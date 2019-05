Wittenberg

Alter bedeutet nicht, dass Innovationen ausbleiben. Das stellte jetzt die Stickstoffwerke Piesteritz GmbH aus dem Wittenberger Stadtteil Piesteritz unter Beweis. Das Reichsschatzamt beauftragte im März 1915 die Bayerische Stickstoffwerke AG mit der Errichtung einer entsprechenden Fabrik in Piesteritz. Nach sehr kurzer Bauzeit von März bis Weihnachten 1915 nahm das Kalkstickstoffwerk zum Jahreswechsel den Betrieb voll auf.

Jetzt wurde das Unternehmen mit dem Sonderpreis für innovative Düngemittelspezialitäten von der Umweltallianz ausgezeichnet. Außerdem wurde der Betrieb für 20 Jahre EMAS (Eco Management and Audit Scheme) geehrt. Das Umweltmanagementsystem ist ein freiwilliges Instrument der Europäischen Union, das Unternehmen und Organisationen jeder Größe und Branche dabei unterstützt, ihre Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern.

SKW Piesteritz hatte die neuen Stickstoffdüngerspezialitäten im Düngejahr 2017/2018 eingeführt. „Wir haben in den letzten Jahren intensiv daran geforscht, unsere Düngemittel noch effizienter zu machen“, sagt Carola Schuster, Zentralbereichsleiterin Forschung und Entwicklung der SKW Piesteritz. Im Ergebnis seien zwei Produkte entstanden, mit der die Auswaschung von Nitrat in den Boden und die Emissionen von Lachgas und Ammoniak in die Luft signifikant verringert werden könnten. Dies sei nicht nur vor dem Hintergrund sich verschärfender Gesetzgebung im landwirtschaftlichen Bereich wichtig, sondern auch hinsichtlich extremer werdender Witterungsbedingungen von enormer Bedeutung. Die neuen Düngerspezialitäten trügen substanziell zu einer umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Mineraldüngung bei.

Das Wittenberger Unternehmen besitzt eine Industrieforschung, die weit über die Grenzen Sachsen-Anhalts ihresgleichen sucht. Über 60 Mitarbeiter dieses Bereichs entwickeln neue Produkte, passen die Anwendungsempfehlungen kontinuierlich an oder analysieren Produktionsabläufe, um die Qualität aus Piesteritz weiter zu verbessern. Die unternehmenseigene landwirtschaftliche Anwendungsforschung auf 145 Hektar in Cunnersdorf bei Leipzig ist ein anerkannter Treffpunkt für akademischen Austausch, den internationale Gäste ebenso aufsuchen wie Studenten oder Praktiker. Mit dem Agrochemischen Institut Piesteritz (AIP), einem An-Institut der Martin-Luther-Universität Halle, unterstützt SKW Piesteritz vor allem Grundlagenforschung in den Bereichen Pflanzenbau und Düngung.

Der Preis der Umweltallianz Sachsen-Anhalt stand unter dem Motto „Ressourcen schonen – effizient wirtschaften“ und griff die wachsende Relevanz dieser Themen für eine erfolgreiche unternehmerische Entwicklung auf. Die Vergabe erfolgte in den Kategorien „Rohstoffeffizienz“, „Energieeffizienz“ und „ Sonderpreis Umweltallianz“. Ausgezeichnet wurden sachsen-anhaltische Unternehmen, die durchdacht mit Rohstoffen, Materialien und Energie umgehen, auf ressourceneffiziente Produkte und Technologien setzen, Produktionsstrukturen verbessern oder Stoffkreisläufe schließen und so Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit fließend miteinander kombinieren.

Die Jury unter Vorsitz von Bernd Meyer, Professor und Direktor des Instituts für Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen und von 2008 bis 2015 Rektor der Bergakademie Freiberg, hat aus insgesamt 40 Bewerbungen in jeder Kategorie drei besonders hochkarätige Wettbewerbsbeiträge ausgewählt.

Die Umweltallianz Sachsen-Anhalt gibt es seit 1999. Über 250 Wirtschaftsunternehmen, Verbände, Kommunen und die Landesregierung arbeiten in der freiwilligen Partnerschaft zusammen. Das Bündnis steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt Reiner Haseloff.

Die SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH ist der größte Hersteller von Ammoniak und Harnstoff in Deutschland. Das Produktportfolio umfasst ein breites Spektrum an Spezialitäten der Agro- und Industriechemie. In der Agrochemie gehört die Firma zu den bedeutendsten Produzenten von Stickstoffdüngemitteln in Europa. Im Bereich Industriechemikalien sind die Wittenberger Lieferant von Grundchemikalien wie Ammoniak, Harnstoff und Salpetersäure. Außerdem unterhält das Werk eine der größten Forschungseinrichtungen der mittelständischen Chemie-Industrie. Vor allem die landwirtschaftliche Anwendungsforschung genießt international höchste Anerkennung.

SKW Piesteritz beschäftigt an den Standorten Piesteritz in der Lutherstadt Wittenberg und Cunnersdorf bei Leipzig über 850 Mitarbeiter, davon alleine mehr als 60 in den Bereichen chemische Forschung, landwirtschaftliche Anwendungsforschung und Analytik. Der südliche Teil des Werksgeländes wurde Anfang der 1990er-Jahre fast völlig beräumt. Bislang haben sich über 30 Unternehmen angesiedelt, darunter die Borealis Agrolinz Melamine Deutschland GmbH mit der bundesweit größten Melaminanlage, Louis Dreyfus mit einer kombinierten Biodieselanlage mit Ölmühle und das Biomasseheizkraftwerk der Stadtwerke Leipzig.

Von Ulrich Langer