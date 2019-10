Leipzig

Acht Start-ups haben sich für das Finale des EY Public Value Award 2019 qualifiziert. Der Preis wird ausgerichtet von der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY ( Ernst & Young) in Kooperation mit der HHL Leipzig Graduate School of Management und zeichnet Start-ups für ihren Beitrag zum Gemeinwohl aus. Die Geschäftsmodelle der Finalisten reichen in diesem Jahr von einer Beratung zum Umbau der eigenen vier Wände für Pflegebedürftige über einen Online-Dienst für medizinisch wirksame Patientenverfügungen bis hin zu einer Schneiderwerkstatt, die in Deutschland mit Schneiderinnen, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind, Kleinserien für Modelabels herstellt.

In der Endrunde stehen folgende Unternehmen:

besser zuhause GmbH ( Hamburg )

) Breeze Technologies UG ( Hamburg )

) DIPAT Die Patientenverfügung GmbH ( Leipzig )

) Die FRISCHEMANUFAKTUR (Halle / Saale)

EnlightAid ( Oslo , Norwegen )

, ) iuvando Health GmbH ( Mannheim )

( ) oncgnostics GmbH (Jena)

Stitch by Stitch ( Frankfurt a. M.)

Neben innovativen Geschäftsmodellen zeichnet die Finalisten vor allem eins aus: ihr Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenleben. Sie haben neben dem finanziellen Gewinn auch den gesellschaftlichen Nutzen im Visier.

Preisverleihung am 7. November in der Leipziger Kongresshalle

Die Start-ups werden bei der Preisverleihung am 7. November 2019 live vor einer hochkarätigen Jury ihr Geschäftsmodell präsentieren. Die drei Gewinner werden am Abend gekürt. Außerdem kann das Publikum mit abstimmen und einen Publikumssieger auswählen. Die Verleihung findet in der Kongresshalle am Zoo in Leipzig statt. Die Sieger erhalten individuelle Coachings im Wert von mehreren Tausend Euro. Dadurch erhalten die Unternehmen die Möglichkeit, ihr Geschäftsmodell strategisch auszubauen. Die Stadt Leipzig stiftet außerdem den Publikumspreis.

EY ist eine der großen deutschen Prüfungs- und Beratungsorganisationen. In der Steuerberatung ist EY deutscher Marktführer. EY beschäftigt rund 10 700 Mitarbeiter an 20 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2017/2018 eine Gesamtleistung von zwei Milliarden Euro. Gemeinsam mit den international mehr als 260.000 Mitarbeitern betreut EY Mandanten überall auf der Welt. EY bietet sowohl großen als auch mittelständischen Unternehmen Dienstleistungen an: Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Transaktionsberatung, Advisory Services und Immobilienberatung.

Von LVZ-Wirtschaftszeitung