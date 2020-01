Yamaha kehrt auf die Leipziger Motorradmesse zurück

Leipzig

Gute Nachrichten für alle Motorradfans in Mitteldeutschland: Auf der diesjährigen Motorradmesse in Leipzig, die am Freitag beginnt, fahren die Hersteller wieder deutlich größer auf. Das Branchenschwergewicht Yamaha kehrt nach drei Jahren Abwesenheit auf die Leipziger Zweiradschau zurück, Suzuki ist wieder mit einem eigenen Stand vertreten, der US-Hersteller Indian kommt sogar erstmals mit einem eigenen Werksstand.

„Das ist ein vielversprechender Trend“, freut sich Hans-Jürgen Weigt vom Veranstalter Twin. Nach dem eher schwachen Vorjahr, als ein ungewohnt früher Messetermin Mitte Januar das Ergebnis vermieste, zeigte er sich daher zuversichtlich, dass es in diesem Jahr wieder besser läuft. „Mit der Rückkehr zum angestammten Termin konnten wir eine erhebliche Verbesserung in der Ausstellerstruktur erreichen.“

Mehr Besucher erwartet

Mehr als 150 Aussteller haben sich bisher angemeldet, ebenso viele wie vor einem Jahr. „Wir werden auf jeden Fall über 150 liegen, vermutlich fast auf Vorjahresniveau“, zeigte sich Weigt zuversichtlich. „Zugleich werden in Leipzig mehr Besucher erwartet.“ 2019 waren nur 41 000 gekommen, 7000 weniger als ein Jahr zuvor. Und auch die Ausstellerzahl hatte 2018 noch bei knapp 200 gelegen. 2017 waren es sogar 300 gewesen.

Grund für den Schwund vor einem Jahr: Die Motorradschau, die seit 1996 jedes Jahr in Leipzig zu Gast ist,rutschte 2019 erstmals auf einen frühen Termin Mitte Januar. Die Leipziger Messe brauchte den angestammten Termin Anfang Februar schlicht für eine andere Veranstaltung. Die Verschiebung machte der Motorradschau dann aber schwer zu schaffen: Die Aussteller taten sich schwer, so früh im Jahr schon alle Neuheiten aufzufahren – und auch die Besucher fremdelten mit dem ungewohnten Termin.

Umso erfreuter zeigte sich Weigt, dass man nun auf den angestammten Termin am ersten Februar-Wochenende zurückkehrt. „Der Termin 31. Januar bis 2. Februar entspricht wieder dem, was die Motorradfans seit Jahren gewohnt sind.“ Das sei gerade in diesem Jahr eine gute Nachricht. Schließlich feiert die Schau Jubiläum: Sie findet zum 25. Mal statt.

Yamaha und Suzukis kehren zurück

Besonders stolz ist Weigt darauf, dass es gelungen ist, Yamaha wieder nach Leipzig zu holen. Der japanische Hersteller war zuletzt 2016 dabei gewesen. Im vergangenen Jahr hatten sich die Veranstalter noch vergeblich darum bemüht, das Branchenschwergewicht wieder auf die Messe zu holen. „Da gab es noch im Dezember Gespräche“, sagte Weigt damals. „Das ist dann am frühen Termin gescheitert.“

Auch Suzuki ist wieder mit einem eigenen Stand vertreten. Die Marke war zwar anders als Yamaha auch vor einem Jahr dabei, damals aber nur auf einem Gemeinschaftsstand. „Nun stehen die Bikes wieder auf einem schönen eigenen Stand“, freut sich Weigt. Das gleiche gilt für die US-Traditionsmarke Indian, die sogar erstmals mit einem eigenen Stand vertreten ist. Wieder dabei sind auch Kawasaki, Harley-Davidson, Triumph, Ducati und KTM.

„Mit den großen japanischen Marken Suzuki und Yamaha und dem Aussteller Indian, der erstmals mit einem großzügigen Werksstand nach Leipzig kommt, finden die Zweiradfans eine noch größere Motorradauswahl als in den Vorjahren“, freute sich Weigt. Auch beim Zubehör und den Reiseangeboten gibt es Neuheiten.

BMW und Honda fehlen

Zwei Branchenschwergewichte fehlen allerdings erneut: BMW und Honda. Beide waren zuletzt 2017 dabei – und wurden seither schmerzlich vermisst. Schließlich war gerade BMW 2017 noch mit einem großen 300-Quadratmeter-Stand vertreten, nachdem der Hersteller die Messe 2016 schon ausgelassen hatte.

Eröffnet wird die Motorradmesse am 31. Januar um 12 Uhr. Passend zum Jubiläum gibt es für die Besucher dann eine echte Neuerung: Auf dem Wheelie-Simulator, den Motorrad-Profi Dirk Manderbach erstmals mit nach Leipzig bringt, können sie sich selbst als Stunt-Fahrer versuchen. Und das unter freiem Himmel im Außenbereich. Drinnen in der Halle gibt es daneben wieder Stunt-Shows zum Zusehen, auf der Freifläche zwischen den Hallen lassen Supermoto-Fahrer ihre Bikes driften, auf der Bühne stehen Sportstars Rede und Antwort und geben Autogramme.

Die Motorradmesse Leipzigfindet vom 31. Januar bis 2. Februar auf der Leipziger Messe in den Messehallen 3 und 5 statt. Öffnungszeiten: Freitag 12 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 18 Uhr, Sonntag 9 bis 17 Uhr. Tageskarte: 14 Euro, ermäßigt 12 Euro; im Vorverkauf 12,60 Euro, ermäßigt 10,80 Euro; am Freitag nur 9 Euro, ermäßigt 7 Euro (diese nur an der Tageskasse)

Von Frank Johannsen