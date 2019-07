Leipzig

Eric Weber vom HHL SpinLab sorgt erneut für positive Schlagzeilen: Mit dem „Smart Infrastructure Ventures“, dessen Mitinitiator Weber ist, wurde Anfang Juli der erste private Risikokapital-Fonds der Neuen Bundesländer vorgestellt. Investiert werden soll in skalierbare Geschäftsmodelle der Bereiche Smart City, Energie und Gesundheit, meldet das Portal „startup-mitteldeutschland“. Also genau jene Bereiche, auf die Weber das SpinLab als dessen Geschäftsführer in den vergangenen Jahren konsequent ausgerichtet hat.

HHL-Rektor Stubner soll Beiratssitz übernehmen

Den neuen Fonds hat Eric Weber zusammen mit den beiden ehemaligen Londoner Bankern Björn Bauermeister (Ex-BNP Paribas, Investmentbanking) und Dirk Frohnert (Ex-JP Morgan, Fondsmanager) aufgelegt. Sowohl Bauermeister als auch Frohnert waren als Business Angels am Londoner Erfolgs-Startup „Revolut“ beteiligt. Zum erweiterten Team von Unterstützern gehören David Dimitrov (brands4 friends, lieferheld), Roman Dudenhausen (con I energy), Roland Fassauer (Intershop), Michael Petersen (smow) und Frank Stummer (ipoque). Einen Sitz im Beirat des VC Fonds wird wohl Stephan Stubner übernehmen, so das Portal „startup-mitteldeutschland“. Stubner ist der Rektor der Handelshochschule Leipzig (HHL) und Mitgründer von Trivago.

Investments auch außerhalb des SpinLabs

Das SpinLab in der Plagwitzer Baumwollspinnerei, das als offizieller technologischer Partner des Fonds benannt wurde, ist Teil der bundesweiten Digital Hub Initiative und koordiniert den Smart Infrastructure Hub Leipzig. Weber verspricht sich davon „attraktive Investitionsmöglichkeiten in der Region Mitteldeutschland –auch außerhalb des SpinLabs.“

SAB und VNG als größte Einzel-Investoren des Fonds

Die finanziellen Mittel für den Fonds kommen aus einem Netzwerk aus Energie- und Immobilienunternehmen, Banken, Unternehmen und Business Angels. Als größte Einzel-Investoren sollen laut Angaben des Fonds die Sächsische Aufbaubank (SAB) und der Leipziger Energiekonzern VNG AG agieren. Die Aufnahme weiterer Investoren sei weiterhin möglich. Erste Beteiligungen des Fonds an geeigneten Firmen seien für das dritte Quartal 2019 geplant.

Von Frank Schmiedel