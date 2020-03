Der Lagerraum kann flexibel für fast alles genutzt werden – egal ob für Hausrat, Möbel, Akten, Handelswaren oder Firmenequipment. Der Lagerraum sollte nach dem „ Tetris“-Prinzip genutzt werden, sodass eine optimale Ausnutzung erzielt wird. Als kleines Größenbeispiel: Es reicht ein fünf Quadratmeter großer Lagerraum für den kompletten Inhalt einer 50 Quadratmeter großen Wohnung aus.

Der Standort von LAGERBOX in Leipzig befindet sich in der Rackwitzer Straße 56. Die Zugangszeiten zum Lagerraum sind an 365 Tagen von 6 bis 23 Uhr im Jahr.

Quelle: LAGERBOX

Für den Einzug bekommen Sie einen Transporter nach Absprache gratis zur Verfügung gestellt. Sie lagern anonym in dem nur von Ihnen zugänglichen Lagerraum ein. Der Sicherheitsstandard bei LAGERBOX ist sehr hoch, sodass Ihr Eingelagertes stets sicher ist. Vor Ort können Sie Transporthilfen wie Rollwagen für einen bequemen Transport nutzen und sollte Ihr Lagerraum nicht im Erdgeschoss liegen, erreichen Sie diesen einfach über einen der Lastenaufzüge. Der Lagerraum ist sowohl trocken, sauber als auch belüftet. Am Standort Leipzig haben die Kunden zudem die Möglichkeit die Drive-In-Area zu nutzen: Sie laden überdacht und somit garantiert trocken ein.

Die Vorteile von LAGERBOX:

ab eine Woche Mietzeit

ab einem Kubikmeter

privat und gewerblich

gratis Transporter beim Einzug*

gratis Transporthilfen vor Ort

flexibles Anpassen der Lagerraumgröße

hoher Sicherheitsstandard

lange Zugangszeiten an 365 Tagen im Jahr von 6 bis 23 Uhr

kurze Kündigungsfristen

Drive-In-Area

Über LAGERBOX :

LAGERBOX betreibt derzeit 22 Selfstorage-Einlagerungshäuser in ganz Deutschland. Die Lagerräume können sowohl privat als auch gewerblich genutzt werden. Das Unternehmen steht für Einfachheit, Flexibilität und für einen guten Service beim Selfstorage am Kunden. Aufgrund von Wohnungsknappheit und steigender Mietpreise wird die externe Lagerung in Form von Selfstorage in Deutschland immer beliebter. Von Privatleuten wird LAGERBOX gerne genutzt beim verzögerten Umzug, beim nassen Keller, wenn kein Keller vorhanden ist oder einfach mehr Platz benötigt wird. Unternehmen lagern beispielsweise Akten, Handelswaren, Werkzeuge, Firmenequipment oder Messestände ein. Zusätzlich nutzen Unternehmen gerne die LAGERBOX Warenannahme und sparen so Zeit und Geld.

Sicher: LAGERBOX ist mehr als nur ein Container, eine Laube oder ein Kellerraum. Sie bietet Ihnen und Ihren eingelagerten Gegenständen einen hohen Sicherheitsstandard in Form eines alarmgesicherten Gebäudes mit videoüberwachten Gängen. Zudem haben ausschließlich Sie Zugang zu Ihrem eigenen Warenlager.

Sauber: In Ihre Lagerbox kommt also niemand hinein, der dort nicht hinein soll. Das gilt auch für Schmutz und Verunreinigungen. Die Lagerräume werden gut sauber gehalten, bei einem Mieterwechsel gesäubert und sind danach voll verschlossen. Dreck und Ungeziefer haben so keinen Zugang.

Trocken: Das gilt auch für Feuchtigkeit, die in einer professionellen Lagerstätte dringend zu vermeiden ist. Ihre Lagerbox ist stets trocken, sodass Feuchtigkeit Ihr Lagergut nicht beschädigen oder sich gar Schimmel bilden kann.

Sie haben Interesse an Lagerraum in Leipzig? Rufen Sie an oder kommen Sie einfach vorbei.

LAGERBOX Leipzig Rackwitzer Straße 56

04347 Leipzig Tel.: 0341 600 599 99

leipzig1@lagerbox.com

www.lagerbox.com