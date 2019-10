Wolfsburg

Großer Bahnhof in Wolfsburg: Am Donnerstagabend hat Volkswagen die achte Generation seines Erfolgsmodells Golf in der neuen Eventhalle „Hafen 1“ in der Autostadt vorgestellt.

Der Golf ist das erfolgreichste europäische Auto – seit mehr als vier Jahrzehnten. Am Donnerstagabend beginnt mit der Weltpremiere des achten Golf ein neues Kapitel in der Geschichte des Bestsellers: digitalisiert, vernetzt und intuitiv bedienbar. Nie zuvor war ein Golf progressiver. Mit gleich fünf Hybridversionen elektrisiert er die Kompaktklasse.

Sein digitales Interieur ermöglicht eine neue Dimension der intuitiven Bedienung. Assistiertes Fahren ist bis zu 210 km/h möglich. Als erster Volkswagen nutzt er via Car2X die Schwarmintelligenz des Verkehrs und warnt vorausschauend vor Gefahren. Seine Weltpremiere feiert er dort, wo der Golf erfunden wurde und wo er seit 45 Jahren gebaut und weiterentwickelt wird: in Wolfsburg. Rund 600 Gäste kamen zur Weltpremiere, darunter auch einige prominente Gesichter aus dem Show-Business.

Im Dezember wird der neue Golf auf den Markt kommen

„Seit sieben Generationen hat der Golf mehr als 35 Millionen Kunden überzeugt. Von einem neuen Golf wird in der gesamten Automobilindustrie erwartet, dass er den Maßstab setzt“, erklärte Dr. Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, am Abend. Technisch macht der Golf den größten Sprung seit dem Debüt der Baureihe. Ralf Brandstätter, COO der Marke Volkswagen Pkw, ergänzt: „Dieses Auto ist komplett neu, aber natürlich bleibt ein Golf ein Golf, weil seine Grundidee zeitlos ist. Dieses Auto hat unsere Marke über Jahrzehnte geprägt. Mit dem Golf haben wir immer schon neue Technologien und Innovationen demokratisiert.“

Fakt ist: Der neue Golf macht nachhaltige Mobilität vielen Menschen zugänglich. Volkswagen setzt mit diesem Golf zudem auf eine selbsterklärende Bedienung. Klaus Bischoff, Volkswagen Chefdesigner: „In einer immer komplexeren Welt ermöglicht der neue Golf dem Fahrer, ihn einfach und intuitiv bedienen zu können.“ Praktisch alle Anzeige- und Bedienelemente sind digital: Die neuen Instrumente und Online-Infotainmentsysteme verschmelzen zu einer Display-Landschaft mit Touch-Tasten und -Slidern.

++ Die Weltpremiere im Video ++

Hafen 1 in der Autostadt : Hier findet heute die Golf-Weltpremiere statt

++ Liveticker zur Weltpremiere des Golf 8 zum Nachlesen ++



► https://bit.ly/2paxNgz Als einer der ersten überhaupt durfte am Donnerstagnachmittag, wenige Stunden vor der offiziellen Weltpremiere, Bundestrainer und Volkswagen-Markenbotschafter Joachim Löw den neuen Golf VIII Probe fahren.

Schick sieht er aus, der neue Golf 8!



► https://bit.ly/2p1c3E1 Viele Promis sind am Donnerstag nach Wolfsburg gekommen, um bei der Präsentation des neuen Golf 8 dabei zu sein. Vor der Show schilderten sie ihre Erlebnisse mit dem Golf.

Jetzt ist er da! Der neue Golf 8 ist auf die Bühne gefahren...

Mittlerweile steht VW-Chef Herbert Diess auf der Bühne und spricht über die Erfolge der verschiedenen Golf-Modelle.

Die Show startet mit der Begrüßung des Moderatoren-Teams, welches durch den Abend begleitet. Vor dem Mikrofon u.a. auch die beiden Spielerinnen des VfL Wolfsburg, Lena Goeßling und Almut Schult.

Gleich geht es los! Der Livestream von Volkswagen soll um 18.30 Uhr starten. Ihr seht diesen Livestream der Präsentation des neuen Golf 8 hier in diesem Artikel - oberhalb dieses Livetickers.

Löw in action: Jogi Löw wollte alles über die Produktion des neuen Golf 8 wissen.

Bevor es an die Montagelinie ging, streifte sich Jogi Löw das passende Arbeitsoutfit an:

Bundestrainer Jogi Löw besichtigte heute das Volkswagenwerk in Wolfsburg und schaute sich die Produktion des neuen Golf 8 an.

Kurz vor der Premiere des neuen Golf: Volkswagen hat sich für diesen besonderen Akt auch einen originellen Werbe-Gag einfallen lassen:

Alles ist vorbereitet! Der neue Golf 8 wurde mittlerweile in der "Halle 1" in der Autostadt auf die Bühne gefahren.

Volkswagen hat sich die Entwicklung des neuen Golf einiges kosten lassen. Laut Planungsstand 2018 sollen mindestens 1,8 Milliarden Euro für die Entwicklung der neuen Generation aufgewendet worden sein.

Die Spannung steigt: Volkswagen hatte gestern dieses kleine Video vom Entladen des neuen Golf 8 in Wolfsburg auf dem Werksgelände vor der Halle 1 getwittert. Noch ist der Golf 8 verdeckt...



https://twitter.com/volkswagen/status/1187272696503177217?s=20 Volkswagen macht es spannend... Auf Twitter werden erste Posts mit Fotos zur großen Golf-Premiere heute Abend in Wolfsburg abgesetzt.

