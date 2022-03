Leipzig

Leipzig bekommt einen neuen Lieferdienst. Der finnische Anbieter Wolt startet am 23. März mit 80 Kurieren durch. Die meisten davon seien schon an Deck, sagt Pressesprecherin Paula Petersohn. Bis zum Sommer soll die Zahl der Fahrerinnen und Fahrer auf 200 anwachsen. Wolt wurde 2014 in Helsinki gegründet und kam 2020 nach Deutschland. Bundesweit gibt es bislang Standorte in Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, Köln und München. Neben Leipzig sollen demnächst weitere Niederlassungen in Dresden und Dortmund entstehen. Weltweit ist Wolt in mehr als 250 Städten und 23 Ländern tätig.

„Rüstzeug, um gegen Amazon zu bestehen“

Das Unternehmen liefert nicht nur für Restaurants aus, sondern wendet sich explizit auch an Einzelhändler. Wer keinen eigenen Lieferdienst hat, kann sich bei Wolt einklinken. „Wir wollen dem lokalen Einzelhandel das Rüstzeug an die Hand geben, um gegen Amazon zu bestehen“, erklärt Pressesprecherin Petersohn. „Wir verstehen uns nicht als reiner Essenlieferdienst, sondern als Logistiker. So kommen wir auch etwas weg vom Peak-Geschäft – also von der Konzentration auf Essenbestellungen zu bestimmten Stoßzeiten. Das sorgt für eine bessere und gleichmäßigere Auslastung unserer Kuriere.“ Es gibt keine Warenlager, die Produkte werden direkt vom Händler abgeholt und in Leipzig überwiegend mit dem Fahrrad transportiert, teilweise auch mit Elektrorädern oder -mopeds.

Wolt verspricht Lieferung in 35 Minuten

Der Kunde zahlt zwischen 1,90 Euro und 2,90 zusätzlich pro Lieferung – je nach Anfahrtsweg. Da auch manche Händler noch einen Aufschlag berechnen, kann der Preis insgesamt bis zu fünf Prozent höher ausfallen als gewöhnlich. „Wir liefern ausschließlich in einem Drei-Kilometer-Radius rund um das jeweilige Geschäft“, sagt Petersohn. Damit könne zum einen gesichert werden, dass die Bestellung innerhalb von 35 Minuten ankommt, zum anderen könne der Kurier so mehr Geld verdienen. Das gesamte Betriebsgebiet reicht zu Beginn etwa vom Waldstraßenviertel und dem Zoo bis nach Connewitz sowie vom Clara-Zetkin-Park bis Reudnitz. Die Region soll aber noch ausgeweitet werden.

Sex-Toys sind der Renner

Wolt kooperiert in vielen Städten bereits mit großen Lebensmittel-Einzelhändlern wie Nah&Gut, Edeka und Tegut sowie mit der Kosmetikkette Lush. Letztere ist in Leipzig ebenfalls von Beginn an dabei – darüber hinaus außerdem folgende Geschäfte: Getränke & Späti Amazigh und Kiosk 1 sowie im Restaurantbereich Burgerheart, Umaii Ramenbar, Olive Tree, Sushi Circle, Andria, dean&david, Nordsee, Frittenwerk, Papa John’s, O Tacos und Go ! Fish. Die Liste soll weiter wachsen – auch um Sex-Shops. „Zu den am häufigsten bestellten Produkten gehören in vielen Städten Sex-Toys“, erklärt Petersohn.

Wolt als „idealer Partner für Kioske“?

Vor allem für Kioske sei man ein interessanter Partner, findet die Pressesprecherin. Denn die würden zurzeit am meisten unter anderen Lieferdiensten leiden. „Viele sind dankbar, dass wir kommen. Wir sehen seit dem Start von Wolt in Deutschland eine Bewegung weg von dem orangenen Unternehmen, das schon eine gewisse Monopolstellung hatte“, erklärt Petersohn mit Blick auf den Branchenriesen Lieferando. „Wir mussten noch keine harte Akquise machen, viele Unternehmen haben sich von allein bei uns gemeldet, weil sie mit uns zusammenarbeiten wollen.“

Verdi meldet noch keine Vorkommnisse

In Berlin haben Wolt-Fahrer als Verkehrsteilnehmer teils keinen sonderlich guten Ruf. Das Unternehmen führt das auch auf die deutliche farbliche Sichtbarkeit der Mitarbeitenden zurück: Wer sich nicht an die Regeln hält, ist sofort erkennbar. Darüber hinaus würden entsprechende Angestellte aber ermahnt, falls regelwidriges Verhalten bekannt wird. Als Arbeitgeber ist Wolt bislang nicht negativ aufgefallen – zumindest nicht bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, sagt Jörg Lauenroth-Mago, Fachbereichsleiter Handel im Verdi-Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Man werde sich die Entwicklung ansehen und stehe Mitarbeitenden bei Fragen zur Verfügung.

„Durchschnittlicher Stundenlohn: 15 bis 18 Euro“

Sollte Wolt tatsächlich ein Lieferdienst sein, der deutlich besser mit seinen Leuten umgeht, wäre das ein Schritt in die richtige Richtung. Denn manche Unternehmen der Branche sind in den vergangenen Jahren in Verruf geraten – wegen hoher Provisionen, die die Lokale zahlen müssen, vor allem aber wegen ihres Umgangs mit den Mitarbeitenden. Immer wieder werden prekäre Arbeitsverhältnisse kritisiert, eine Unternehmenskultur des „Hire and Fire“ sowie Versuche, den Aufbau von Betriebsräten zu verhindern. Das, sagt Petersohn, sei bei Wolt anders. Das Unternehmen stelle seine Leute fest an – inklusive Krankenversicherung. Der Stundenlohn liege normalerweise zwischen 15 und 18 Euro – je nachdem, wie viele Bestellungen ein Kurier ausliefert. Falls mal keine Aufträge reinkommen, würden elf Euro gezahlt – also mehr als der Mindestlohn. Deutschlandweit sind nach Unternehmensangaben etwa 50 Prozent der rund 3500 Mitarbeitenden in Vollzeit angestellt, 35 Prozent in Teilzeit; bei 15 Prozent handelt es sich um Minijobber.

Von Björn Meine