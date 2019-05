Jena

Neue Besen kehren bekanntlich gut. Stefan Traeger, seit Mai 2017 Vorstandschef des Thüringer Technologiekonzerns Jenoptik AG, stellt das jedenfalls unter Beweis. Sein Vorgänger Michael Mertin hatte das Unternehmen als Sanierungsfall übernommen und erfolgreich auf Wachstumskurs getrimmt. Das vergangene Jahr schloss Jenoptik mit seinen 4000 Beschäftigten mit neuen Bestmarken ab. Der Umsatz kletterte um zwölf Prozent auf 834 Millionen Euro. der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern legte um 22 Prozent auf 95 Millionen Euro zu. Traeger, ein in Jena geborener promovierter Physiker, sorgt nun für eine Schärfung der Ausrichtung.

Im Rahmen der Strategie 2022, die erstmals im Februar 2018 vom Vorstand verkündet wurde, hat Jenoptik Anfang 2019 eine neue Unternehmensstruktur, neue Werte und eine neue Marke etabliert. Diese drei Kernelemente wurden in der kurzen Zeit von nur zehn Monaten erfolgreich auf den Weg gebracht.

So präsentiert sich Jenoptik seit einigen Wochen unter dem Motto „More Light“ als Spezialist für photonische Technologien. Die Thüringer haben mit drei klar positionierten photonischen Divisionen eine neue Konzernstruktur, die das künftige Wachstum unterstützen soll. Die drei Divisionen richten sich jeweils am Geschäftsmodell sowie einem ähnlichem Markt- und Kundenverständnis aus: Light & Optics für das globale Erstausrüster-Geschäft, Light & Production für das Industriekundengeschäft sowie Light & Safety für das Geschäft mit öffentlichen Auftraggebern. Das mechatronische Geschäft von Jenoptik wurde im Herbst 2018 unter der Marke Vincorion zusammengefasst und ist bereits erfolgreich mit viel positivem Kundenfeedback gestartet.

Der neue Unternehmensauftritt unter dem Motto „More Light“ wurde mit mehr Farbe und einem offenem Design komplett überarbeitet, das die neuen Werte „open“, „driving“ und „confident“ widerspiegelt. Die neue Markenpositionierung sowie die neuen Werte, die die Strategie 2022 maximal unterstützen, wurden in einem unternehmensweiten Projekt in den vergangenen Monaten erarbeitet. Basis waren zunächst umfassende Analysen und Umfragen unter Mitarbeitern und Kunden. „Für uns war es wichtig, zuerst zuzuhören und all jene zu Wort kommen zu lassen, die das Unternehmen am besten kennen. Interessanterweise waren die Einschätzungen der Mitarbeiter zur Jenoptik heute und den Hinweisen, wo Änderungen notwendig sind, über alle Standorte hinweg weltweit sehr ähnlich“, berichtete Traeger zum intensiven Prozess der vergangenen Monate. „Es gilt nun, das Erarbeitete im Unternehmen wirklich zu verankern und die Jenoptik so fit zu machen für die kommenden Jahre“, so Traeger weiter.

Neben der Verankerung der Werte und der gemeinsamen Marke innerhalb des Konzerns stehen im laufenden Geschäftsjahr 2019 vor allem die operative Exzellenz in der Fertigung, eine Innovationen fördernde Prozesslandschaft sowie der Ausbau des asiatischen Geschäftes im Fokus.

Die Geschichte von Jenoptik reicht bis ins Jahr 1846 zurück, als Carl Zeiss in Jena seine optische Werkstatt eröffnete. Der dort eingetretene Ernst Abbe wurde nach dem Tod von Carl Zeiss alleiniger Inhaber und gründete die Carl-Zeiss-Stiftung Jena, in deren Eigentum später die Firma Carl Zeiss und das Glaswerk Schott übergehen. 1948 wurden das Zeiss-Werk und das Glaswerk Schott in Volkseigentum überführt. Mitte der 1950er-Jahre ließ Carl Zeiss Jena die Marke Jenoptik ins Register eintragen. Nach der Wende übernahm die Treuhandanstalt das Kombinat VEB Carl Zeiss Jena. Aus dem Jenaer Stammbetrieb wurde zunächst die Carl Zeiss Jena GmbH gebildet, die ab 10. September 1990 als Jenoptik Carl Zeiss Jena GmbH firmierte. Die Gesellschaft bestand damals aus 13 Betrieben und beschäftigte 30 000 Menschen. Daraus ging ein Jahr später die Jenoptik AG hervor.

Von Ulrich Milde