Leipzig

Am kommenden Montag, 9. Dezember, findet die 22. Verleihung des Leipziger Marketingpreises statt. Vergeben werden die Preise im Rahmen einer festlichen Veranstaltung im „Weißen Saal“ in der Kongresshalle am Zoo Leipzig. Am Abend erwarten die Gäste und Preisträger das Leipziger Marketing Netzwerk, Branchengrößen, die Preisträger und viele weitere interessante Kontakte. Bei Speisen und Getränken kann das Netzwerk ausgiebig erweitert werden.

Der Marketingpreis zeichnet sich nach Angaben der Veranstalter clevere und erfolgreiche Marketingkonzepte aus und wird damit für die Preisträger ebenfalls zum Erfolg bringenden Marketingsymbol. Damit würdigt der Marketing-Club gemeinsam mit verschiedenen Partnerunternehmen herausragende Marketing-Leistungen und innovative Kommunikations-Konzepte von Unternehmen aus Leipzig und dem Leipziger Umland.

Starke Resonanz von den Bewerbern

Prämiert werden gute und schlüssige Marketingmaßnahmen die erfolgreich umgesetzt wurden. Schirmherr ist in diesem Jahr wieder der Sächsische Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Martin Dulig. Eine hochkarätig besetzte Jury unter Leitung von Prof. Dr. Manfred Kirchgeorg, Inhaber Deutsche Post Lehrstuhl für Marketing an der HHL Handelshochschule Leipzig, hat die Bewerbungen bewertet. „Wir haben dieses Jahr eine starke Resonanz auf den Marketingpreis 2019 erhalten. Die Bewerbungen sind von Ihrer Qualität stark gestiegen und die Jury führte einen intensiven Dialog über die einzelnen herausragenden Einsendungen“ erklärt der Jury-Vorsitzende Manfred Kirchgeorg.

Marathon-Sitzung, um Bewerbungen zu studieren

Die Jury hatte es dieses Jahr besonders schwer. „Es brauchte eine Marathon-Sitzung, um die vielen sehr ausführlichen Bewerbungen zu studieren und nach der Gewichtung zu bewerten. Vor allem der Fokus auf die regionalen Wirkung in der Region Leipzig war ein wichtiges Kriterium.“, berichtet Sándor Mohácsi, ehrenamtlicher Vize-Präsident des Marketingclub Leipzig.

Zusätzliche Preise für Newcomer und Handwerker

Zusätzlich wird auch wieder der Preis „Bester Marketing-Newcomer“ verliehen, die Auszeichnung wird von der Firma Rothkegel gestiftet und ist mit 2000 Euro dotiert. Außerdem wird der Preis „Bestes Marketing im Handwerk “ gemeinsam gestiftet von der Handwerkskammer zu Leipzig und der IKK classic, verliehen. Dieser Preis ist ebenfalls mit 2000 Euro dotiert. Der Presenting Sponsor des Marketing Preises Leipzig ist 2019 die Sparkasse Leipzig.

Datum: Montag, 9. Dezember 2019 Beginn: 18 Uhr Sektempfang, 19 Uhr Beginn der Preisverleihung Ort: Kongresshalle Leipzig, Weißer Saal, Pfaffendorfer Str. 31, 04105 Leipzig

Von LVZ-Wirtschaftszeitung / frs