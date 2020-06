Leipzig

Es ging ziemlich schnell. In der zweiten Januarhälfte des Jahres 1990 übernahm Klaus-Ewald Holst die Leitung einer Arbeitsgruppe zur Umstrukturierung des Volkseigenen Betriebes Verbundnetz Gas (VNG). Schon fünf Monate später gelang dem gebürtigen Neustrelitzer ein Husarenstreich: Am 29. Juni 1990, also zwei Tage vor Einführung der D-Mark in der DDR, wurde der Betrieb in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. „Dabei schützte uns Unwissenheit vor Schlaflosigkeit“, erinnert er sich. „Das war unser Umstieg in die Selbstständigkeit und die Privatisierung, auch wenn sich bis zuletzt Leute in den Ministerien und im Gaskombinat dagegen stemmten“, so der Manager, der bis 2010 Vorstandschef des Unternehmens war und dessen Wirken maßgeblich dazu beigetragen hat, dass der Gas-Konzern, gemessen am Umsatz, seit Jahren das größte ostdeutsche Unternehmen ist. 2019 erwirtschafteten die 1155 Mitarbeiter bei einem Umsatz von 10,5 Milliarden Euro einen Gewinn von 117 Millionen Euro.

Vorstandschef Heitmüller optimistisch

VNG war das erste von der Treuhandanstalt erfolgreich privatisierte Großunternehmen. Seit 2015 sind die Leipziger, die europaweit mit Gas handeln, mehrheitlich im Besitz des Karlsruher Energieriesen EnBW. Und stehen, wie die gesamte Energiebranche, vor letztlich gewaltigen Umbrüchen. Dekarbonisierung betrifft schließlich zwar zunächst die Braunkohle, aber letztlich auch das Erdgas. Gleichwohl verbreitet der jetzigen Vorstandsvorsitzende Ulf Heitmüller grundsätzlich Optimismus. Gas, die Gasinfrastruktur und neue Technologien wie Power-to-Gas seien „für eine erfolgreiche Energiewende unverzichtbar“, lautet sein Credo. Was Veränderungen im Unternehmen einschließt.

Erdgas bleibt wichtig für Energieversorgung

Vor drei Jahren wurde eine neue Strategie „ VNG 2030+“ beschlossen, die nun überarbeitet wurde. So erfordere „die Beschleunigung strategisch hinterlegter Trends – wie vor allem die Digitalisierung und Dekarbonisierung – eine Neubewertung des Marktumfeldes sowie ein damit verbundenes Update“, betonte Heitmüller jetzt vor dem Aufsichtsrat. Er zeigte sich dabei erneut davon überzeugt, dass Erdgas „über das Jahr 2030 hinaus ein wesentlicher Bestandteil der deutschen und europäischen Energieversorgung sein wird“. Es bilde daher auch zukünftig den Kern der Aktivitäten von VNG. In den etablierten Bereichen Handel und Vertrieb, Transport und Speicher sehe die Fortschreibung eine Weiterentwicklung des profitablen Bestandsgeschäfts vor, sagte der Energiemanager.

Im Zuge der bevorstehenden Transformation der Energiemärkte fokussiere sich die strategische Ausrichtung dabei auf die Entwicklung des kohlenstofffreien Geschäfts. „Da sehe ich großes Potenzial“. Heitmüller sagte, sein Unternehmen verfolge das Ziel, eine wesentliche Rolle in der Wertschöpfungskette klimaneutraler Gase einzunehmen. VNG wolle mit einem gesunden wirtschaftlichen Wachstum auch einen Beitrag zum Gelingen einer erfolgreichen Energiewende hin zu einer CO2 -armen und perspektivisch CO2 -freien Gesellschaft leisten.

Biogas und Wasserstoff im Kommen

Konkret will VNG sich auf nachhaltige Geschäftsfelder wie Biogas fokussieren. Hier sei weiteres substanzielles Wachstum vorgesehen. Bis 2025 soll der Geschäftsbereich Wasserstoff aufgestellt sein. Die kürzlich verabschiedete nationale Wasserstoffstrategie Deutschlands biete eine gute Grundlage für die Entwicklung nachhaltiger Wasserstoffprojekte – „nicht zuletzt in den Strukturwandelregionen Ostdeutschlands“, meinte Heitmüller.

Dagegen wird die vor drei Jahren ins Leben gerufene Sparte Quartierslösungen in der bisherigen Form nicht weiterverfolgt. Das gewonnene Know-how könne allerdings bei grünen Wärmelösungen eingesetzt werden. Den im Bereich Quartierslösungen beschäftigten Mitarbeitern werde die Weiterbeschäftigung innerhalb des VNG-Konzerns angeboten.

Von Ulrich Milde