Leipzig

Atmosphärenforscher aus Leipzig übernehmen die Federführung bei einem bundesweiten Projekt, das die Vorhersage von Luftqualität, Wetter und Klima maßgeblich verbessern soll. Der Bund unterstützt den Aufbau einer Forschungsinfrastruktur mit 86 Millionen Euro in acht Jahren. In Deutschland sind insgesamt elf Institutionen beteiligt. Das Vorhaben gehört zur europaweiten Initiative „ACTRIS“ mit mehr als 100 Forschungseinrichtungen in 22 Ländern.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung hat seinen Sitz im Leipziger Wissenschaftspark und rechnet in den kommenden fünf Jahren mit rund 20 Millionen Euro aus der Bundesförderung. Unter anderem solle das Geld in 13 neue Stellen sowie in technische Geräte fließen, heißt es von dort. Das Kürzel „ACTRIS“ lässt sich auf Deutsch mit „Forschungsinfrastruktur für Aerosole, Wolken und Spurengase“ übersetzen. In den Fokus rücken Klimatreiber und gesundheitsgefährdende Stoffe wie Feinstaub, Ruß und Stickoxide, die nur über kurze Zeiträume in der Atmosphäre unterwegs sind: wenige Stunden bis Wochen. Dagegen verharren die langlebigen Treibhausgase Kohlendioxid und Methan viele Jahre bis Jahrzehnte dort.

Ruß in der Atmosphäre trägt zur Erwärmung bei

Die Wirkung der kurzlebigen Partikel und die Rolle des Menschen bei ihrer Erzeugung sind weit weniger erforscht als bei den langanhaltenden Klimatreibern. Klar ist aber, dass winzige Schwebeteilchen Sonnenlicht und Wärmestrahlung reflektieren oder Wolkenbildung hervorrufen können. Rußpartikel tragen zur Erwärmung bei, Sulfat- und Nitratpartikel wirken dagegen abkühlend. Herauszufinden, wie genau die unterschiedlichen Effekte zusammen Wetter und Klima prägen, gehört zu den ACTRIS-Forschungszielen.

Zudem wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit kontinuierlichen und großflächigen Messungen vielerorts ermitteln, welchen Einfluss menschliche Aktivitäten vom einzelnen Auto bis hin zu riesigen Waldbränden auf die Atmosphäre nehmen. Der Mensch leidet selbst unmittelbar unter den Emissionen: Feinstaub und Stickoxide vermindern die Luftqualität stark, belasten die Atemwege und führen zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Von Mathias Wöbking