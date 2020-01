Leipziger Biologin erstellt Weltatlas der Regenwürmer

Leipzig

Der Regenwurm kommt in allen Teilen Deutschlands vor, 46 verschiedene Arten gibt es hierzulande. Doch wie sieht es weltweit aus? Darüber war bislang wenig bekannt. „Für Regenwürmer gab es keine globalen Datensätze“, sagt Helen Phillips (32), promovierte Biologin am Deutschen Zentrum für Biodiversitätsforschung (iDiv) in Leipzig.

Vor vier Jahren fing die Britin an, selbst eine Weltkarte erstellen. Zusammen mit Kollegen kontaktierte sie Regenwurmforscher aus der ganzen Welt und bat sie, ihre Daten zur Verfügung zu stellen. „Erst dachten wir, das ist verrückt. Aber dann staunten wir, wie viele Kollegen ihre Daten mit uns teilen wollten“, meint Forschungsgruppenleiter Professor Nico Eisenhauer. „Wir haben 2016 praktisch bei Null angefangen und konnten inzwischen den weltweit größten Datensatz zur Bodenbiodiversität veröffentlichen. Das ist eine großartige Leistung von Helen Phillips und der vielen Wissenschaftler, die an uns geglaubt haben.“ 140 internationale Wissenschaftler haben Informationen von 6928 Standorten aus 57 Ländern zugeliefert.

Dr. Helen Phillips, Postdoktorandin am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv). Quelle: Stefan Bernhardt

Ingenieure des Ökosystems

Regenwürmer gelten als „Ingenieure“ des Ökosystems. Sie brauchen feuchte Erde, wandern durch die Bodenschichten, fressen abgestorbene Pflanzenteile, verbreiten Samen, mischen Erde mit Humus und scheiden nährstoffreichen Kot aus, der zur Bodenfruchtbarkeit beiträgt. Der Regenwurm-Weltatlas zeigt nun, dass die biologische Vielfalt unter der Erde anders verteilt ist als über der Erde. Pflanzen, Insekten und Vögel haben ihr Paradies in den Tropen – bei ihnen nimmt die Artenzahl pro Gebiet zu, je mehr es Richtung Äquator geht. Bei Regenwürmern ist es genau umgekehrt: In den gemäßigten Breiten wurden auf gleich großen Gebieten viel mehr Regenwürmer und Regenwurmarten gefunden als in den Tropen – die meisten in Europa, im Nordosten der USA und Neuseeland.

Viele Arten noch nicht erforscht

Helen Phillips: „In den Tropen findet man alle paar Kilometer andere Regenwurmarten, in gemäßigten Breiten mehr oder weniger die gleichen. Das könnte bedeuten, dass in den Tropen zwar nur wenige Arten pro Gebiet leben, die Gesamtzahl aller tropischen Regenwurmarten aber sehr hoch ist. Das wissen wir aber noch nicht.“ Die Unsicherheit liegt vor allem daran, dass viele Arten noch gar nicht beschrieben wurden. Man weiß also oft nicht, ob Regenwürmer, die an verschiedenen Orten gefunden wurden, derselben Art oder verschiedenen Arten angehören.

Die Wissenschaftler untersuchten auch, wie Umweltfaktoren auf die Regenwurm-Welt wirken. Ergebnis: Niederschlag und Temperatur haben den größten Einfluss. Der Klimawandel könnte das Vorkommen von Regenwürmern weltweit verändern. „Wir befürchten Auswirkungen auf Mikroorganismen, Bodeninsekten und Pflanzen“, sagt Nico Eisenhauer.

Eine Wacholderdrossel zieht einen Regenwurm aus der Erde. Wenn die Regenwürmer weniger werden, hat das auch Folgen für die Vogelwelt und andere Lebewesen. Quelle: Silas Stein/dpa

Die Erkenntnisse aus Leipzig sind für den Naturschutz wichtig, zum Beispiel bei der Auswahl von Schutzgebieten. „Weil wir es nicht sehen, vergessen wir allzu leicht das faszinierende Leben unter unseren Füßen“, sagt Nico Eisenhauer. „Regenwürmer mögen im Verborgenen weilen und nicht das Charisma eines Pandas haben. Aber sie sind extrem wichtig für andere Lebewesen und das Funktionieren unserer Ökosysteme.“ Das Ausblenden unterirdischer Vielfalt könne dazu führen, dass Regenwürmer nicht ausreichend geschützt werden.

Von Kerstin Decker