Der Braunkohle- Betriebsratschef

Bitterfeld

Er spaziert gerne an den Ufern des Großen Goitzsche-Sees entlang. „Schön ist das hier geworden“, sagt Uwe Bruchmüller über das mehr als 13 Quadratkilometer große Gewässer in Bitterfeld-Wolfen, das heute eine touristische Attraktion darstellt. Wenn der 55-Jährige dort ist, dann kommen fast automatisch Erinnerungen an frühere Zeiten hoch. Von 1908 bis 1991 wurde dort Braunkohle gefördert. Nach dem Ende des Abbaus wurden die Tagebaurestlöcher geflutet. Bruchmüller hat früher selbst im Volkseigenen Betrieb (VEB) Braunkohlekombinat Bitterfeld erst seine Ausbildung zum Elektromonteur absolviert, später dort gearbeitet. Er hat den Zusammenbruch der DDR und die Umstrukturierung der ostdeutschen Wirtschaft hautnah miterlebt – und letztere mitgestaltet. Als freigestellter Betriebsratsvorsitzender war er maßgeblich beteiligt am Abbau Tausender Arbeitsplätze im Kombinat und der Umwandlung in die Mitteldeutsche Braunkohlen Aktiengesellschaft, die Mibrag. Eine deutsche Lebensgeschichte, die es ohne die Wiedervereinigung so nicht gegeben hätte. „Das waren schon spannende Zeiten“, rekapituliert Bruchmüller.

Fluchtpläne abgesagt

Dem gebürtigen Ascherslebener, der in Bitterfeld aufwuchs und heute im Ortsteil Thalheim wohnt, war nach eigener Einschätzung eine berufliche Karriere im Kombinat verwehrt. Bruchmüller war „wie meine Eltern“ nicht in der SED oder einer der Blockparteien. Sein Antrag, die Meisterschule zu besuchen, wurde abgelehnt, da er nicht bereit war, in die Partei einzutreten. Einschneidend war die Zeit seines Grundwehrdienstes. Nicht nur, weil er in den 18 Monaten lediglich sieben Mal nach Hause zu seiner Frau und dem gerade geborenen Sohn kam. „Es gab viele Erniedrigungen“, erinnert er sich. Unter anderem brach er sich, wie später festgestellt wurde, den Fuß. „Das wurde aber nicht ernst genommen und somit auch nicht behandelt.“ Später, zurück im Kombinat, habe die Kritik an den Missständen zugenommen. „Die Unzufriedenheit wurde immer größer.“ Er selbst hat jahrelang auf ein Auto gewartet, was für eine Familie mit Kind, die in Wolfen-Nord wohnte, den Alltag nicht einfacher machte.

15 000 DDR-Markt für einen alten Trabbi

Im Mai 1989 kaufte er sich dann für 15 000 Ost-Mark einen acht Jahre alten Trabi, der als kostbarer Besitz in einer Garage in Bitterfeld untergestellt wurde. Den Weg zwischen der Garage und Wohnung legte Bruchmüller mit dem Moped zurück. „Im Juli 1990, gleich nach der Wirtschafts- und Währungsunion, verreckte der Motor“, erzählt er. Für 150 D-Mark hat er das Auto dann veräußert. Gemeinsam mit vielen anderen Braunkohle-Beschäftigten fuhr Bruchmüller im Herbst 1989 zu den Montagsdemonstrationen nach Leipzig, die letztlich die Friedliche Revolution auslösten. Pläne, über Ungarn in den Westen zu fliehen, wurden wieder verworfen, „da meine Frau erneut schwanger war“. Als DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker am 18. Oktober 1989 abgelöst wurde, spendierte er seinen Freunden, mit denen er gerade im Elbsandsteingebirge unterwegs war, vor Freude spontan eine Runde Bier.

Gute Zusammenarbeit mit der Treuhand

Im Kombinat wurde zu dieser Zeit begonnen, eine Interessenvertretung der Beschäftigten aufzubauen. Bruchmüller, der im Dezember 1989 aus dem FDGB ausgetreten war, machte aktiv mit, wurde später zum Chef des Betriebsrates gewählt und erlebte die Umwandlung vom Kombinat zur Aktiengesell schaft hautnah mit. Er wurde in den Aufsichtsrat gewählt und hatte in der Folge unter anderem mit Treuhand-Chefin Birgit Breuel (81), aber auch mit Klaus Murmann (er starb 2014 im Alter von 82 Jahren) zu tun. Der Chef der deutschen Arbeitgeberverbände saß dem Mibrag-Aufsichtsrat vor. „Wir hatten eine gute Zusammenarbeit mit der Treuhand“, sagt Bruchmüller, der wenig Verständnis für heutige Forderungen nach Aufarbeitung der Arbeit der Privatisierungsbehörde hat. „Was will man damit erreichen? Das macht keinen Menschen glücklicher.“ Auch an Murmann hat er gute Erinnerungen. „Er hat sich gegen die westdeutschen Energiekonzerne gestellt, die den Osten übernehmen wollten.“

Nach der Wende – massenhaft Beschäftigte zu viel an Bord

Die Mibrag mit Hauptsitz in Bitterfeld zählte zur Wende knapp 57 000 Mitarbeiter. Zu den Betriebsstätten gehörten 20 Tagebaue, 24 Veredlungsanlagen, verschiedene Heizkraftwerke und Instandhaltungsfabriken. 1990 wurden 106 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert, zusätzlich 23 Millionen Tonnen Braunkohlebriketts und 3700 Gigawatt Strom erzeugt. „Die zeugt von der enormen Bedeutung des Unternehmens für die Volkswirtschaft, für warme Wohnungen und für ausreichend Licht in der Dunkelheit.“ Doch es galt, einen „einmaligen Strukturbruch so gut wie möglich zu gestalten“. Absatzeinbrüche der Braunkohle, Stilllegungen großer Abnehmer, erste Proteste von Anwohnern führten zur raschen Außerbetriebnahme von Tagebauen und Brikettfabriken. Mit der Folge, dass massenhaft Beschäftigte zu viel an Bord waren. In den folgenden zwei Jahren wurden 30 000 Stellen gestrichen.

Arbeitsmarkthilfen als „gigantische Leistung“

Das verlief zwar auch dank staatlicher Instrumente wie Sozialpläne, Altersübergangsgeld oder Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zumindest im ehemaligen Kombinat relativ geräuschlos ab. Zumal 17 000 ehemalige Kohle-Kumpel aus Mitteldeutschland und der Lausitz beruflichen Unterschlupf in der Bergbau-Sanierungsgesellschaft LMBV fanden. „Aber welche Brutalität für den Einzelnen beim Gang in die Arbeitslosigkeit zu verspüren war, lässt sich bis heue in Gesprächen erfahren.“ Dass der Prozess dennoch weitgehend friedlich ablief, „zeugt von der hohen sozialen Kompetenz der damals verantwortlichen Menschen“. Die Arbeitsmarkthilfen seien „eine gigantische Leistung der deutschen Gesellschaft“.

Mibrag ist mittlerweile in tschechischer Hand

Moderne Kraftwerke wie in Lippendorf und Schkopau waren das Ergebnis zahlreicher Aktivitäten zum Erhalt der Braunkohle. So warteten am 19. Dezember 1991 frühmorgens um acht Uhr 1000 Bergleute vor der Staatskanzlei in Dresden. Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (89) sicherte in diesem Gespräch die Unterstützung des Freistaates zu – ein Meilenstein für die Zukunft der Mibrag, die heute in Theißen bei Zeitz ihren Sitz hat und mittlerweile in tschechischer Hand ist. „Es wurden in dieser Zeit eine Vielzahl von Entscheidungen getroffen, für die es keine Zeit der Planung gab.“ Abends sei beschlossen worden, welcher Betrieb dichtgemacht werden musste, „am nächsten Morgen habe ich die Betroffenen informiert“, berichtet Bruchmüller.

„Glücksfall in meinem Leben“

Aber auch seine Zeit bei der Mibrag neigte sich dem Ende zu. Er bildete sich 1994 an der Sozialakademie in Dortmund weiter, wurde Sekretär der Industriegewerkschaft Bergbau und Energie in Halle und war, nach deren Zusammenschluss mit den Chemikern, später lange Jahre Bezirksleiter in Leipzig, danach stellvertretender Landesleiter in Baden-Württemberg. „Dort habe ich wichtige Erfahrungen gemacht, es gab keine negativen Erlebnisse wegen meiner ostdeutschen Herkunft.“ Dann der nächste persönliche Umbruch. Bruchmüller, Fan von Borussia Dortmund und Lok Leipzig, wechselte in die Privatwirtschaft und ist heute für eine Berliner Beratungsfirma tätig. Er wohnt weiter in Thalheim und engagiert sich in der Region unter anderem als Vorsitzender des Heimatvereins und der örtlichen CDU. Für Bruchmüller steht fest, dass die deutsche Einheit „neben meiner Familie der größte Glücksfall in meinem Leben ist. Endlich konnte ich mich frei entfalten.“

Bruchmüller trägt keine rosarote Brille

Was nicht heißt, dass er den Einigungsprozess durch die rosarote Brille betrachtet. „Es gab eine Reihe von Verletzungen, die Leistungen der Ostdeutschen sind nicht genügend gewürdigt worden.“ Das gelte auch für Spitzenpositionen in der Wirtschaft. Da sind die neuen Länder unterrepräsentiert. „Selbst im geschäftsführenden Hauptvorstand der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie gibt es keinen Ostdeutschen“, kritisiert Bruchmüller. Es missfällt ihm auch, wenn in manchen Medien wie selbstverständlich über die 68er-Generation gesprochen werde. „Die gab es hier nicht.“ Übel stoßen ihm auch Vorstandsgehälter in Großkonzernen im zweistelligen Millionenbereich auf. „Das ist völlig aus den Fugen geraten und sprengt den Grundkonsens.“ Unabhängig davon macht er sich mit Blick etwa auf die Auto- und die Energiebranche Sorgen um die Zukunft der Wirtschaft. „Der Industriestandort wird von vielen verteufelt, dabei ist der die Grundlage unseres Wohlstandes.“ Dennoch zeigt Bruchmüller am Ende des Gesprächs zufrieden mit der Hand auf den See. „Die versprochenen blühenden Landschaften – wir haben sie.“

Von Ulrich Milde