Leipzig

Beide Teile Deutschlands haben in den zurück­liegenden 30 Jahren Außerordentliches und ­Ungewöhnliches geleistet. Trotz mancher Unzulänglichkeiten haben wir allen Grund, stolz auf das ­Erreichte zu sein – und zwar gemeinsam in Ostdeutschland ebenso wie in Westdeutschland.

Der Osten hat eine historisch einzigartige Transformationsleistung erbracht, er hatte einen noch nie dage­wesenen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und sozialen Umbruch zu bestehen, von dem man sagen kann, dass nahezu nichts so geblieben ist wie es vorher war. Das war eine enorme Belastung und zugleich eine enorme Leistung, wirtschaftlich, gesellschaftlich und vor allem für jeden Einzelnen ganz persönlich. Von außen gesehen war es eine Leistung, die weltweit ihresgleichen sucht.

Der Westen wiederum hat seine Solidarität unter Beweis gestellt, indem er Finanzmittel in Größenordnungen mobilisiert hat, die für mich bis dahin nicht vorstellbar gewesen waren. Je nachdem, welchen Zeitraum man zugrunde legt, dürften es 1000 oder 1500 Milliarden DM gewesen sein – davon knapp die Hälfte für Infrastruktur und Unternehmensinvestitionen, gut die Hälfte für soziale Leistungen, um diesen drama­tischen Umbruch im Zeitraffertempo für die betroffenen Menschen erträglich zu machen.

Beide Leistungen stehen nicht nur nebeneinander, sondern bedingen einander – ohne massive Finanzmittel, ohne umfassende Investitionen in allen Be­reichen und ohne Sozialleistungen, die in dieser ­Größenordnung alles bisher Dagewesene hinter sich ließen, wäre es nicht gegangen.

Aber ohne die Menschen, die diese gewaltigen Veränderungen vor Ort bestanden und mit durchge­tragen haben, hätte der Neubeginn ebenfalls nicht stattfinden können. Denn was nützen noch so viele Milliarden auf einem Regierungskonto, wenn keiner mitmacht? Wir alle haben also guten Grund, stolz auf das zu sein, was wir gemeinsam zustande gebracht haben – in Ost und West gleichermaßen.

Die aktuelle öffentliche Diskussion hierzulande zeigt allerdings, dass dieser Stolz auf das gemeinsam Geleistete bei vielen Menschen, vor allem in Ostdeutschland, heute nicht im Vordergrund steht. Im Gegenteil. Zu viele sehen sich als Verlierer und als Zu-kurz-Gekommene, als Deutsche zweiter Klasse, ohne Einfluss auf das, was in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik in unserem Land geschehen ist und weiterhin geschieht – und werden in dieser Opferhaltung noch bestärkt von politischen ‚Rattenfängern’, die sich davon Wasser auf ihre ideologischen Mühlen versprechen.

Den Grund für diese gefühlte Unzufriedenheit sehe ich zum einen darin, dass die Leistung der Menschen in Ostdeutschland bei der Bewältigung des dramatischen wirtschaftlichen und sozialen Umbruchs nach der Wiedervereinigung von ihnen selbst kaum wahrgenommen wird, und zum andern – noch wichtiger – darin, dass diese Leistung keine öffentliche Anerkennung erfahren hat, vor allem nicht in den westdeutsch geprägten und geführten Medien. Wenn ich meine ­Erfahrungen aus sieben Jahren als Beauftragter für Ostdeutschland zugrunde lege, dann haben sich ­diese Medien in den 1990er-Jahren zuallererst für die gewaltigen Geldtransfers von West nach Ost interessiert und, fast noch mehr, für die größeren und kleineren Skandale, die dieser gewaltige Umbruch natürlich auch mit sich gebracht hat. Der Alltag der Menschen in Ostdeutschland, das heißt das alltägliche Ringen in den vielen kleinen und mittleren Betrieben um das Überleben, die immer wieder neue Suche nach Marktchancen und Investitionsmitteln, die Organisation sinnvoller Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, der Einsatz von Geschäftsführern und Arbeitnehmervertretern für zukunftsfähige Unternehmenskonzepte, die Entwicklung und Umsetzung regionaler Strukturkonzepte – all das hat vergleichsweise wenig Interesse gefunden. Zur Erinnerung: Keine Region in Westdeutschland hat in der Nachkriegszeit auch nur annähernd vergleichbare wirtschaftliche und soziale Turbulenzen zu bestehen gehabt.

Fehlenden Respekt und mangelndes Interesse gab es im Übrigen nicht nur bei den Medien. Beides gab es auch bei zu vielen Westdeutschen, die nach 1990 zwischen Ostsee und Erzgebirge unterwegs waren. Sie konnten oder wollten den Menschen, die sie trafen, gar nicht zuhören, geschweige denn sie und ihre Geschichte wirklich kennenlernen. Sie hatten nicht verstanden, dass in einer solch existenziellen Situation „der Stärkere auch immer die größere Verantwortung hat“, wie Helmut Kohl es mir gegenüber einmal formu­liert hat. Wir, die Westdeutschen, waren in den Jahren nach 1990 sicher die wirtschaftlich und finanziell Stärkeren, aber wir hatten zu oft nicht die Fähigkeit, mit denen, die wir in den Betrieben und auf den Straßen in Ostdeutschland trafen, „auf Augenhöhe“ zu sprechen, ihnen also zu vermitteln, dass wir Partner waren, von denen jeder etwas einzubringen hatte, das den Respekt des anderen verdiente.

Ich selbst habe unzählige Male diese Erfahrung gemacht: Bei Besuchen in Industriebetrieben etwa lag es nahe, nach einem ersten Rundgang mit Geschäftsführung und Betriebsräten Qualität und Leistungs­fähigkeit der Produkte anzuerkennen, wenn man ­gesehen hatte, mit welch schlechter, heruntergewirtschafteter Ausstattung an Maschinen und Anlagen diese hergestellt worden waren – ohne die eigentlich notwendigen Investitionen und Ersatzteile, für die in den Plänen der DDR-Planwirtschaft kein Raum war und deren Fehlen durch Ideen, Improvisationen und Einsatz der Mitarbeiter ausgeglichen wurden, so gut es irgendwie zu machen war. Wenn man dies erkannt und auch ausgesprochen hatte, spürte man, wie sich das Selbstwertgefühl rund um den Tisch herum wieder mit Leben erfüllte. Und danach war es dann fast schon einfach, auch über die jetzt anstehenden Herausforderungen „auf Augenhöhe“ miteinander zu sprechen, über Investitionen, Produktivität und auch den notwendigen Abbau von Arbeitsplätzen, um im interna­tio­nalen Wettbewerb erfolgreich bestehen zu können. Ich kann mich nicht an ein einziges Gespräch dieser Art in einem ostdeutschen Betrieb erinnern, das ohne weiterführendes, konstruktives Ergebnis geendet hätte – und an dessen Ende wir uns nicht ‚auf Augenhöhe’ verabschiedet hätten.

Unbestritten ist, dass Ostdeutschland insgesamt, Wirtschaft und Infrastruktur ebenso wie Bausubstanz und Umweltstandards einen enormen Aufhol- und Modernisierungsprozess unterlaufen hat. Blickt man nach Osten, so zeigt der Vergleich mit anderen Ländern des ehemaligen Ostblocks, dass Ostdeutschland heute in Sachen Wirtschaftskraft an der Spitze steht. Der Blick nach Westen offenbart demgegenüber, dass Produktivität und Löhne immer noch einen spürbaren Rückstand aufweisen. Die Transferabhängigkeit ist spürbar zurückgegangen, besteht aber weiter fort.

Hinzu kommt, dass die kommenden Jahre für Ostdeutschland besondere Herausforderungen mit sich bringen: Der Solidarpakt 2 läuft Ende 2019 aus. An seine Stelle wird ein gesamtdeutsches Fördersystem treten, an dem alle strukturschwachen ­Regionen in ganz Deutschland nach vergleichbaren Grundsätzen partizipieren werden. Die Mittel aus Brüssel für den Europäischen Struktur- und Wachstumsfonds werden ab 2021 geringer ausfallen. Der mögliche Austritt Großbritanniens aus der EU führt zu einem geringeren durchschnittlichen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in der EU; Deutschland wird also statistisch im Vergleich zu diesem niedrigeren Durchschnitt reicher, sodass die deutschen Regionen noch einmal weniger Geld aus Strukturfondsmitteln der EU erwarten können.

Wie immer die finanziellen Fördermöglichkeiten im Einzelnen aussehen werden, eins erscheint mir besonders wichtig: Mit Geld allein können die vor uns liegenden Herausforderungen nicht bewältigt werden.

Es gibt auch in der Politik – anders als viele glauben – einen Wettbewerb der Ideen und ­Konzepte. ­Bayern hat in den 1950er- und 1960er-Jahren vor­gemacht, wie man aus einem Empfängerland des Länderfinanzausgleichs zu ­einem Geberland wird. Der Weg dorthin lässt sich mit der Kurzformel ­zusammenfassen: „Infrastruktur+­Bildung+­Wissen­schaft“. Meine ­Frage: Haben die ostdeutschen Landesregierungen ­davon gelernt? Und wenn ja, was?

Fehlende Anerkennung

Wie an Dynamik gewinnen?

Es gibt auch in der Politik – anders als viele glauben – einen Wettbewerb der Ideen und ­Konzepte. ­Bayern hat in den 1950er- und 1960er-Jahren vor­gemacht, wie man aus einem Empfängerland des Länderfinanzausgleichs zu ­einem Geberland wird. Der Weg dorthin lässt sich mit der Kurzformel ­zusammenfassen: „Infrastruktur+­Bildung+­Wissen­schaft“. Meine ­Frage: Haben die ostdeutschen Landesregierungen ­davon gelernt? Und wenn ja, was?

Wenn Forschung und Innovation so wichtig sind, dann war die bundesweite Auswahl zu Anträgen deutscher Universitäten im Rahmen der Exzellenzstrategie im September 2018 kein guter Tag für Ostdeutschland. Die hiesigen Hochschulen sind weitgehend leer ausgegangen. Hier muss in den östlichen Landeshauptstädten offener und besser nachgedacht werden, wie Spitzenforschung und Spitzeninnovation so wirkungsvoll ­organisiert werden können, dass ostdeutsche ­Universitäten und Hochschulen in Zukunft ganz vorn mit dabei sind. Gelingt das nicht, ist es um die Zukunftschancen Ostdeutschlands nicht gut bestellt.

Es muss auch überlegt werden, wie in Ostdeutschland politische Schwerpunkte und Akzente wirkungsvoller gesetzt werden können als bisher, gerade weil man im direkten Wettbewerb mit anderen Ländern und Regionen steht. Könnte es sein, dass die einzelnen ostdeutschen Länder mit jeweils gut zwei Millionen Einwohnern, Sachsen mit gut vier Millionen, jedes für sich genommen schlicht zu klein sind, einfach nicht die kritische Größe haben, um weiterführende Ideen und Konzepte zu entwickeln, zu konzipieren und mit Durchschlagskraft umzusetzen? Zum Vergleich: Bayern allein hat in etwa so viele Einwohner wie ganz Ostdeutschland (ohne Berlin) zusammengenommen. Eine solche Bündelung der Kräfte muss nicht gleich zu Länderfusionen führen, aber doch zu der Erkenntnis, dass in Sachen Wirtschafts- und Regionalpolitik, Bildung, Wissenschaft, Innovation viel mehr gemeinsam in Angriff genommen und gestaltet werden kann und muss. Ich habe Zweifel, ob dies von den meisten Verantwort­lichen schon verstanden worden ist.

Aufholen ist anstrengend und geschieht nicht von selbst. Um aufzuholen, braucht man eine klare Strategie, wie dieses Ziel denn erreicht werden kann, dazu die feste Entschlossenheit, eine solche Strategie auch umzusetzen, wie groß die Widerstände auch immer sein mögen. Und das führt zu der Frage nach der Strategie Ostdeutschlands. Ich wünsche mir eine möglichst gemeinsame Strategie der Verantwortlichen in den Ost-Ländern – eine Strategie, die weiterhin auf die finanzielle Solidarität des Bundes und der besser gestellten Länder rechnen kann, eine Strategie, die aber zugleich die eigenen Kräfte bündelt, klare inhaltliche Prioritäten setzt und gesetzte Ziele mit Entschlossenheit und Selbstvertrauen anpackt.

In meiner Zeit als Koordinator und Beauftragter für Ostdeutschland bin ich sieben Jahre lang jede Woche in Ostdeutschland unterwegs gewesen und habe Land und Leute kennengelernt und viele Unternehmen ein Stück ihres schwierigen Weges begleitet. Ich habe immer wieder erlebt, dass ungewöhnliche, außerordentliche Leistungen möglich sind, dass die Menschen dazu bereit sind, wenn sie Anerkennung, Wertschätzung und Ermutigung erfahren.

Von Johannes Ludewig