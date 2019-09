In versteinertem Kot eines Pumas hat nach Forscherangaben das älteste bekannte Parasiten-Erbgut überdauert. Das in den argentinischen Anden gefundene fossilierte Exkrement – im Fachjargon Koprolith genannt – enthielt Eier des Spulwurms Toxascaris leonina. Mit der Radiokarbonmethode C14 datierten die Forscher die Exkremente auf ein Alter von rund 17.000 Jahren, wie sie im Fachblatt „Parasitology“ berichten. Nach bisherigem Kenntnisstand war Südamerika damals noch nicht von Menschen besiedelt.

Kot an Felsüberhang gefunden – Trockene Kälte trug offenbar zum Erhalt des Erbguts bei

Entdeckt wurde das Fossil in der Provinz Catamarca im Nordwesten von Argentinien an der Fundstelle Peñas de las Trampas, einem Felsüberhang in fast 3600 Metern Höhe. Die trockene Kälte in dieser Höhe trug offenbar zum Erhalt des Erbguts über die Jahrtausende bei. Per DNA-Analyse ermittelte das Team um Romina Petrigh vom Nationalen Rat für Wissenschaftliche und Technische Forschung (CONICET) in Mar del Plata, dass der Kot von einem Puma (Puma concolor) stammt, der vor 16.600 bis 17.000 Jahren lebte. Damals gab es in der Region auch Riesenfaultiere, Pferde und südamerikanische Kamele.

In dem Fossil wurden zahlreiche Eier des Parasits gefunden. Foto: Martín H. Fugassa Quelle: Martín H. Fugassa

Infektiöse Parasiten: Fund widerspricht bisherigen Einschätzungen

Die große Zahl von Eiern und Larven in dem Koprolithen zeige, wie infektiös der Parasit sei. Der Spulwurm Toxascaris leonina lebt im Dünndarm von Hunden, Katzen und Füchsen. „Wir haben zwar vorher schon in Koprolithen Hinweise auf Parasiten gefunden, aber diese Überbleibsel waren viel jünger und reichten nur wenige Tausend Jahre zurück“, sagt Petrigh. „Der jüngste Fund zeigt, dass diese Spulwürmer die Fauna Südamerikas schon vor der Ankunft der ersten Menschen in der Region infizierten.“ Das widerspreche der gängigen Einschätzung, der Parasit sei von Hauskatzen und Hunden auf die Tierwelt Südamerikas übergesprungen.

Studien zufolge betraten die ersten Menschen Nordamerika vor grob 20.000 Jahren. Funde belegen, dass die frühen Siedler den Süden des heutigen Chile vor 14.600 Jahren erreicht hatten.

