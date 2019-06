Leipzig

Dirk Thärichen (49) spricht von „verheerenden Zahlen“. Aktuell seien alle 25 Präsidenten der obersten Gerichte in den neuen Ländern „ausschließlich Westdeutsche“. Auch wenn unterstellt werde, dass es in der Judikative hochgradig formalisierte Laufbahnen gebe, wo man 15 Jahre unterwegs sei, bevor man oben lande, „ist diese Entwicklung 30 Jahre nach dem Fall der Mauer sachlich nicht mehr zu rechtfertigen“, meint der Vorstandssprecher des Leipziger Konsums. Generell sei die lange vernachlässigte fehlende Repräsentanz Ostdeutschlands in Führungspositionen ein Thema mit großer Brisanz. Je nach Sichtweise liegt der Anteil zwischen drei und sechs Prozent – bei einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von 17 Prozent. Eine andere Zahl: Von den 195 Vorständen in den Dax-Konzernen haben drei eine ostdeutsche Herkunft. Das entspricht einem Anteil von anderthalb Prozent.

Für den gebürtigen Leipziger Thärichen liegen die Gründe auf der Hand. Die Aufbauhelfer Ost hätten bewusst oder unbewusst „ihre Brüder und Schwestern aus ihrer Heimatregion gefördert und leider viel zu wenig dafür getan, dass Ostdeutsche in Führungspositionen ankommen“. Die generationenübergreifenden Netzwerke funktionierten damals wie heute. Stefan Traeger (51), seit 2017 Vorstandsvorsitzender der Jenoptik AG, muss bei der Antwort auf die Frage, warum so wenig Ostdeutsche in Führungspositionen sind, passen. „Das weiß ich auch nicht so genau.“ Vielleicht sei das ja eine Frage der Zeit, meint der in Jena geborene Chef des Thüringer Technologiekonzerns. Wer heute in leitenden Tätigkeiten in Unternehmen sei, habe in der Regel in den 90er-Jahren die Grundlage für seine Karriere gelegt. „In der Nachwendezeit gab es bei der damaligen Elterngeneration schon viel Verunsicherung und damit auch nicht so die konsequente Orientierung auf den Leistungs- und Karrieregedanken.“ Er glaube aber, bei den heute Dreißig­jährigen, die am Anfang ihrer Laufbahn stehen, sei das anders. „Da sehe ich keine Unterschiede, zu­mindest nicht in meinem Umfeld beziehungsweise in meinem Unternehmen.“

Nach Thärichens Erfahrung muss unterschieden werden: Es habe Menschen aus den alten Ländern gegeben, „die uns mit ihrer Erfahrung wirklich helfen wollten“. Es habe aber auch viele gegeben, die im Westen keine Chance gehabt hätten, in solch eine Position zu kommen. Vielen sei es „nicht um den Aufbau Ost, sondern einzig und allein um den Aufbau ihrer ­eigenen Karriere“ gegangen. Dabei sei ihnen wahrscheinlich zugutegekommen, dass die Westdeutschen im Konkurrenzkampf in der Wirtschaft geübter gewesen seien als ihre ostdeutschen Pendants. Eine passende Anekdote: Thärichen war Chef der Leipziger Olympia-Bewerbung. In der internationalen Phase bekam er einen Geschäftsführer-Kollegen aus dem Westen. Der erklärte ihm im ersten Gespräch, er übernehme den nationalen und internationalen Bereich, Thärichen sei für das Lokale und Regionale zuständig. „Dabei hatte ich gerade mit meinem Team die nationale Bewerbung für Leipzig gegen Konkurrenten wie Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart gewonnen.“ In seinem Berufsleben habe er vielfach das Selbstverständnis vieler Westdeutscher wahrnehmen müssen, die sich im Vergleich mit Ostdeutschen für qualifizierter oder weitsichtiger gehalten hätten.

Um Missverständnissen vorzubeugen, betont der Konsum-Chef, dass er beispielsweise grundsätzlich überhaupt nichts gegen einen aus Hannover kommenden Geschäftsführer der Leipziger Verkehrsbetriebe habe, der einen engagierten Job mache. „Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es keinen geeigneten Leipziger gibt, der bei den Verkehrsbetrieben in Hannover nicht in einer ähnlichen Führungsposition arbeiten könnte.“ Nur wenn es auch diesen Austausch gebe, „ist die deutsche Einheit vollendet“.

Beide, Thärichen wie Traeger, blicken in ihrer Laufbahn auf West-Erfahrung zurück. Traeger studierte in Hannover, arbeitete unter anderem für einen US-Konzern und vor seiner Rückkehr nach Jena in der Schweiz im Vorstand des Labortechnik-Herstellers Tecan. „Ich denke nicht, dass ich meine jetzige Position als Ostdeutscher erreicht habe, sondern aufgrund meiner in verschiedenen Ländern und unterschied­lichen Unternehmen gesammelten Erfahrungen im Führen von Geschäften im Technologiesektor.“ Am Ende „zählt der Mensch an sich, nicht seine Herkunft“. Es habe auch keine Handicaps wegen seiner Ost-Herkunft gegeben. „Ich war allerdings einen guten Teil meines Berufslebens im Ausland oder bei ausländischen Unternehmen.“ Und außerhalb der Bundes­republik „wird man als Deutscher gesehen, nicht als Thüringer oder Niedersachse“. Unterschiede zwischen Managern mit Ost-und West-Herkunft gebe es heute nicht mehr. „Jedenfalls nehme ich das nicht so wahr.“ Früher, direkt nach der Wende in der früheren DDR, sei das sicher so gewesen. „Da waren die Erfahrungshorizonte sehr unterschiedlich, aber zumindest das hat sich meines Erachtens nach angeglichen.“

„Bewusst" ging Thärichen 1992 „in den tiefsten Westen", genauer nach Dortmund. „Es war mir klar, dass ich nur vor Ort die neue Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung hautnah erleben und damit in gewisser Hinsicht auch erlernen konnte." Beim Bewerbungsverfahren um den Job an der Spitze des hiesigen Einzelhandelsunternehmens musste er sich gegen fünf andere Kandidaten und vor einer Auswahlkommission bewähren, die aus je zwei Ost- und Westdeutschen bestand. Gewählt wurde er einstimmig. Nebenbei: Sein Vorstandskollege Michael Faupel (52) ist gebürtiger Westdeutscher. Mit ihm arbeite er „sehr kollegial und freundschaftlich" zusammen. „Es kann also, wie man an unserem Beispiel sieht, ein sehr gutes und erfolgreiches Miteinander zwischen Ost- und Westdeutschen geben", betont Thärichen.

Von Ulrich Milde