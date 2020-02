Coronavirus – so läuft es auf einer Isolierstation im Leipziger St. Georg

Leipzig

Das Zischen ist auch von außen zu hören: Gerade wird Luft aus der Schleuse gesaugt. Die ohnehin mächtige Tür ist jetzt noch schwerer. Sie lässt sich kaum öffnen. Dahinter, zwischen Vorraum und Patientenzimmer, ist eine Dusche zur Dekontamination eingebaut. Im Ernstfall ist spätestens hier der Ort, an dem alle Keime hängenbleiben. Ärzte und Pflegekräfte ziehen die oberste Kleidungsschicht, Atemschutzmasken, Schutzbrille und Handschuhe aus.

Chefarzt Christoph Lübbert vor der Isolierstation des Klinikums St. Georg. Quelle: Dirk Knofe

Angst? „Nein, sonst wäre ich hier falsch“, sagt Schwester Susan von der Infektiologie des Klinikums St. Georg. Mit 44 Planbetten stellt das Leipziger Krankenhaus auf zwei Stockwerken eines von bundesweit sieben Sonderisolierzentren. Sechs Zimmer genügen bei Bedarf der größtmöglichen Risikovermeidung. Seit Eröffnung im Jahr 2000 gab es genau einen Patienten mit höchster Sicherheitsstufe und zugleich intensivmedizinischen Anforderungen: 2014 hat man hier einen Mitarbeiter der Vereinten Nationen behandelt, der an Ebola erkrankt war.

Das neuartige Coronavirus würde nicht dieselben Standards wie damals erfordern. Auch wenn daran in China mittlerweile mehr als 700 Menschen gestorben sind. Keine Schutzkleidung, die an einen Raumanzug erinnert, nicht drei Handschuhe übereinander. „Theoretisch könnte ein Patient mit Mundschutz sogar zu Hause bleiben, wenn er versprechen würde, die Wohnung nicht zu verlassen“, sagt Christoph Lübbert. Der 48-jährige Professor leitet als Chefarzt die Klinik für Infektiologie/Tropenmedizin, Nephrologie und Rheumatologie am St. Georg und ist zugleich Bereichsleiter für Infektions- und Tropenmedizin am Leipziger Universitätsklinikum.

Bisher drei Verdachtsfälle im St. Georg

Seit das neue Coronavirus im Dezember erstmals in der chinesischen Metropole Wuhan auftrat, weiß man lediglich, dass sich der Erreger über Tröpfcheninfektion verbreitet: wenn man angehustet wird, vermutlich auch über verkeimte Oberflächen. Ob zudem Aerosole – in diesem Fall Atemwölkchen – das Virus transportieren, ist noch ungeklärt. „Trotzdem würde der Patient einen Mund-Nase-Schutz tragen und das behandelnde Personal Brille und Atemmaske mit Filter“, erklärt Lübbert.

Drei Verdachtsfälle waren am St. Georg bislang unter Beobachtung. Nach den Bestimmungen des Robert-Koch-Instituts fallen Menschen in diese Kategorie, wenn sie in den letzten 14 Tagen in Festland-China, insbesondere der Provinz Hubei, waren oder Kontakt zu Infizierten hatten und selbst Erkältungssymptome aufweisen. Die Laboranalyse ergab jedes Mal innerhalb weniger Stunden, dass es sich nicht um das neue Coronavirus handelte. Das Institut für Virologie des Uniklinikums hat sogar bereits zwischen 100 und 200 Proben untersucht, ist dort auf Nachfrage zu erfahren. Von den eigenen Stationen, aber auch aus anderen Krankenhäusern – allesamt negativ.

„Die Grippe ist in unseren Breitengraden gefährlicher“

Vom schlagzeilenträchtigen Coronavirus-Verdacht in Nordhausen habe auch er nur aus den Medien erfahren, so Lübbert. Bei einem positiven Befund hätte er aber auf direktem Weg davon gehört: Patienten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sollten in die Isolierstation des St. Georg überwiesen werden. Über das Wochenende werden zwei Betten für Notfälle freigehalten. Ansonsten sind aktuell alle Plätze belegt, unter anderem mit Grippe- und Tuberkulose-Infizierten.

Der Mediziner warnt vor einer Corona-Hysterie. „Ich kann die Angst vor einer neuen, unbekannten Krankheit verstehen“, sagt er. „Aber die Grippe ist in unseren Breitengraden viel gefährlicher.“ Statistiken zufolge sterben in Deutschland jährlich zwischen 10 000 und 25 000 Menschen an Grippe, obwohl man sich dagegen impfen kann – anders als gegen das Coronavirus.

„Man kann sich auf das System verlassen“

„Einer Situation wie in China wären auch wir nicht gewachsen“, gibt Lübbert zu. Doch Europa habe einen Zeitvorteil: Während sich das Virus dort zu Beginn unkontrolliert ausbreitete, würden Corona-Patienten hierzulande so frühzeitig unter Quarantäne gestellt und deren Umfeld so rasch untersucht, dass es zu keiner Pandemie kommen könne. „Man kann sich auf das System verlassen“, betont der Infektiologe. „Die Mitarbeiter der Gesundheitsämter haben momentan viel zu tun. Und sie machen das gründlich und besonnen.“

Dem milden Verlauf fast aller außerhalb Chinas behandelter Corona-Patienten steht der tragische Fall des 34-jährigen Arztes Li Wenliang gegenüber. Er hatte das neuartige Virus im Dezember zuerst gemeldet und ist am Donnerstag selbst an einer Lungenentzündung gestorben. Als lebensbedrohlich gilt eine Infektion eigentlich nur für Erkrankte mit schwachem Immunsystem. „Im Einzelfall kann die Ansteckung aber auch bei jungen Menschen einen schicksalhaften Verlauf nehmen“, sagt Lübbert. „Trotzdem habe ich überhaupt keine Angst.“

Von Mathias Wöbking