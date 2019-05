Leipzig

Die Jubiläumskonferenz findet in Leipzig statt: Bis zu 7000 Radiologen treffen sich von Mittwoch bis Sonnabend im Congress Center auf der Neuen Messe zum 100. Deutschen Röntgenkongress. Auf einer begleitenden Industrieausstellung präsentieren rund 120 Hersteller neue Medizintechnik und Software. 14 Start-up-Unternehmen erhalten ein eigenes Forum, um sich und ihre radiologischen Anwendungen vorzustellen.

Mit „Einheit in Vielfalt“ überschreibt die Deutsche Röntgengesellschaft (DRG) das Treffen. Für Kongresspräsidentin Gundula Staatz, Kinderradiologin von der Universitätsmedizin Mainz, bietet die Zusammenkunft „eine gute Gelegenheit, über den Tellerrand hinauszublicken“. Sie leitet die Konferenz gemeinsam mit dem Münsteraner Neuroradiologen Walter Heindel und Michael Forsting vom Universitätsklinikum Essen.

Digitaler Wandel und Künstliche Intelligenz

Zur offiziellen Eröffnung am Donnerstag wird unter anderem Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar erwartet. Er wird über „Radiologie und Künstliche Intelligenz“ sprechen. Am Freitag nimmt Autor und Blogger Sascha Lobo den digitalen Wandel im Gesundheitswesen in den Blick. Für die Radiologie im engeren Sinn hat die maßgebliche Innovation freilich bereits 1895 stattgefunden, als Wilhelm Conrad Röntgen „eine neue Art von Strahlen“ entdeckte. Schon 1905 fand in Berlin der erste Deutsche Röntgenkongress statt. Das 100. Treffen wird nicht das letzte seiner Art in Leipzig sein: Auch für 2020 steht das Congress Center bereits als Veranstaltungsort fest.

Von LVZ