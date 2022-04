Leipzig

Wie steht es nach zwei Jahren Corona-Pandemie um die Kultur- und Kreativbranche? Wie können Wirtschaft und „die Kreativen“ besser zusammenarbeiten? Welche Chancen bieten digitale Veranstaltungsformate und werden analoge Events irgendwann obsolet sein? In der neuen Folge des LVZ-Wirtschaftspodcasts „Macher Ost“ sprechen die Moderatoren Marco Weicholdt und Susanne Reinhardt mit der Leipziger Eventmanagerin Simone Dake über die Kultur- und Kreativbranche in Mitteldeutschland. Die Branchenkennerin ist seit fast 30 Jahren im Geschäft, Inhaberin einer Veranstaltungs- und Künstleragentur und verfügt über tiefe Insights in die Konzert- und Kulturbranche. Sie ist engagierte Fürsprecherin für Kultur- und Kreativschaffende.

Marco Weicholdt berichtet in dieser Podcastfolge außerdem von seinem inspirierenden Besuch des Kultur- und Tech-Festivals South by Southwest (SXSW) in Austin (Texas). Zusätzlich gibt er einen Ausblick auf das eigene Start-up-Festival MACHN, das diesen Sommer stattfinden wird.

Über den Podcast Macher Ost

Im Wirtschaftspodcast „Macher Ost“ sprechen LVZ-Redakteurin Susanne Reinhardt und Start-up-Experte Marco Weicholdt vom Basislager Coworking mit Menschen, die Leipzig und Mitteldeutschland bewegen. Ob hemdsärmeliger Unternehmer oder moderne Gründerin, Politikerin oder Ehrenamtler: Sie stellen spannende Persönlichkeiten vor, die die Region mit ihrem Engagement und Enthusiasmus prägen – die „Macher Ost“. Sie sprechen mit über die regionale Wirtschaft und ihre überregionale Strahlkraft, über traditionelle Unternehmen und Industriezweige, die spannendsten Start-ups, Innovationen und Forschung. Mit „Macher Ost“ wollen sie den Hörerinnen und Hörern interessante Neuigkeiten aus der regionalen Wirtschaftswelt vermitteln, exklusive Einblicke ins Unternehmertum bieten und ihnen Inspirationen für ihr eigenes (unternehmerisches) Handeln mitgeben.

Zur Podcastfamilie der LVZ gehören zudem „Unsere Story“, der Podcast, der hinter die Recherche blickt, die „LVZ Reportage“ der Woche und der Fußballpodcast „Die Rückfallzieher“ – hören Sie gern mal hinein. Alle Podcast-Angebote finden Sie auf LVZ.de sowie auf den bekannten Podcast-Plattformen.

Feedback zu Macher Ost bitte an wirtschaftszeitung@lvz.de

Von sure