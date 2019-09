Leipzig

Ostdeutschland ist eine Region im Umbruch. Nach der Wiedervereinigung erfolgte ein beispielloser ökonomischer Strukturwandel. Alte Industriebetriebe brachen reihenweise weg, viele Jobs gingen verloren. Eine neue, moderne Wirtschaft entwickelte sich. Jetzt steht in Teilen der neuen Länder der nächste Umbruch bevor. Vom Ausstieg aus der Kohleverstromung sind die Lausitz und der Raum Leipzig betroffen. Einige Zahlen machen die Dimension im mitteldeutschen Revier deutlich. Hier gibt es 3600 direkt in der Kohle beschäftigte Arbeitnehmer. Indirekt hängen weitere 3600 Jobs von diesem Energieträger ab. Obendrauf kommt: In der Kohle lässt sich ordentlich Kohle verdienen. Die zumeist top qualifizierten Mitarbeiter erhalten im Schnitt 3744 Euro im Monat, hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ( IAB) ermittelt. In der Dienstleistungsbranche sind das 1200 Euro weniger, so die Experten der Denkfabrik der Bundesagentur für Arbeit.

Zehntausende Beschäftige sind betroffen

Ein weiterer Punkt ist zu berücksichtigen: Der Ausstieg könnte die energieintensive Industrie, die eng mit der Braunkohle verbunden ist, hart treffen. So verfügen einige Unternehmen über eigene Kraftwerke, die mit der verhältnismäßig günstigen Braunkohle betrieben werden, etwa die Zuckerfabrik in Zeitz. Die IAB-Experten sprechen von 27 000 Beschäftigten, die so indirekt die negativen Folgen des Kohleausstiegs zu spüren bekommen könnten. Darunter sind 11 000 in Sachsen, 15 000 in Sachsen-Anhalt und knapp 1000 in Thüringen. Fakten, die die betroffenen Wirtschaftsverbände natürlich kennen.

Geordneter Ausstieg ist notwendig

Kein Wunder daher, dass Kristian Kirpal, Präsident der Industrie-und Handelskammer Leipzig, bereits auf dem Neujahrsempfang der regionalen Wirtschaft einen geordneten Ausstieg aus der Braunkohle forderte. „Er darf nicht zu neuen Strukturbrüchen führen“, mahnte er. Jetzt legten die betroffenen IHKs, die Handwerks-, Architektur- und Ingenieurkammern in einem gemeinsamen Positionspapier nach. Die Menschen in Ostdeutschland hätten vielfach einen grundlegenden Wandel ihrer Lebens- und Arbeitsverhältnisse erleben und gestalten müssen, heißt es.

40 Milliarden Euro von der Bundesregierung

Daher erwarten die Kammern der Braunkohleregionen, dass der einsetzende Strukturwandel – die Bundesregierung will dafür bis zu 40 Milliarden Euro bereitstellen – als „Chance für die Weiterentwicklung dieser nach wie vor strukturschwachen Regionen“ genutzt werde. Dafür seien zusätzliche Investitionen in Wirtschaft, Infrastruktur sowie Forschung und Entwicklung erforderlich, die so schnell wie möglich umzusetzen seien. Genau das ist nach Ansicht der Kammern der wunde Punkt. „Die heute in Deutschland bei der Planung und Umsetzung von Infrastrukturprojekten anzuwendenden Regularien führen zu oftmals jahrelangen Planungs- und Genehmigungsverfahren.“

Unter diesen Bedingungen könne der anstehende Strukturwandel in den Braunkohlerevieren nicht gelingen. Es seien also „wesentliche Elemente“ zur Beschleunigung erforderlich. Daher müssten diese Verfahren zwingend optimiert und, wo erforderlich, geändert werden. Dafür sollten auch Möglichkeiten der Erprobung neuer Regelungen umfassend genutzt werden. Da die Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen zu weiten Teilen nur privatwirtschaftlich erfolgen könne, bedürfe es attraktiver Rahmenbedingungen für die Akquise von Investoren und den Verbleib von Fachkräften. Hierzu ist es nach Ansicht der Kammern erforderlich, sowohl die Straßen- als auch die Schienenanbindungen zu verbessern. „Im Zeitalter der Digitalisierung sind zudem leistungsfähige Breitbandnetze für die Wirtschaft unerlässlich.“

Der 5G-Standard ist dringend notwendig

Es sei eine flächendeckende Breitbanderschließung mit mindestens 50 Megabits je Sekunde zügig sicherzustellen. Der Ausbau der Gigabitnetze müsse beschleunigt werden. „Auch die technische Infrastruktur des 5G-Standards ist nachhaltiger Standortfaktor von internationaler Relevanz und muss zügig ausgebaut werden.“ Als exportorientiertes Land, weiß Kirpal, „brauchen wir diese Struktur dringend“. Um den erneuten Umbruch zu meistern.

Von Ulrich Milde