Bundesverdienstkreuz für Leipziger Arzt

Corona hat das Leben von Uwe-Frithjof Haustein verändert. 83 Jahre alt, zählt der ehemalige Ordinarius für Dermatologie und Venerologie der Leipziger Universität nun mal zur sogenannten Risikogruppe. Das Wort Vorsicht hat damit im Hause Haustein eine neue Bedeutung erhalten: „Möglichst wenige Kontakte, Abstand halten – wir richten uns danach, selbst auf unseren nach wie vor stattfindenden Radtouren. Kaum Kontakte, Proviant immer an Bord.“ Vor wenigen Tagen erkundete Haustein mit Ehefrau Brunhilde – die promovierte Medizinerin war viele Jahre leitend im Transfusionswesen tätig – die Landschaft um die Quelle der Freiberger Mulde im deutsch-tschechischen Grenzgebiet nahe Holzhau im Erzgebirge. Ohne E-Bike bergauf und, keine Frage, lieber bergab. Jetzt muss Haustein aber doch mal wieder unter Menschen. In der Sächsischen Staatskanzlei in Dresden wurde er nun mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse geehrt. Die Auszeichnung hätte ihm schon im März überreicht werden sollen. Corona sorgte für den Verzug.

Vom Oberarzt an der Charité zum Chef in Leipzig

Haustein wurde in Dresden geboren. Als die Stadt am 13. Februar 1945 in Schutt und Asche gebombt wurde, war er mit der Großmutter und zwei Geschwistern aufs Land nach Niederbobritzsch evakuiert worden. Die Wohnung der Familie nahe des Hauptbahnhofes brannte total aus. Uwe-Frithjof besuchte die Kreuzschule, war zwar kein Kruzianer, aber doch nahe dran an der Musik. Er spielte Geige, Klavier und bald Orgel. Haustein studierte Medizin in Dresden und Leipzig. Und er ging seinen Weg. Zunächst in der Facharztausbildung in Dresden, später als Oberarzt an der Jenaer Universitätshautklinik, dann an der Charité in Berlin, dem Zentrum für Dermatologie in der DDR. 1975 wurde er zum Direktor der Universitätshautklinik Leipzig und auf den Lehrstuhl für Dermatologie und Venerologie an der damaligen Karl-Marx-Universität berufen. Bis 2002 war er in diesen Funktionen tätig: Professor Haustein, Arzt und Wissenschaftler, Hochschullehrer und Klinikdirektor. Er ist Autor von fast 800 wissenschaftlichen Publikationen, hielt 1000 Vorträge, veröffentlichte Bücher, unter seiner Leitung wurden über 100 Promotionen und 18 Habilitationen erfolgreich abgeschlossen. Noch heute ist er gern gesehen in seiner einstigen Wirkungsstätte. Kontakte mit Kollegen in aller Welt, und sei es in Coronazeiten via Internet, pflegt er noch immer intensiv.

Präsident in der Sächsischen Akademie der Wissenschaften

1988 war Haustein in die Sächsische Akademie der Wissenschaften gewählt worden und von 2005 bis 2007 ihr Präsident. Mit großem Geschick gelang es ihm, die Stellung der Sächsischen Akademie der Wissenschaften in der Union der Wissenschaftsakademien zu festigen. „Es ging mir um gleichberechtigte Akzeptanz und um Integration in die Landschaft der deutschen Akademien. Das ist mir, so glaube ich, ganz gut gelungen“, sagt Haustein, der nach seiner Zeit als Präsident der Initiator für die Gründung des Akademie-Fördervereins war. Für den Arzt und vielseitig engagierten Wissenschaftler gab es am Wochenende die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehene und von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer überreichte Auszeichnung.

Zum Abschalten geht es an die Heimorgel

Mit über 80 zieht Haustein immer mal wieder Bilanz: „Das Alter, weil eben noch ganz gut beieinander, sehe ich mit Gelassenheit, aber natürlich unter den neuen Einflüssen von Corona. Die Welt hat sich verändert, zum wievielten Mal eigentlich in meinem Dasein …?“ Dass er in der Tat in drei weltgeschichtlichen Epochen lebte und lebt, lässt ihn bei allen neuen Herausforderungen und mit Blick auf die, die nach ihm kommen, schon mal grübeln. Und wenn es ihm so ist, um auf andere Gedanken zu kommen und abzuschalten vom plötzlich auch über ihn gekommenen neuen Zeitgeist, setzt sich Haustein an seine elektronische Orgel. Dann klingt es im Haus in Markkleeberg, als würde ein Orchester zu Gast sein. Chapeau, Herr Professor! Und darauf auch eine Tasse Kaffee.

