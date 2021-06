Wirtschaft in Mitteldeutschland erholt sich – Aber Sorge vor Kostenexplosion

Leipzig

Noch immer ist die Wirtschaft im mitteldeutschen Raum weit entfernt vom Niveau vor Corona. Die Stimmung der Unternehmen steigt zwar langsam wieder an, bleibt aber fragil. Das geht aus dem aktuellen Konjunkturbericht hervor, den die Industrie- und Handelskammern (IHK) sowie die Handwerkskammern Leipzig und Halle vorgestellt haben. Rund 200 Betriebe wurden dazu von März bis April befragt.

Derzeit schätzten 36 Prozent der Unternehmen ihre Geschäftslage als gut ein, 28 Prozent sind unzufrieden, sagt Kristian Kirpal, Präsident der IHK Leipzig. „Die Beschränkungen haben die Branchen unterschiedlich getroffen. Demnach hat sich die Situation in Industrie und Handwerk im Vergleich zum Vorjahr verbessert, während sie sich bei Unternehmen aus dem Handel und Dienstleistungsgewerbe verschlechtert hat.“

„Kurzarbeit konnte Schlimmeres verhindern“

Laut Kirpal ist die Verunsicherung weiter groß. „Der langjährige Beschäftigungsaufbau ist gestoppt worden, die Arbeitslosigkeit gestiegen, wenngleich Kurzarbeit Schlimmeres verhindern konnte.“ Die Entwicklung der letzten Tage und Wochen mache aber wieder Hoffnung. Es sei wichtig, einen vierten Lockdown am Ende des Jahres zu verhindern.

„Nicht auszudenken, sollte es einen erneuten Rückschlag geben“, sagte Thomas Keindorf, Präsident der Handwerkskammer Halle. Kleine Betriebe wie Friseursalons und Kosmetikstudios hätten nur durch Rückgriff auf ihre Ersparnisse überleben können.

Einige Soloselbstständige werden nicht überleben

Weitere Reserven seien einfach nicht da. Der Anteil der Soloselbstständigen belaufe sich im Raum Halle und Dessau auf rund 40 Prozent. Die Spätwirkungen der Krise seien noch nicht abzusehen, so Keindorf. Er rechne aber damit, dass einige Betroffene auf der Strecke bleiben werden.

Die Kammern fordern deshalb bei der Abfederung der unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen nicht nachzulassen und vorhandene Hilfs- und Unterstützungsprogramme weiterzuführen, bis ein selbsttragender Geschäftsbetrieb wieder möglich ist. Bei Unternehmen, die keinen Zugang zu den Hilfen haben, sollten die Härtefallprogramme von Bund und Ländern greifen. Kirpal verlangte ferner im steuerlichen Bereich einen erhöhten Verlustvortrag und die Wiedereinführung der degressiven Abschreibung.

Ausstieg aus Kohle und Kernenergie treibt Preise nach oben

Große Sorge bereiten den Unternehmen die Energiewende und die gestiegenen Preise für Baumaterialien. Rund 75.000 Beschäftigte Mitteldeutschlands arbeiteten in stromintensiven Bereichen. Bereits heute habe Deutschland die höchsten Stromkosten weltweit. „Der Ausstieg aus Kohle und Kernenergie wird die Stromkosten deutlich steigen lassen“, so Kirpal. Er forderte deshalb eine Senkung der EEG-Umlage und die Absenkung der Stromsteuer.

Zusätzlich müssten Gelder in die Hand genommen werden, um Kapazitäten in der Grundlastversorgung zu schaffen und um volatile Energie – erzeugt durch Wind- und Solaranlagen – zu speichern. Denn der forcierte Umstieg auf Elektromobilität und grünen Wasserstoff werde die Stromnachfrage in den nächsten Jahren noch mal deutlich steigern.

Materialengpässe: Erste Firmen zeigen Kurzarbeit an

In immer mehr Unternehmen des Handwerks und des produzierenden Gewerbes zeichneten sich Lieferengpässe und Preissteigerungen bei Baumaterialien ab. Das reiche von Holz über Dämmstoffe bis hin zu Stahl. „Erste Handwerksfirmen zeigen Kurzarbeit an, obwohl die Auftragslage gut ist“, so Handwerkspräsident Keindorf. Die Kammern fordern die Politik deshalb zum Handeln auf.

Ein probates Mittel sehe man in der Änderung beim Vergabegesetz, in die eine Preisgleitklausel aufgenommen werden soll. Handwerksbetriebe könnten dann unter bestimmten Bedingungen gestiegene Kosten bei Aufträgen für die öffentliche Hand umlegen.

Von Andreas Dunte