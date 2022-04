Es zählt zu den bekanntesten DDR-Produkten: Elsterglanz. Noch heute erfreut sich die Polierpaste großer Beliebtheit und hat Abnehmer in ganz Europa. Dass das so ist, liegt an einer kleinen Firma in Zwochau, die die Produktion wieder ankurbelte. Heute erwirtschaften 15 Mitarbeiter einen Millionenumsatz. Auch die Einschränkungen in der Pandemie konnten dem Unternehmen, das auf starke regionale Verankerung setzt, nichts anhaben.