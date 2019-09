Showbranche setzt auf Know-how aus Lödla

Lödla/Leipzig

Ihre Kundenliste liest sich wie das „Who is Who“ der Opern-, Theater- und Festspielwelt. Selbst die Entscheider der Salzburger Festspiele wissen, wo Lödla bei Altenburg auf der deutschen Landkarte zu finden ist. Die Hut & Putz AHP GmbH schrieb mit ihren Uniformen sogar Filmgeschichte. Für Geschäftsführer Harald Etzold (64) „setzt sich eben Qualität am Ende durch. Man muss einen langen Atem haben und manchmal nur überleben.“ Wenn man Kunden des nebenan liegenden Verbrauchermarktes fragt, wo die Hutfabrik zu finden sei, zucken die nur mit den Schultern. Dass sich Hutmacherei und Schneiderei hinter der Fassade eines Bungalows auf einem Firmengelände von 1200 Quadratmetern verbergen, erkennt man nur am Firmenschild. Bei Hut & Putz kommt es eben auf die inneren Werte an – und die sind in ihrer Qualität in ganz Europa spitze.

Dabei begann die Geschichte des hoch spezialisierten Betriebes tatsächlich mit dem Überleben. Hervorgegangen aus der Privatfirma Hollersen, war die Hut & Putz ab 1960 eine Produktionsgenossenschaft Handwerk (PGH). „Eine reine Hutmanufaktur, Hüte aller Art, Zylinder, Wartezeiten von bis zu drei Jahren“, berichtet Harald Etzold. 1989 dann die Wende – „und da sind alle in die Glitzerwelt Westen gerammelt und haben geglaubt, dort wird das Wasser kalt gekocht“, sagt der Geschäftsführer. Nach einer Beinahe-Pleite und dem Diebstahl fast aller Maschinen, als Harald Etzold die Hut & Putz übernommen hatte, kamen das Jahr 2003 und der Auftrag, der dem Geschäftsführer mit seiner Strategie recht gab: Kopfbedeckung, Hemd, Hose, Jacke, Weste, Schuhe – „wenn wir nicht komplett anbieten können, brauchen wir uns gar nicht zu bewerben“.

100 Uniformen und ein mehr als guter Ruf

Das sagt Harald Etzold eigentlich über Filmproduktionen, die er später belieferte, aber dieser Grundsatz überzeugte 2003 bereits die Kostümchefin der Salzburger Festspiele. Eigentlich waren der „Hut &-Putz“Chef und sein Hutmacher Thomas Krause (40) dort, um über Hüte für den „Rosenkavalier“ zu verhandeln. Doch als er die k u. k.-Uniformen – Uniformen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie – sah, platzte es aus ihm heraus: „Jacke falsch, Hose falsch.“ Kein Säbelschnitt, kein Samt, um nur die wichtigsten Dinge zu nennen. „Wir sind dann zunächst mit dem Auftrag über 70 Hüte und einem Muster für eine K.-u.-k.- Uniform wieder nach Hause gefahren“, sagt Harald Etzold. Daraus wurden 100 Uniformen und ein mehr als guter Ruf.

Mit einem Oscar-Gewinn hätte es eine Prämie gegeben

Als im Film „Der Untergang“ Bruno Ganz den Adolf Hitler im Führerbunker spielte, war das Altenburger Unternehmen mit den Uniformen für die gesamte Generalität dabei. „Wenn wir den Oscar bekommen hätten, hätten wir eine Prämie gekriegt“, lacht der Geschäftsführer. Für die Vermarktung war der Erfolg aber ebenso gut wie das ZDF, das die Salzburger Kostüme in „Wetten, dass?“ öffentlich und hinter den Kulissen lobte. „Goethe“, „Das Gelübde", „ Baron Münchhausen“, „Ludwig II“ und weitere Filmproduktionen ließen sich bei Hut & Putz mit kompletten Kostümen ausstatten.

„Made in Altenburg “ ist bekannt in der ganzen Theaterwelt

Auch auf den Bühnen Europas sprach sich die Qualität herum. Die Staatsoper Wien, die Bayerische Staatsoper München, selbst die Oper Peking oder die San Francisco Opera spielten in Kostümen „Made in Altenburg“. Als einen der größten Erfolge sieht das Unternehmen das Ballett „ Mata Hari“ der Amsterdamer Oper an: „Die Uniformen sind heute noch im Einsatz. 150 Auftritte im Jahr, und keine Naht ist kaputt“, freut sich Harald Etzold. Wer Hutmacher Thomas Krause oder den Modistinnen und Schneiderinnen bei der Arbeit zusieht, erkennt schnell, warum das so ist: Alles ist Handarbeit, alles wird mit großer Sorgfalt und Ruhe getreu dem Motto des Chefs, „arbeite fünf Minuten langsamer aber arbeite ordentlich“, angepackt. Der Filz eines Hutes kommt auf die uralte Originalform, wird gehärtet, trocknet, wird weiter geformt, geglättet und wieder mit Dampf gefügig gemacht, damit er noch feiner bearbeitet werden kann.

Eine halbe Million Euro Umsatz im Jahr

Thomas Krause arbeitet eher wie ein Künstler als ein Handwerker, der aus einem groben Findling eine Skulptur erschafft. Dann geht’s hoch ins Dachgeschoss, wo die Modistinnen Peggy Kuhn und Kerstin Westphal unter anderem die Hutschnüre anbringen. Währenddessen legen Kathrin und Steffi Seidemann Hand an Stoffe an, von denen einige vielleicht an einem Film-Set landen werden. Hut & Putz mache konstant 500 000 Euro Umsatz pro Jahr, mit elf Leuten in Lödla, wo die Firma seit 2005 beheimatet ist. Der gelernte Textilkundler und sein Team haben sich jede Menge wertvolles Spezialwissen angeeignet, zum Beispiel, wie man durch Spezialschnitte steife Uniformen beweglich machen kann. Hüte und Zylinder aller Art, Mützen, Kostüme, Smokingjacken, Komiteejacken, Kleidung für Bergmannsvereine, Uniformen und vieles mehr werden überwiegend im B2B-, aber auch Endkundenbereich verkauft.

„Digitales bringt uns nichts“

Dies funktioniert durch Anrufe, E-Mails und den direkten Verkauf, aber nicht über einen Online- Shop. „Digitales bringt uns nichts, Sie kriegen den ganzen Mist zurück“, verliert Harald Etzold für einen Moment lang seine gute Laune. Auch, wenn er über Dumpingpreise in Niedriglohnländern spricht. Frackhemden bekomme man in Moldawien für 25 Euro, in Mitteldeutschland für 125, im Westen für 155 Euro – „ein Mindestlohn für alle europaweit wäre gut, dann käme kein Schrott mehr rein“, sagt er.

„Wir bleiben klein, aber fein“

Seine drei Abteilungen Schneiderei, Hutmacherei und Handelsware seien gut ausgelastet. Das werde auch in Zukunft so sein: Da vor allem Theater ihre handwerklichen Abteilungen abbauen würden, sei dies eine Chance für spezialisierte Unternehmen wie Hut & Putz. Der Fachkräftemangel sei allerdings auch für ihn ein großes Problem, denn „neue Leute brauchen fünf bis sechs Jahre, bis sie die Arbeiten beherrschen“. Wenn der 64-Jährige mit einem Grinsen anfügt, dass er noch 27 Jahre Zeit habe, einen Nachfolger für Thomas Krause zu finden, ist das auch ein bisschen pfeifen im Keller – er ist der aktuell letzte ausgebildete Hutmacher in der Region.

Hut & Putz habe daher auch hier eine klare Linie als besonderes Unternehmen. Harald Etzold: „Wir bleiben klein, aber fein. Ich habe nicht den Zwang, größer zu werden. Bekomme ich jetzt drei Theateraufträge, bin ich bis November ausgelastet. Wenn Sie mehr Leute haben, müssen Sie auch mehr Aufträge ranholen.“

Von Stefan Michaelis