Beruflicher Neustart nach dem Umbruch

Frohburg

Die Wende brachte auch für Kerstin und Harald Arlt aus dem Frohburger Ortsteil Frankenhain einen beruflichen Umbruch. Als Bauingenieure nahmen sie das Heft in die Hand und gründeten die Baufirma Arlt. „Für uns war der Schritt in die Selbstständigkeit die Chance und die Möglichkeit, unseren Beruf weiterhin selbstbestimmt auszuüben“, sagt Kerstin Arlt. „Wir haben“, ergänzt ihr Mann, „in den 1990er-Jahren mit dem Straßenbau angefangen. In diesem Bereich wurde sehr viel investiert.“ Später kam die Erneuerung der Abwassernetze hinzu, dann das Bauträgergeschäft, in dem sich die Arlt-Firma ebenfalls engagierte, und der Eigenheim- und Wohnungsbau sowie der Brückenbau. „Anfangs“, so der Firmeninhaber, „stammten rund 80 Prozent unseres Umsatzes aus der Erschließung von Bauland, dem Eigenheim- und Straßenbau. Nur 20 Prozent gingen auf das Brückenkonto.“

Das Verhältnis hat sich umgekehrt

Inzwischen hat sich das Verhältnis umgekehrt. „78 Prozent des Umsatzes entfallen nun auf den Brückenbau“, erklärt Harald Arlt. Seine Frau, die Geschäftsführerin des Unternehmens, fügt hinzu: Am Markt zu bestehen und das über die Jahre hinweg sei nur gelungen, „weil wir uns immer wieder auf die aktuellen Entwicklungen eingestellt haben, um unser Unternehmen nicht nur in sicherem Fahrwasser zu halten, sondern auch weiterzubringen“. Dass dabei ihr berufliches Wissen und Können eine ausschlaggebende Rolle spielte, versteht sich von selbst. „Wir sind beide Bauingenieure und haben im Verkehrs- und Tiefbaukombinat Leipzig gearbeitet“, erzählt die gebürtige Leipzigerin. In der Wendezeit habe im Kombinat eine gewisse Orientierungslosigkeit geherrscht. „Ich war im Baby-Jahr, zuvor als Oberbauleiterin tätig.“ Ihr Mann – das Ehepaar hat zwei Kinder – arbeitete seinerzeit als Produktionsbereichsleiter, wechselte 1990 in die Privatwirtschaft. Ihr sei daraufhin gekündigt worden mit der Begründung, „es ginge nicht, dass der Mann in der Privatwirtschaft arbeitet und die Frau bei der Konkurrenz“.

„Warum machen wir es nicht selbst?“

Dann habe sie gemeint: „Warum machen wir es nicht selbst?“ So meldeten sie im Mai 1991 ihr Gewerbe an. Am 1. Juli 1991 ist die Firma offiziell gestartet. Dann sei es Schlag auf Schlag gegangen, erinnert sich Harald Arlt, der im Altenburger Land aufgewachsen ist. „Wir fingen mit drei Mitarbeitern an, einen Monat später waren es schon 42.“ Und heute gehören 132 Beschäftigte zum Unternehmen.

Höhere Flexibilität und Planbarkeit

Von Beginn an haben die Arlts auf eigene Maschinen gesetzt, um höhere Flexibilität und Planbarkeit in der Bauausführung zu erreichen. „Das heißt, wir haben investiert“, berichtet Harald Arlt. Nach wie vor verfüge die Firma über ein breites Leistungsspektrum im Tief-, Straßen- und Brückenbau, im Bereich Abbruch und Recycling. 2002 starteten die Sachsen mit einem Spezialverfahren in Sachen Brückenbau – der Taktschiebebauweise. Die erste Arlt-Brücke ist die über die Talsperre Rauschenbach im Erzgebirge gewesen. Wegen des mangelhaften Zustandes und der eingeschränkten Nutzungsfähigkeit wurde die alte, aus DDR-Zeiten stammende Überquerung des Stausees am 14. März 2002 gesprengt und zwei Jahre später durch den 253 Meter langen Arlt-Neubau ersetzt.

Aufgeben war nie eine Option

Insgesamt hat das Unternehmen bislang 118 Brücken errichtet. Bei Wohnungen liegt die Zahl bei 271. Die Frage, ob die Arlts im Rückblick auf die Anfangsjahre den Schritt in die Selbstständigkeit bereut hätten? Darauf antwortet sie kurz und bündig, aber umso klarer mit „Nein“. Wenngleich es natürlich auch kritische Umstände gegeben habe, die aber glücklicherweise gemeistert wurden. Am kompliziertesten seien die Situationen im Zuge der Krisen gewesen, „die wir bisher miterlebt haben – angefangen von der Baukrise über die Stahl- bis hin zur Finanzkrise“. Trotz aller schwierigen Phasen, „alles hinzuwerfen war und ist für uns nie eine Option“.

Bürokratie und Kriminalität hemmen Unternehmer

Unternehmer zu sein bedeute nicht zuletzt, Verantwortung für seine Mitarbeiter zu übernehmen. Sich da rauszustehlen, stehe nicht zur Debatte. Probleme bereiten den mittelständischen Unternehmen nach Ansicht der Arlts derzeit vor allem die unglaubliche Bürokratie und wachsende Kriminalität. Nicht nur ständige Diesel- und Kabeldiebstähle, sondern auch Sachbeschädigungen stünden auf der Tagesordnung. Schlimm dabei, dass die Firmen damit meist allein gelassen würden. Das sei eben das Risiko der Baufirmen, hieße es bei den Behörden. „Allerdings verursachen uns diese Dinge jedes Jahr hohe Kosten“, ärgert sich die Managerin. Das schmälere jedoch keineswegs die schönsten Momente als Unternehmer, „wenn unsere Bauvorhaben unfallfrei und in der bekannten Qualität übergeben werden können“, sagt die Chefin. Hinzu komme, dass „wir häufig Grund haben, unsere Mitarbeiter für ihre gute Arbeit zu loben“. Ihre Zuverlässigkeit und ihr Engagement für den Betrieb „sind ein wichtiger Baustein unseres Erfolges“, freut sich Kerstin Arlt. Das lässt sich an tollen Zahlen festmachen.

Fast eine halbe Milliarde Umsatz seit Gründung

Der Umsatz summierte sich seit Gründung des Unternehmens auf 478 Millionen Euro. So hat die Firma Arlt kräftig am Aufbau Ost mitgewirkt. „Wenn ich allein an die Verkehrsanbindungen hier in der Region denke, kann man nur feststellen, dass viel Tolles entstanden ist“, zeigt sich Kerstin Arlt zufrieden. Das sieht ihr Mann ähnlich. Zwar sei der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl seinerzeit „etwas zu euphorisch“ mit dem Versprechen von blühenden Landschaften gewesen. „Es hat doch länger gedauert als erhofft.“ Aber speziell in Mitteldeutschland „ist der Aufbau Ost gelungen“, meint der Unternehmer.

Von Ulrich Langer