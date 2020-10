Leipzig

Herr Gropp, Ex-Kommissionschef Jacques Delors hat kürzlich gesagt, das Projekt Europäische Union ( EU) schwebe in Todesgefahr. Teilen Sie diese Einschätzung?

Nein, diese Einschätzung teile ich nicht. Beispielsweise ist das Corona-Paket für die von der Pandemie besonders betroffenen Länder ein riesiger Schritt vorwärts für eine Vertiefung der EU.

Es gab zuvor heftige Diskussionen, ob es sich um Transferzahlungen oder Kredite handeln sollte.

Kredite wären vollkommen sinnlos gewesen. Ländern, die sowieso überschuldet sind, noch mehr Kredite aufzubürden, hätte ihnen nicht geholfen. Dass die EU sich für einen Anteil von Transferzahlungen entschlossen hat, ist ein enormer Erfolg für Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsidenten Emanuel Macron.

War das für Sie eine Überraschung?

Dass Merkel bereit war, mit Macron diesen Vorschlag zu unterbreiten, ist für mich eine der positivsten Neuigkeiten über die EU, ihre Stabilität und das Commitment der großen Länder zur Union, die ich seit langer Zeit erlebt habe. Es ist ein großer Schritt von Deutschland ausgegangen, obwohl die Bundesrepublik in den vergangenen Jahren in Bezug auf die Vertiefung der EU eher der Bremsklotz war. Durch diese Initiative hat sich Deutschland wieder an die Spitze der europäischen Bewegung gesetzt.

Zurück zur Aussage von Delors.

Ich widerspreche ihr diametral. Europa hat gezeigt, dass es in einer Krise funktionieren kann. Kein Land denkt im Augenblick darüber nach, aus Europa auszuscheiden oder den Euro abzuschaffen, weil alle die enormen Vorteile sehen. Das honorieren auch die Märkte. Sie rechnen mit einem stabilen Euro, mit einer stabilen EU. Sie wird ganz sicher nicht geschwächt aus dieser Krise hervorgehen.

Der Euro hat in jüngster Zeit an Stärke gewonnen.

Die Aufwertung gegenüber dem US-Dollar sollte man nicht überbewerten. Das hat auch etwas zu tun mit der unsicheren Situation angesichts der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen. Die Aufwertung wird unsere Konjunktur mit Sicherheit nicht abwürgen. Da haben wir ganz andere Sorgen.

Welche?

Droht uns ein zweiter Lockdown? Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Wenn sich etwa die USA zu radikaleren Maßnahmen entschließen, dann betrifft das auch unsere Wirtschaft. Wir haben gesehen, dass ein Lockdown dramatische ökonomische Konsequenzen hat.

Wie wirkt sich das auf das Brutto­inlandsprodukt aus?

Ich rechne für dieses Jahr mit einem Minus von mindestens fünf oder sechs Prozent. Das dürfte die tiefste Rezession in unserer Nachkriegsgeschichte werden.

Mit vielen drohenden Firmenpleiten?

Im Moment sehen wir das Gegenteil. Es gehen weniger Firmen pleite als vor einem Jahr. Die Insolvenzaussetzung erhält Unternehmen am Leben. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein dickes Ende sehen werden, ist jedoch groß. Es dürfte enorme Verzögerungen geben, weil zum Beispiel Banken einen großen Anreiz haben, neue Kredite zu gewähren, um Unternehmen am Leben zu erhalten. Damit könnten die Betriebe weiterwurschteln. Die Gefahr, dass dadurch viele Zombie-Firmen, die eigentlich pleite sind, künstlich am Leben erhalten werden von Banken, die selbst in großen Schwierigkeiten stecken, ist enorm. Eine unheilige Allianz.

Was steckt dahinter?

Die Hoffnung, dass ein Wunder passiert und der große Boom kommt, wodurch es den Firmen und den Banken wieder gut geht. Sollte die Weltwirtschaft sich aber schlechter entwickeln als erwartet, kann das zu einer großen Insolvenzwelle führen. Es gibt noch einen weiteren Grund für die momentan relativ geringe Insolvenzzahl.

Was meinen Sie?

Über das Kurzarbeitergeld trägt der Staat einen großen Teil der variablen Kosten der Unternehmen. Der Bezug wurde jetzt ja auch verlängert.

Eine richtige Entscheidung?

Tja, das ist schwierig zu beurteilen. Die Gefahr besteht, dass so die Zombie-Situation verstärkt wird. Wir machen die Firmen auch ein Stück weit abhängig vom Staat. Die Probleme werden womöglich nicht gelöst, sondern nur vertagt.

Das schafft doch Zeitgewinn.

Schon, aber am Ende kommt irgendwann die Stunde der Wahrheit. Und je länger wir sie hinauszögern, desto schlimmer wird es wahrscheinlich.

Wie sehr ähnelt die Situation der ­Finanzkrise vor zwölf Jahren?

Sie ging damals von den Finanzinstitutionen aus und wurde auf die Realwirtschaft übertragen. Diesmal haben wir die umgekehrte Situation. Viele Unternehmen haben große Schwierigkeiten. Die Frage ist, inwieweit sich das auf die Finanzwirtschaft überträgt.

Was erwarten Sie?

Ich befürchte, dass viele Banken und Sparkassen, vor allem die kleineren, heftige Probleme wegen notleidender Kredite bekommen werden. Selbst wenn die Wirtschaft sich gut entwickelt, wird das passieren, allerdings mit einer Verzögerung. Ist das Wachstum schwach, werden diese Schwierigkeiten noch größer.

Die Verzögerung kann doch ein ­Vorteil sein.

Stimmt, das ist ein Luxus. In der Finanzkrise ging es sehr schnell. Im Moment haben wir ein paar Monate Zeit, uns zu überlegen, wie wir mit diesem Thema umgehen können.

Wie?

Etwa, indem die Aufsicht solchen Banken, die besonders gefährdet wären, vorschreibt, mehr Eigenkapital vorzuhalten. Dividenden beziehungsweise das Abführen von Gewinnen an die Kommunen bei Sparkassen sollten jetzt verhindert werden. Bei Privatbanken wäre jetzt vielleicht der Zeitpunkt, sich frisches Kapital am Markt zu besorgen. Wir müssen diese Zeit jetzt nutzen, bis die Bombe tatsächlich explodiert. Ich hoffe und denke, dass die Aufsichtsbehörden jetzt die erforderlichen Maßnahmen ergreifen werden.

Das heißt, Sie betreiben mit Ihren Warnungen keine unverantwortliche Panikmache, wie es der Ostdeutsche Sparkassenverband kritisiert hat?

Im Gegenteil. Wir versuchen, den Finger in die Wunde zu legen. Wir zeigen die Risiken auf, die wir sehen. Das ist unser Beitrag, damit die zuständigen Akteure wie die Bankenaufsicht oder das Finanzministerium diese Probleme frühzeitig lösen können.

Es muss also nicht schlimm werden?

Richtig, und das hoffe ich auch. Ich glaube, dass ein paar kleinere Finanzinstitutionen in Schwierigkeiten geraten werden. Das ist aber nicht so schlimm, weil wir in Deutschland immer noch viel zu viele Finanzinstitutionen haben.

Woran liegt das?

Sparkassen können nur in Ausnahmefällen mit Privatbanken fusionieren. Das verhindert den Konsolidierungsprozess. Deshalb haben wir mehr Banken als alle anderen europäischen Länder zusammen. Eine Bereinigung im deutschen Finanzsystem wäre ohnehin überfällig.

Warum?

Es ist unheimlich schwierig in Deutschland, als Bank Geld zu verdienen. Sparkassen haben ein dickes Plus, weil jeder glaubt, der Staat steckt dahinter. Das ist ein Riesenvorteil bei der Refinanzierung. Privatbanken haben diesen Vorteil nicht, das behindert den Wettbewerb. Wenn eine Bank mit dem Standardgeschäft – Einlagen nehmen und Kredite vergeben – kaum Geld verdienen kann, dann nimmt die Gefahr zu, dass sie in riskantere Geschäfte einsteigt.

Und die Niedrigzinsen machen das Geldverdienen für die Banken und Sparkassen nicht einfacher.

Es ist nur zum Teil richtig, dass die Niedrigzinspolitik gerade den Sparkassen so schadet. Ein Beispiel: Eine Sparkasse hat Einlagen, die die Kunden sofort abheben können, und Kredite mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Wenn jetzt die Europäische Zentralbank, die EZB, die Zinsen senkt, profitiert das Institut davon, weil es weniger Zinsen für die Spareinlagen zahlt. Da die Kredite noch laufen, erhöht sich also die Zinsmarge zunächst, die Sparkasse verdient dank der EZB mehr Geld.

Und wenn die Kredite auslaufen?

Dann werden bei Niedrigzinsen die Kredite für die Kunden billiger, die Zinsmarge sinkt also. Wenn die EZB auf die Sparkasse hören und die Zinsen kräftig erhöhen würde, dann müssten die Sparkassen für Einlagen mehr Zinsen bezahlen. Auf der anderen Seite hätten sie dann die Kredite mit niedrigen Zinsen in ihren Büchern mit der Folge, dass die Marge weiter schrumpft. Die Probleme würden sich drastisch verschlimmern. Die Sparkassen müssen also hoffen, dass die EZB nur ganz langsam aus der Nullzinspolitik aussteigt. Alles andere wäre der Todesstoß für viele Finanzinstitutionen, gerade auch für kleinere wie Sparkassen oder Volksbanken.

Kräftig steigende Zinsen sind aber so wahrscheinlich wie ein Abstieg von Bayern München aus der Fußball-Bundesliga.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB, auch angesichts der niedrigen Preissteigerungsrate, die Zinsen erhöht, liegt in der Tat bei null. Es ist eher damit zu rechnen, dass sie sich neue Maßnahmen ausdenkt, um eine höhere Inflationsrate zu bewirken.

Aber die EZB hat doch schon einen Großteil ihres Pulvers verschossen.

Unbestritten,. Die Zinsen kann sie praktisch nicht mehr senken, Staatsanleihen kauft sie bereits, ebenso Unternehmensanleihen. Es ist schwierig, da noch viel zu machen. Es hilft womöglich nur noch zu hoffen, dass die wirtschaftliche Entwicklung nicht so negativ verlaufen wird, wie es einige befürchten.

Die Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen, das sollte nicht ­vergessen werden, haben von den Niedrigstzinsen enorm profitiert.

Immens. Das hat die Haushalte entlastet. Das hat es insbesondere dem Bund ermöglicht, die schwarze Null zu halten in den vergangenen Jahren. Ich verhehle allerdings nicht, dass ich der schwarzen Null gegenüber sehr kritisch war.

Warum?

Weil man nicht für die schwarze Null sein und gleichzeitig die EZB kritisieren kann. Die schwarze Null hat schließlich dazu geführt, dass die EZB sehr viel mehr tun musste, um ihr Inflationsziel zu erreichen, als wenn Deutschland eine expansivere Fiskalpolitik betrieben hätte. Investitionen etwa in Bildung und Infrastruktur wären locker zu finanzieren gewesen, wenn man sich Geld umsonst leihen kann. Und gleichzeitig hätte die zusätzliche Nachfrage es der EZB leichter gemacht.

Aber?

Ich gebe zu: In der jetzigen Corona-Krise stehen wir sehr gut da, weil wir aufgrund der Haushaltspolitik viel budgetären Spielraum für Hilfsmaßnahmen zur Verfügung haben. Ohne die großen Corona-Hilfspakete, die verabschiedet wurden, wäre die wirtschaftliche Entwicklung wahrscheinlich deutlich schlechter als sie ohnehin ist.

Der Staat hat große Unternehmen wie die Lufthansa am Leben erhalten. Was halten Sie davon?

Vereinfacht ausgedrückt, wird ein Unternehmen bei einer Insolvenz seine Schulden los, die Schuldner werden dafür die Eigentümer. Nur: Es wären bei einer Insolvenz Strukturen verloren gegangen. Eine neue Lufthansa aufzubauen, wenn die Fachkräfte nicht mehr da sind, wäre sehr teuer. Es kann also effizienter sein, ein Unternehmen wie die Lufthansa zu erhalten, um die Strukturen zu sichern, und zwar dann, wenn man glaubt, dass die Lufthansa mittelfristig wieder gut dastehen wird. Wenn man aber davon ausgeht, dass die Corona-Krise langfristig das Reiseverhalten der Menschen massiv ändert, wäre eine Rettung wenig ratsam.

Wie ist das bei Ihnen?

Ich war das letzte Mal im März verreist. Und ich habe festgestellt, dass ich früher wahnsinnig viel Zeit an Flughäfen und auf Bahnhöfen verbracht habe. Da können Videokonferenzen eine gute Alternative sein. Wenn das generell so bleibt, wäre es ein großer Fehler, die Lufthansa zu retten.

Was glauben Sie, wie es mit der ­Reisetätigkeit weitergeht?

Sobald es wieder problemlos möglich ist, werde ich die Reisetätigkeit wieder aufnehmen. Ich vermisse soziale Komponenten, die Kaffeepausen, die informelle direkte Interaktion mit Kollegen auf Konferenzen und anderen Veranstaltungen. Die Erfahrung während der Corona-Zeit hat gezeigt, dass diese informellen Kontakte immens wichtig sind, um neue Kontakte zu knüpfen und um Ideen auszutauschen und zu entwickeln.

Ist die Neuverschuldung Deutschlands durch die Corona-Hilfen ein Problem? Irgendwer muss die ­Schulden doch zurückzahlen.

Deutschland hat ungefähr zehnmal mehr Schulden als Griechenland. Das heißt: Der absolute Betrag ist ziemlich irrelevant. Wichtig ist das Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Wenn der Staat das Geld, das er sich leiht, ausgibt für Investitionen, die das Wachstum fördern, dann werden relativ zum Bruttoinlandsprodukt die Schulden reduziert.

Italien hat jahrzehntelang die ­Schulden durch eine hohe erzeugte Inflation beseitigt.

Schon, aber der Euro sorgt dafür, dass dieser Ausweg in einzelnen Ländern nicht mehr möglich ist. Der Druck auf diese Länder, realwirtschaftlich wachsen zu müssen, um die Schuldenlast zu tragen, ist größer geworden. Deshalb hat es tatsächlich gerade in den südeuropäischen Ländern viele Strukturreformen gegeben. Der Euro spielt eine, oft unterschätzt, nützliche Rolle in der Disziplinierung der Staaten.

Dennoch ist die EU mehr als eine ­Vereinigung zur Disziplinierung der Länder.

Da bin ich völlig bei Ihnen. Die EU ist eines der wichtigsten Projekte überhaupt vor dem Hintergrund dessen, was in China passiert mit einem Regime, das andere Werte hat als wir. Unter dem gegenwärtigen Präsidenten sind auch die USA ein Land mit anderen Werten, auf das wir uns nicht verlassen können. Die EU ist ein ganz wichtiger Gegenpol zu diesen beiden große Spielern in der Welt. Ich wünsche mir, dass wir das besser hinbekommen, mehr zusammenwachsen. Nebenbei: Deutschland profitiert auch wirtschaftlich unglaublich von der EU, von weggefallenen Zöllen, von der gemeinsamen Währung.

Was bedeutet der Ausstieg ­ Großbritanniens aus der EU?

Der Brexit wird ziemlich kleine Auswirkungen auf die EU und ziemlich große auf Großbritannien haben. Es ist im Sinne beider Seiten, sich auf eine Handelszone zu einigen. Allerdings fällt mit Großbritannien eine mehr marktorientierte Stimme innerhalb der EU weg. Das ist schade. Stimmen, die meinen, der Staat könne es besser, gewinnen Oberhand. Ich bin ein Freund des Marktes und hoffe, dass nach Corona der Einfluss des Staates wieder zurückgefahren wird. Das wäre gut für die langfristige wirtschaftliche Entwicklung.

Von Ulrich Milde und Ulrich Langer