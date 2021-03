Leipzig

Das Ifo-Institut rechnet in diesem Jahr mit einem Wirtschaftswachstum in Deutschland von 3,7 Prozent. Im 1. Quartal 2021 ist der Aufschwung allerdings ausgeblieben. Und mit der dritten Welle verzögert er sich weiter. Mit einem längeren Lockdown wächst gerade im Osten das Risiko von Unternehmensschließungen, sagt Joachim Ragnitz, Vizechef des Dresdner Ifo-Instituts im LVZ-Interview.

Herr Ragnitz, die Inzidenzzahlen steigen, offensichtlich droht Deutschland eine dritte Welle. Was bedeutet das für die Wirtschaft, insbesondere in Ostdeutschland und in Sachsen?

Der aktuelle Lockdown verzögert den Aufschwung. Das Ifo-Institut rechnet damit, dass die Wirtschaft in Deutschland insgesamt im 1. Quartal leicht schrumpfen wird. Für das Gesamtjahr erwarten wir ein Wirtschaftswachstum von 3,7 Prozent. Sollte die pandemiebedingten Einschränkungen länger aufrechterhalten werden müssen, kann es auch niedriger ausfallen. Im Osten und in Sachsen wird die Wirtschaft wohl etwas schwächer zulegen.

Firmenchefs im Osten fehlt Bereitschaft, Kredite aufzunehmen

Warum glauben Sie, dass sich die ostdeutsche Wirtschaft langsamer von Corona erholen wird?

Das liegt zum einen daran, dass die Industrie, die den Aufschwung maßgeblich trägt, hier im Osten weniger stark vertreten ist als in Deutschland insgesamt. Und zum anderen ist das Risiko von Unternehmensschließungen und Insolvenzen in Ostdeutschland höher.

Ifo-Vizechef Joachim Ragnitz Quelle: privat

Waran liegt das?

Viele Unternehmer verdienen aktuell kein oder nicht ausreichend viel Geld und leben von den in der Vergangenheit aufgebauten Ersparnissen. Die finanziellen Reserven sind aber in Ostdeutschland geringer als anderswo, weil die Einkommen, aus denen Ersparnisse gebildet werden können, niedriger sind. Gleichzeitig scheint auch die Bereitschaft geringer ausgeprägt zu sein, Kredite aufzunehmen – verständlich, wenn man bedenkt, dass viele Unternehmer in Ostdeutschland kurz vor der Rente stehen und deswegen in Sorge sind, aufgenommene Schulden nicht mehr zurückzahlen zu können.

Bund sollte Ausnahmeregeln beim Kurzarbeitergeld verlängern

In der Arbeitslosenstatistik macht sich die Krise bislang nicht sonderlich bemerkbar, auch dank Kurzarbeitergeld. Werden die Firmen weiterhin versuchen, ihre Mitarbeiter an Bord zu halten?

Wenn ein Unternehmen eine positive Zukunftsperspektive hat, also davon ausgeht, nach Überwindung der Krise wieder gute Geschäfte machen zu können, wird man wohl alles tun, um Arbeitskräfte zu halten. Aber ein großes Risiko sehe ich darin, dass die Arbeitgeber ab Juli wieder Sozialversicherungsbeiträge auch für Mitarbeiter in Kurzarbeit zahlen müssen. Meine Sorge ist, dass es dann zu steigenden Arbeitslosenzahlen kommt. Ich denke, hier sollten die gesetzlichen Ausnahmeregeln bis zum Jahresende verlängert werden.

Zur Person Joachim Ragnitz ist stellvertretender Geschäftsführer der Niederlassung Dresden des Ifo-Instituts. Der 60-Jährige ist Mitglied in verschiedenen Beratungskommissionen auf Bundes- und Landesebene. Sein Hauptarbeitsgebiet ist die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland. Ragnitz ist zugleich Lehrbeauftragter an der TU Dresden, wo er 2011 zum Honorarprofessor ernannt wurde.

Sie rechnen also nicht damit, dass wir im Sommer wieder mehr Beschäftigung haben werden?

Aktuell haben wir 2,8 Millionen Kurzarbeiter. So sind zum Beispiel im Gastgewerbe einschließlich der Tourismuswirtschaft zurzeit 58 Prozent aller Beschäftigten in Kurzarbeit, im Einzelhandel sind es immerhin 17 Prozent. Selbst wenn die derzeitigen Beschränkungen gelockert werden, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass man in diesen Bereichen im Sommer wieder zur Normalität zurückkehren kann. Wenn dann die in Zusammenhang mit Kurzarbeit genannten Kostensteigerungen hinzukommen, wird man sich als Unternehmer schon fragen, ob man die Beschäftigten bezahlt, obwohl sie nicht arbeiten dürfen. Nur, beziffern kann man diesen Effekt zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht.

Situation in Reisebranche und im Gastgewerbe ist bedrohlich

Bislang hat die Bundesregierung verhindert, dass es zu steigenden Insolvenzzahlen kommt. Rechnen Sie mit einer baldigen Pleitewelle?

Die Sorge, dass es zu Unternehmensschließungen kommt, ist durchaus berechtigt. Das müssen nicht immer Pleiten sein. Manch ein Unternehmen wird auch einfach so sein Geschäft aufgeben. Vor allem im Reisegewerbe, im Gast- und Tourismusgewerbe und in einigen Bereichen des stationären Einzelhandels ist die Situation bedrohlich. Zwar werden da sicherlich auch wieder neue Unternehmen gegründet, wenn die Pandemie erst einmal vorbei ist. Trotzdem sehe ich den Staat in der Pflicht, hier durch rasche Auszahlung von Hilfsgeldern entgegenzuwirken.

In der Baubranche wird befürchtet, dass die öffentlichen Investitionen wegen geringerer Steuereinnahmen ausbleiben könnten und sich deshalb die Auftragslage verschlechtert. Sind die Sorgen berechtigt?

Auch wenn die Pandemie überwunden sein wird, werden die Folgen noch längere Zeit spürbar sein. Die öffentliche Hand wird sparen müssen, was vor allem das Baugewerbe, aber auch zahlreiche soziale Dienstleistungen negativ treffen kann. Deswegen plädieren wir ja auch dafür, die verfassungsrechtlich vorgegebenen Tilgungsfristen in Sachsen – derzeit sind das acht Jahre – zu verlängern, um eben diesen Effekt zu vermeiden.

Von Andreas Dunte