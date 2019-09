Palmöl steht schon seit geraumer Zeit in der Kritik, da es der Umwelt und Gesundheit schaden soll. Wer seinen Konsum verringern will, hat mittlerweile eine große Auswahl an Alternativen - selbst als Nutella-Fan. Doch kann ein Schokoaufstrich ohne Palmöl überhaupt schmecken? Wir haben fünf palmölfreie Nussnougatcremes getestet.