Für Reinhard Pätz steht außer Frage: Der ostdeutsche Maschinenbau hat sich im Laufe der vergangenen 30 Jahre eine Top-Position erkämpft – bundesweit, aber auch weltweit. „Ohne effiziente Forschung und Entwicklung wäre das nie möglich gewesen und wird es auch in Zukunft nicht sein“, ist der Geschäftsführer des Ost-Landesverbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau ( VDMA Ost) überzeugt und fügt nicht ohne Stolz hinzu: „Wir haben es in den neuen Ländern geschafft, zu wachsen und in bestimmten Segmenten sogar Weltmarktführer zu sein.“ Spontan fällt ihm da das Chemnitzer Unternehmen Niles-Simmons ein, die globale Nummer eins bei Bearbeitungsmaschinen für Eisenbahn- und Metroradsätzen, Rädern und Achsen ist. Oder auch das Kirow-Werk Leipzig, Marktführer bei Eisenbahn-Drehkranen. Oder Trumpf Neukirch in der sächsischen Lausitz – bekannt für seine Top-Blechverarbeitungs-Automatisierungstechnik.

Mit solchen Innovationen punkte die Branche aber mehr oder weniger „am Rande“ – in der Nische – meint Pätz. „Wir sind nicht die Volumenbringer, die Massenproduzenten, sondern vielmehr die, die Unikate entwickeln und fertigen“. Klein, aber fein – lässt sich diese Einschätzung umschreiben.

Und dass dieses Konzept in den vergangenen Jahren mehr als gegriffen hat, zeigen die wirtschaftlichen Ergebnisse der ostdeutschen Maschinen- und Anlagenbauer. „Unsere Branche ist in Sachsen 2018 das fünfte Jahr in Folge gewachsen.“ Sowohl bei Umsatz als auch bei der Beschäftigung habe es ein deutliches Plus gegeben. Höchstwerte seien hierbei sogar erreicht worden. Demnach verkauften die 350 Betriebe, die im VDMA Ost organisiert sind, Maschinen, Anlagen und Komponenten im Wert von 8,1 Milliarden Euro. Damit steigerten sie die Jahreserlöse um 3,8 Prozent. „Zugleich haben die sächsischen Maschinenbauer ihre führende Position innerhalb Ostdeutschlands behauptet“, so Pätz. Mit Abstand folgten Thüringen und Sachsen-Anhalt. Eine Entwicklung, die der Verbandschef in dem Maße nicht erwartet haben. Bereits 2017 waren die Umsätze auf einen neuen Rekordwert geklettert. Die nochmalige Überbietung dieser Ergebnisse führte Pätz auf „die hohe Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft der sächsischen Industrie“ zurück.

Volle Auftragsbücher und hohe Auslastung in der Branche

Bei der Zahl der Mitarbeiter sei im Freistaat erstmals fast wieder die Marke von 36 000 erreicht worden – konkret 35 813. Das war ein Zuwachs um 4,4 Prozent. Insgesamt konnte der ostdeutsche Maschinenbau mit guten Erfolgen abschließen. 85 Prozent der Betriebe beurteilen ihre aktuelle wirtschaftliche Situation als sehr gut oder gut. „Die Mehrheit der Maschinen- und Anlagenbauer blickt auf volle Auftragsbücher und eine hohe Auslastung. Das zeigt, dass sich die Unternehmen auch in risikoreichen Zeiten behaupten können“, meint Pätz.

Das war seiner Ansicht nach nur zu schaffen dank der von den Betrieben umgesetzten zahlreichen Innovationen. „Es geht ja nicht nur darum, kluge Ideen zu entwickeln. Da sind auch Forschungsinstitute zugange. Wichtig ist doch vor allem, dass Sinnvolles und Praktikables auch in der Praxis Wurzeln schlägt und sich in tollen Neuheiten für die Kunden verwandelt“, sinniert der gebürtige Bielefelder, der seit 1999 in Sachsen sein berufliches „Unwesen“ treibt. Derartige Prozesse von der Idee bis zum Produkt in den Griff zu kriegen, ist nicht ohne Weiteres zu bewerkstelligen, weiß der 63-Jährige.

Sachsens Maschinenbauer investieren 170 Millionen Euro

Angesichts der positiven Entwicklung in der Branche verwundert es nicht, dass die Ausgaben der Maschinen- und Anlagenbauer in Mitteldeutschland für Forschung und Entwicklung weiß Gott nicht von Pappe sind. Bundesweit lagen sie 2017 bei reichlich sieben Milliarden Euro. 69 Milliarden Euro brachte die gesamte deutsche Wirtschaft auf. Sachsens Maschinenbauer warfen immerhin 170 Millionen Euro in die Innovationswaagschale, Thüringen kam auf 40 Millionen, Sachsen-Anhalt auf 23 Millionen Euro. Klingt gut, ist aber im Vergleich beispielsweise zu Baden-Württemberg mit 2,2 Milliarden Euro Aufwendungen relativ gering.

Pätz ist darüber nicht erstaunt. Vielmehr findet er rasch eine Erklärung für dieses Gefälle. „Hier in Mitteldeutschland sind in aller Regel kleinere und mittlere Firmen in unserer Branche zu Hause. Im Westen hingengen überragen die Riesen das Geschehen. Diese verfügen natürlich über mehr finanziellen Spielraum und auch über mehr Manpower, wie es so schön neudeutsch heißt.“ Trotz allem: Der studierte Textiltechniker und Wirtschaftsingenieurwissenschaflter ist felsenfest davon überzeugt, dass die Erfindung von Neuem und die Einführung effizienterer Verfahren in die Produktionsabläufe tragende Säulen der Firmen darstellen, um im internationalen Wettbewerb mitmischen zu können. „Das ist ein wesentlicher Punkt dafür, dass wir seit Jahren in der mitteldeutschen Maschinenbauindustrie zulegen“, betont der verheiratete Vater einer Tochter. Forschung und Entwicklung – dahinter verberge sich die große und „einzige Chance, die wir haben, um weiter voranzukommen“. Der Handelskrieg zwischen USA und China und der bevorstehende Brexit seien enorme Gefahren. Um diese Risiken ohne ernsthafte Blessuren zu überstehen, bleibe nur, neue Technologien und Erzeugnisse zu erfinden und marktreif zu machen.

Unklar, wohin die Reise geht

Allerdings weiß er natürlich genauso gut, wo in Sachen Innovationen der Schuh noch am meisten drückt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. „Der Haken bei Forschung und Entwicklung ist ja gerade, dass nicht von vornherein klar ist, wohin die Reise geht, ob Angedachtes am Ende tatsächlich von Erfolg gekrönt sein wird.“ Natürlich müsse viel ausprobiert werden. Dazu bedürfe es aber einer besonderen kreativen Atmosphäre, einer Aufbruchstimmung und einer gehörigen Portion Mut, nicht davor zu verzagen, wenn mal etwas nicht wie erhofft laufe. „Diese Kultur, unerschrocken Neues zu versuchen, zu wagen, sich zu trauen – die fehlt in Deutschland leider zu einem großen Stück.“ Hierzulande würden bei allem Ungewohnten, beim Betreten von Neuland immer gleich Horden von Bedenkenträger auf den Plan treten. „Da heißt es zum Beispiel gleich, als es verstärkt um den Einzug von Robotern in die Wirtschaft ging, die Interaktion Mensch-Maschine berge zu große Gefahren. Am Ende würde der Arbeiter der Verlierer sein, von der Technik beherrscht werden.“ Andere wieder hätten gleich nach neuen Regelungen beim Arbeitsschutz und bei der Arbeitszeit gerufen. „All das hemmt natürlich den Neuererdrang junger, aber auch älterer Forscher“, ist der Großvater dreier Enkelkinder überzeugt. Das schade der Branche.

Schwierig sei es für viele „seiner“ Firmen, technisch-technologische Entwicklungsrichtungen aufzudecken, zu finden, zu verfolgen. „Eben, weil sie meist gar keine nennenswerten Forschungsbereiche unterhalten können, so wie es die großen Konzerne vermögen.“ Deshalb habe der Verband auch einen „Trendradar“ aufgelegt. Er ist eine Art Katalog, enthält 160 langfristige und 70 aktuelle Trends, darunter das „Internet der Dinge“, der „3-D-Druck“, der „Hybride Leichtbau“, die „ Elektromobilität“ sowie „Interaktion Mensch und Maschine" und vieles mehr. In Workshops beispielsweise werden die Unternehmen dazu entsprechend geschult. Beim „Start-up-Radar“ wiederum bietet der VDMA den jungen Firmen rund 3000 internationale Kontakte zu möglichen Partnern.

Es hapert an der Umsetzung der Forschungsergebnisse

„Bei uns im Osten hapert es zudem mit der Umsetzung hochwertiger Forschungsergebnisse der zahlreichen Institute“, moniert Pätz. Auf Teufel komm raus Neuland zu entdecken, bringe nichts, wenn nur ein Bruchteil in die Praxis überführt wird. Das funktioniere im Westen mit den großen Konzernen deutlich besser, „dank der dortigen umfangreicheren finanziellen Möglichkeiten“. Bundesweit zählt der Maschinenbau zu den innovationsstärksten Industriebranchen. 2017 haben fast 60 Prozent der Firmen eine Prozess- oder Produktinnovation eingeführt. 6,3 Prozent des Umsatzes erzielte damals der Maschinenbau mit Marktneuheiten – in der gesamten deutschen Wirtschaft betrug dieser Anteil lediglich 3,2 Prozent. Für Mitteldeutschland liegen keine gesonderten Daten dazu vor.

Pätz macht ein weiteres Problem aus: Seit über 30 Jahren fordere die Branche die steuerliche Forschungsförderung. Bislang ohne Erfolg. „Allerdings hat die Bundesregierung kürzlich signalisiert, dass die Unterstützung für die Betriebe nun doch endlich kommen soll“, freut sich der Verbandsobere.

Trotz aller Hürden und Schwierigkeiten haben die hiesigen Maschinen- und Anlagenbauer selbstredend längst erkannt, wie wichtig und grundlegend für ihre Zukunft Forschung und Entwicklung sind. Das zeige sich, so Pätz, unter anderem am kräftig gestiegenen Anteil der Ingenieur-Beschäftigten in den Unternehmen. „Er ist sogar höher als in den alten Bundesländern“, sagt er stolz. So betrage die sogenannte Ingenieur-Quote in ostdeutschen Maschinenbaufirmen 27,8 Prozent – bundesweit sind es 16,7 Prozent. Allerdings gießt Pätz gleich einen Wermutstropfen hinterher. Ursache dafür sei, dass die Firmen in den neuen Ländern im Schnitt kleiner aufgestellt sind als in anderen Regionen. „Je kleiner aber ein Unternehmen, desto größer der Anteil der Ingenieure unter den Mitarbeitern.“

Ein hoher Frauenanteil unter den Ingenieuren

Ein weiterer Aspekt komme hinzu: der hohe technische Ausbildungsgrad der älteren Generation im Osten. Das spiegele sich auch im vergleichsweise hohen Frauenanteil unter den Ingenieuren wieder. Zwischen Ostsee und Erzgebirge liege er bei 12,6 Prozent, im gesamtdeutschen Maschinenbau bei 8,5 Prozent. „In der DDR durchliefen deutlich mehr Frauen eine technische Ausbildung als im früheren Bundesgebiet“, erklärt Pätz.

In den kommenden Jahren steige dennoch der Bedarf an technisch orientierten Nachwuchskräften. Einer VDMA-Erhebung zufolge gehen 40 Prozent der ostdeutschen Unternehmen davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren die Zahl der Ingenieure im hiesigen Maschinenbau zunimmt.

Gelingt dies, wird sich der Stellenwert der Branche in der Republik weiter festigen. Dabei sei er derzeit schon enorm. „Wenn der Maschinenbau in Deutschland kränkelt“, ist Pätz überzeugt, „dann hat Deutschland ein wirtschaftliches Problem“. Immerhin sei er mit 1,065 Millionen Mitarbeitern der Industriebereich mit der höchsten Beschäftigungsquote – neben der Auto- und Elektroindustrie sowie der Chemiebranche. In Ostdeutschland zählt der Maschinen- und Anlagenbau 85 100 Mitarbeiter.

