den Besucher zu überzeugen, stellte Födisch ihm leihweise einen Sensor aus eigener Produktion zum ausprobieren zur Verfügung, den Kachelmann dann in Leipzig testete. Wo genau, wollte Födisch nicht verraten. Der Standort unterliege der Geheimhaltung.

Offenbar war Kachelmann aber hoch zufrieden: Schon Ende November bestellt er dann zehn Staubmesssensoren. Und die wurden dann noch kurz vor dem Weltwirtschaftsforum, das Mitte Januar anfing, in Davos aufgestellt. Den Aufbau übernahmen die Mitarbeiter von Kachelmanns Firma, die Messwerte laufen in Echtzeit in der Datenbank von Födisch in Markranstädt zusammen. Und auch der Leih-Sensor in Leipzig sei weitrer in Betrieb – und liefert fleißig Daten zum Feinstaubgehalt in der Luft.

Viel Zeit, die vergoldete Siegerskultur „Die Träumende“ in Födischs Büro zu bewundern, hatte Kachelmann bei seinem Besuch im November aber nicht. Nach dem Rundgang durch den Betrieb hab man gerade noch zeit für eine Tasse Tee und eine kurze Einweisung in die Funktion des Leihsensors gehabt, hieß es im Unternehmen. Dabei hat die 1,20 Meter große Skulptur, die Födisch im Mai 2019 bei der Unternehmergala in Dresden überreicht bekommen hatte, jetzt in Markranstädt einen Ehrenplatz erhalten: direkt im Büro des Chefs.

Eigenes Messnetz wächst bis München und Lübeck

1991 hatte Födisch den maroden Markranstädter Betriebsteil des VEB Entstaubungstechnik Magdeburg von der Treuhand übernommen – und daraus einen Vorzeigebetrieb gemacht. Inzwischen wurde daraus eine Firmengruppe mit sechs Tochtergesellschaften in ganz Deutschland und mehr als 200 Mitarbeitern, davon allein 85 in Markranstädt, wo die gesamte Produktion läuft. 1600 Geräte für die Messung und Analyse von Staub und Gas werden pro Jahr produziert und vor allem in Kraftwerken und Industrieanlagen eingebaut. Hauptabsatzmarkt ist inzwischen China.

Nebenbei hat Födisch auf eigene Kosten ein eigenes Netzwerk zur Feinstaubmessung aufgebaut – mit zehn Messstellen in und um Leipzig. Seit kurzem hat er auch Messstellen außerhalb der Region: In München, Lübeck, Herne ( Nordrhein-Westfalen) und Kriftel ( Hessen). „Ein weiterer Ausbau des firmeneigenen Messnetzes ist angedacht.“

MDR holte Kachelmann als Talkmaster zurück

Auch für Kachelmann, der nach seinem unfreiwilligen Aus als ARD-Wettermoderator die privaten Vorhersagedienste Kachelmannwetter und Meteologix aufgebaut hat, ist es nicht das erste Engagement in Mitteldeutschland. Nicht nur, weil der MDR ihn vor gut einem Jahr als Moderator der Talkshow „ Riverboat“ zurückholte. Auch in seinem Hauptberuf als Meteorologe ist der Schweizer in der Region aktiv.

Erst im Dezember hatte er in Westewitz bei Döbeln eine neuartige Wettermessstation in Betrieb genommen: die erste sogenannte „Präriewetterstation“ in Sachsen. Gemessen wird dort aber nicht der Feinstaub, sondern für die Landwirtschaft wichtige Daten wie Sonneneinstrahlung und Blattfeuchte – zusätzlich zu den Standardwerten wie Temperatur, Wind und Niederschlag. Feinstaubwerte liefert jetzt der von Födisch geliehene Sensor in Leipzig.

Von Frank Johannsen