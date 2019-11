Leipzig

Bei einer gemeinsamen Veranstaltung der Universität Leipzig mit der Invest Region Leipzig GmbH treffen Sie auf junge Unternehmen der Region und erfahren, welche Einstiegsmöglichkeiten der Standort bietet. Expertise in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Verwaltung und IT sind dabei insbesondere gefragt, zudem Quereinsteiger aus den Geistes- und Sozialwissenschaften.

Die Invest Region Leipzig GmbH ist als Gesellschaft der Stadt Leipzig, der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig sowie der Landkreise Nordsachsen und Leipzig aktiv. Die Kernziele der Ansiedlungsagentur bestehen in der Akquisition von Unternehmen sowie in der Gewinnung von qualifizierten Fachkräften aus dem In- und Ausland für die Region Leipzig.

Wann: Donnerstag, 14. November 2019 von 18:00 – 20:30 Uhr Wo: Veranstaltungsort: Universität Leipzig, Hauptcampus am Augustusplatz, Felix-Klein-HS (P 501), Paulinum 5. Etage

Von LVZ-Wirtschaftszeitung / frs