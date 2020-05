Corona-Bruchstücke unter dem Mikroskop im Hochsicherheitslabor

Leipzig

Es gibt in Deutschland rund 100 Labore der biologischen Sicherheitsstufe 3, in denen Wissenschaftler am Erreger SARS-CoV-2 forschen dürfen. Eines davon gehört zum Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie auf der Alten Leipziger Messe. Der Biologe Sebastian Ulbert leitet dort den Bereich Impfstoff-Technologien und erklärt im Interview, mit welchen Strategien die Forscher das Coronavirus unter die Lupe nehmen.

Privatdozent Dr. Sebastian Ulbert leitet die Abteilung Immunologie im Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie in Leipzig. Quelle: André Kempner

Ihr Team hat gerade eine Technologie entwickelt, mit der sich die verschiedenen Typen des Dengue-Virus und verwandte Keime voneinander unterscheiden lassen. Zwei Diagnostik-Firmen haben die Lizenz erworben. Lässt sich die Methode auf SARS-CoV-2 übertragen?

Davon gehen wir aus. Mit unserer Technologie lassen sich verlässliche Dengue-Antikörpertests herstellen, und bei Coronaviren stößt man auf ähnliche Probleme. Dengue gehört zur Familie der Flaviviren, die sich alle ähneln. Der Nachweis spezifischer Antikörper ist daher schwierig, aber von großer Bedeutung: Es gibt vier Serotypen, die Dengue-Fieber auslösen. Nach durchgestandener Krankheit ist man aber nur gegen den jeweiligen Typus immun, mit dem man sich infiziert hatte. Sich danach mit einem der verwandten Viren anzustecken, kann sogar schlimmere Folgen haben als ohne vorherige Immunantwort: Die Antikörper kreuzreagieren. Daher ist es bei Dengue so wichtig, genau zu wissen, gegen welchen Erreger das Immunsystem bereits Abwehrstoffe aufgebaut hat.

Vorhandene Tests liefern falsch-positive Ergebnisse

Und das gilt auch für Corona?

Zumindest insofern, dass ebenfalls unterschiedliche Coronaviren existieren, deren Strukturen einander ähneln. Längst nicht alle sind gefährlich: Als harmlose Erkältungsviren sind Corona-Erreger schon lange unterwegs und weit verbreitet. Die meisten Leute hatten bereits Kontakt zu ihnen und weisen deshalb Antikörper im Blut auf. Das bereitet Probleme, wenn man den Verlauf der Pandemie abschätzen und die Dunkelziffer erhellen möchte. Wie viele Menschen infizierten sich unbemerkt mit dem neuartigen Coronavirus-2, ohne schwer zu erkranken? Die vorhandenen Antikörpertests schlagen oft auch an, wenn sie Abwehrstoffe gegen die vergleichsweise harmlosen älteren Coronaviren entdecken. Wir sprechen von falsch-positiven Ergebnissen.

Wie wollen Sie genauere Antikörpertests entwickeln – ganz praktisch?

In unserem S3-Labor arbeiten wir mit mehreren Methoden mit dem neuartigen Coronavirus. Zum einen mit den Viruspartikeln selbst, das ist der herkömmliche Weg. Wir nehmen uns Viren, züchten größere Kulturen und inaktivieren sie dann mit Chemikalien. Das Resultat ist der zentrale Bestandteil des Antikörpertests, das Antigen. Fügt man das Blut eines Patienten hinzu, docken etwaige Corona-Antikörper im Blut an das Antigen an. Das weist auf eine durchgestandene Corona-Infektion hin. Allerdings arbeitet man hier mit dem vollständigen Virus, dessen Oberfläche eine Vielzahl verschiedener Strukturen enthält. Viele von ihnen ähneln den Oberflächen-Proteinen der älteren Coronaviren.

Also ist so ein Test nicht verlässlich?

Genau. Man muss Schritt für Schritt versuchen, die Spezifität des Tests zu erhöhen: dass das Antigen also wirklich nur SARS-CoV-2 Antikörper bindet und keine gegen ähnlich strukturierte Coronaviren. Wir setzen hier mit unserer zweiten – biotechnologischen – Methode an, die wir für die Dengue-Diagnostik entwickelt haben: Wir schauen uns Virus-Bruchstücke an. Bei Dengue haben wir jene Bereiche mutiert, die bei anderen Flaviviren genauso aussehen. Zuerst am Computer, dann haben wir im Labor überprüft, ob sie sich gentechnisch wirklich so verändern lassen wie gedacht. Das Ziel ist, dass an diesen Stellen keine Antikörper mehr andocken. Übrig bleiben also nur Teile, die für das Virus spezifisch sind.

Klinische Testung vielleicht zum Jahresende

An den bisherigen SARS-CoV-2-Antikörpertests wird zudem eine mangelnde Sensitivität kritisiert: Häufig übersehen sie im Blut die Abwehrstoffe gegen das neuartige Coronavirus, heißt es. Wie lösen Sie dieses Problem?

Wer sich mit SARS-CoV-2 infiziert hat, aber keine oder kaum klinische Symptome aufweist, bildet in der Regel auch nur wenige Antikörper. Die findet so ein Test vielleicht gar nicht. Die beiden Parameter Sensitivität und Spezifität sind miteinander verknüpft: Je spezifischer ein Test ist, desto geringer fällt womöglich seine Sensitivität aus und andersherum. Man muss also mehrere Stellschrauben gleichzeitig drehen. Wir experimentieren daher mit verschiedenen Antigenen, unterschiedlichen Strukturen und versuchen auch, sie gentechnisch zu kombinieren.

Wie viel Zeit geben Sie sich für die Entwicklung eines Antikörpertests, der die Balance zwischen Spezifität und Sensitivität schafft?

Das wird dauern. Vielleicht können wir Ende des Jahres in eine größere klinische Testung gehen. Bei Dengue haben wir zwei Jahre gebraucht. Mit einer solchen Zeitspanne rechnen wir bei Corona zwar nicht, weil wir ja auf unserem Wissen aus der Dengue-Diagnostik aufbauen können. Aber mehrere Monate benötigen wir bestimmt.

Gewinnen Sie bei der Forschung am Antikörpertest auch Anhaltspunkte für die Entwicklung von Wirk- oder Impfstoffen gegen Corona?

Wenn man sich mit solchen Techniken beschäftigt, ist der Weg zur Impfstoff-Entwicklung nicht weit. Denn auch Impfstoffe sollen ja genau auf den jeweiligen Erreger passen und maximal effizient sein. Impfstoff-Kandidaten entwickeln wir am Fraunhofer-IZI aber nicht allein, sondern zusammen mit akademischen oder industriellen Partnern, auch aus der Fraunhofer-Gesellschaft. In unserem S3-Labor prüfen wir auch Wirkstoffe für Medikamente und vergleichen sie miteinander. Parallel bauen wir geeignete Infektionsmodelle auf: Wirkstoffe lassen sich zunächst in einer Zellkultur testen. Bevor dann Studien am Menschen erfolgen können, sind aber Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit im Tiermodell notwendig und gesetzlich vorgeschrieben.

Auch das West-Nil-Virus ist potenziell tödlich

Ist die Arbeit mit dem Coronavirus für die Forscher gefährlich?

Wegen der vorgeschriebenen Schutzvorkehrungen ist man vermutlich nirgendwo so sicher vor dem Coronavirus wie bei uns im S3-Labor. Wir arbeiten in permanentem Luftunterdruck, es gibt Schleusen, die Luft wird gefiltert, Abfall wird direkt sterilisiert. Die Mitarbeiter tragen Schutzkleidung und Atemschutz. Wir würden gern unseren Prototypen zur Elektronenbestrahlung für die Inaktivierung des Virus einsetzen, den wir vor zwei Jahren zur Herstellung von Antigenen entwickelt haben. Aber die Anlage steht im weniger geschützten S2-Bereich. Einige unserer Partner arbeiten auf Hochtouren daran, Exemplare des Coronavirus-2 im Labor so zu modifizieren, dass sie ungefährlicher sind und Versuche in niedrigeren Sicherheitsklassen möglich werden. Das wäre für die Corona-Forschung insgesamt eine große Erleichterung.

Wie wirkt sich die aktuelle Corona-Fokussierung auf Ihre Erforschung anderer gefährlicher Erreger wie Zika-, Dengue- oder West-Nil- Viren aus?

Die Prioritäten haben sich verschoben, das ist klar und in der aktuellen Lage verständlich. Aber die anderen Viren breiten sich ebenfalls aus. Daher dürfen diese Projekte nicht ruhen. Manchmal befruchten sich die Ansätze gegenseitig, aber auch wenn nicht, hat alles seine Dringlichkeit. Wir haben gerade mit europäischen Partnern ein dreijähriges Vorhaben gestartet, um einen Wirkstoff gegen das West-Nil-Virus zu entwickeln. Auch dafür benötigen wir unser S3-Labor. Der auch von heimischen Mücken übertragene Erreger ist ebenfalls potenziell tödlich, und im Sommer wird es aufgrund des milden Winters und der konstant ansteigenden Temperaturen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Deutschland zunehmende Fallzahlen geben.

Von Mathias Wöbking