Stephen Stubner, Rektor der Handelshochschule Leipzig, spricht im Interview mit der LVZ-Wirtschaftszeitung über den Forschungsstandort Mitteldeutschland, echte Erfolge und den Mittelstand der Region.

Wie gut oder weniger gut ist die mitteldeutsche Forschungslandschaft aufgestellt?

Stephen Stubner: Ausgesprochen gut. Alle wichtigen großen Forschungsinstitute sind hier, oftmals mit mehreren Kompetenzbereichen. Hinzu kommen die Hochschulen mit ihren mannigfaltigen An-Instituten.

Also war die Entscheidung, nach der Wiedervereinigung, hier auf Forschungseinrichtungen zu setzen, richtig gedacht?

Auf jeden Fall. Aus zwei Gründen: In Mitteldeutschland war ein großer Pool an hochqualifizierten Personen vorhanden. Es war klug, diese Potenziale zu heben.

Und zweitens?

Durch die gezielte Ansiedlung von Forschungsinstituten wurde die Anziehungskraft dieser Region erhöht. Da kommen dann kompetente Menschen in wertige Arbeitsverhältnisse. Das macht die Region nicht nur für Nachwuchskräfte interessanter, sondern gleichzeitig auch für die gesamte Bevölkerung attraktiver, da eine Menge passiert.

Wo steht die hiesige Forschungslandschaft bundesweit betrachtet?

Es gibt eine sehr schöne Verteilung der Institute quer durch die Bundesrepublik. Sie sind alle sehr kompetenzgetrieben. Ein Forschungsinstitut hat nur eine Überlebensberechtigung, wenn hochklassige Ergebnisse produziert werden. Und das geschieht in Ost wie West. Kurzum: Hier ist die deutsche Einheit vollzogen.

Trotzdem hört die Öffentlichkeit relativ wenig über die Arbeit der Institute.

Wir haben hier Institute, die reichen von der absoluten Grundlagenforschung bis hin zur stark anwendungsorientierten Forschung. Von der Grundlagenforschung hört man traditionell nicht so viel, denn deren Projekte gehen in der Regel über einen langen Zeitraum. Es ist auch wichtig, ihnen diese Zeit zu geben, denn nur so können bahnbrechende Entwicklungen stattfinden.

Und bei den anwenderorientierten Einrichtungen?

Sie machen öfter auf sich aufmerksam. Bei ihnen liegt der Fokus schließlich darauf, aus einem Forschungsergebnis einen Mehrwert für Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen.

Welche Bedeutung hat das für die hiesige Volkswirtschaft?

Das hat direkte und indirekte Effekte, etwa durch die Institutsmitarbeiter, die Geld in der Region aus geben. Am wichtigsten ist jedoch die nationale und internationale Strahlkraft für die Region. Da kommen Menschen aus der ganzen Welt zu uns zu Forschungsprojekten und Konferenzen – oder um bei uns zu studieren.

Was spricht für Mitteldeutschland?

Hier sind viele Talente vorhanden. Oftmals wollen sie hierbleiben. Deshalb kommen Forschungseinrichtungen, aber zunehmend auch Firmen aus den alten Bundesländern mit Niederlassungen hierher, um sich so die hiesigen Fachkräfte zu sichern. Positiv wirken sich die gute Infrastruktur, die hohe Lebensqualität und die vergleichsweise niedrigeren Kosten aus, etwa für Miete. Zudem strahlt die Region Dynamik aus.

Weshalb einiges in der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft passiert?

Ja, es gibt hier Ausgründungen aus den Forschungseinrichtungen und viele Kooperationen mit Unternehmen. Das ist auch wichtig für den Mittelstand, der nur durch kontinuierliche Innovationen wettbewerbsfähig bleiben kann.

Haben Sie da ein aktuelles Beispiel zur Hand?

Aktuell sind die Themen Daten und Künstliche Intelligenz stark im Fokus von Wissenschaft und Wirtschaft. Um die Kompetenzen zu bündeln, beteiligen wir uns als HHL an der Initiative KI Hub, an der zum Beispiel auch die Universität Leipzig und verschiedene Unternehmen aktiv sind. Hier wollen wir die Kompetenzen in der Region bündeln und Spitzenforschung im Bereich KI, aber auch neue Geschäftsmodelle und damit Arbeitsplätze aus dieser Forschung heraus schaffen.

Hinter all diesen Kooperationen steckt auch die Hoffnung, dass daraus vielleicht mal ein großes Unternehmen entstehen kann?

Absolut, ein großes Unternehmen oder eine große Lizenz. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist das Fraunhofer Institut IIS an der Universität Erlangen. Dort wurde das Musikformat MP3 erfunden. Von jedem verkauften Player mit MP3, jedem Handy weltweit, fließt ein kleines Stück Lizenzgebühr nach Erlangen. Und die Chance auf wirklich große Unternehmen besteht auch. Gerade bei datengetriebenen Geschäftsmodellen kann Wachstum viel schneller erreicht werden als bei klassischen Modellen

Es besteht aber die Gefahr, dass hiesige Innovationen bei den kapitalstarken westdeutschen Konzernen landen. Davon hat der Osten wenig.

Sicherlich besteht diese Gefahr. Aber man darf den Klebeeffekt nicht unterschätzen. Wenn ein Patent für einen hohen Betrag verkauft wird, bleibt wenigstens das Geld hier. Und die Menschen kommen obendrauf. Wir müssen ein Umfeld schaffen, damit diese Forscher von hier aus die Innovationen in den Markt bringen wollen. Das können Forscher in der Regel nicht alleine, da müssen Institutionen helfen, etwa wir.

Wie schätzen Sie die Forschungsaktivitäten der hiesigen Unternehmen ein?

Die Wirtschaftsstruktur in Mitteldeutschland ist sehr mittelständisch geprägt und da ist es eher der kleine Mittelstand. Viele dieser Unternehmen sind auch international sehr aktiv. Das können sie nur, wenn sie regelmäßig an Innovationen arbeiten.

Aber die kleinen Mittelständler haben nicht so viel Geld für Forschung und Entwicklung zur Verfügung.

Das ist richtig. Das Geld, das sie investieren können, ist natürlich limitiert. Deshalb ist es für diese Firmen überaus wichtig, bewusst mit Forschungsinstituten zusammenzuarbeiten.

Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben in Sachsen insgesamt verfehlen die EU-Vorgabe eines Drei-Prozent-Anteils am Bruttoinlandsprodukt nur knapp. Aber zwei Drittel der Aufwendungen kommen vom Staat, der Rest aus der Wirtschaft.

Im Westen ist es umgekehrt. Das zeigt, dass hier große Unternehmen mit den entsprechenden Forschungsabteilungen fehlen. Deshalb ist es richtig, dass die Regierung hier einspringt.

Welche Rolle spielt in diesem Kontext die HHL?

Wir sind seit Jahrzehnten bemüht, in Verbundprojekten mit hiesigen Unternehmen unseren Beitrag zu leisten, einen Mehrwert für die Volkswirtschaft zu schaffen. Wir können Management, Betriebswirtschaftslehre, Unternehmertum. Aktuell arbeiten wir etwa mit einem Forschungsinstitut zusammen, das an einem spannenden Thema sitzt, aber nicht weiß, wie es das an den Markt bringen kann. Da kommen wir ins Spiel.

Wie noch?

Wir helfen Interessenten aus Forschung und Entwicklung, sich das betriebswirtschaftliche Rüstzeug für eigene Unternehmungen oder Führungspositionen in ihren Organisationen anzueignen. Wir haben dazu Teilzeitprogramme im Angebot, praxisorientiert, an Wochenenden. Und wir haben einen weiteren Plan.

Welchen?

Wir arbeiten daran, einen eigenen Inkubator für neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Da wollen wir Unternehmer und Manager einladen, sich für eine gewisse Zeit aus dem Tagesgeschäft herauszunehmen und mit anderen an neuen Ideen zu arbeiten, nachzudenken, um die Firma fortzuentwickeln – angereichert mit Kompetenzvermittlung durch uns, vielleicht sogar in Teams mit unseren Studenten oder jungen Gründern zusammen.

Klingt interessant, denn viele Unternehmen sind sehr stark im Tagesgeschäft eingebunden.

Richtig, es fehlen die Zeit und die Ressourcen. Wir wollen den Unternehmen beim Nachdenken helfen, Impulse für die Zukunft setzen.

Von Ulrich Milde