Wieder mehr Arbeitslose in Leipzig

Leipzig

Im Dezember hat es im Stadtgebiet einen „leichten, saisonbedingten Anstieg der Arbeitslosigkeit“ gegeben. Das teilte am Freitag die Agentur für Arbeit mit. Bei den unter 25-Jährigen habe die Zahl der Arbeitslosen um 34 Personen zugelegt; in der Altersgruppe der 50-Jährigen und Älteren sei ein Anstieg von 144 Personen zu verzeichnen. Zum statistischen Zähltag im Dezember sei die Arbeitslosenquote bei 5,9 Prozent verharrt (Vormonat: 5,9 Prozent). Im Dezember 2018 lag sie noch bei 6,1 Prozent. Insgesamt waren im Dezember 6266 Menschen in der Arbeitsagentur joblos gemeldet; im Jobcenter waren es 12 371 Menschen.

Die Arbeitslosenzahlen sind im Vorjahresvergleich weiter rückläufig. Quelle: Patrick Moye

Aktuell betreut das Jobcenter Leipzig 40 320 erwerbsfähige Leistungsberechtigte. Im Vergleich zum Vormonat blieb deren Zahl mit minus 5 nahezu unverändert, aber im Vergleich zum Vorjahr war ein deutlicher Rückgang um 3158 Personen zu verzeichnen. Das waren innerhalb eines Jahres 7,3 Prozentpunkte weniger.

„In der Stadt war im November und Dezember mit 5,9 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote seit 1991 zu verzeichnen“, betonte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Leipzig Steffen Leonhardi. Der Prognose des Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zufolge setze sich der positive Trend auch im Jahr 2020 fort. „Die Herausforderung wird 2020 sein, für die Nachfrage der Arbeitgeber die fachlich passenden Bewerber zu finden.“

Von Andreas Tappert