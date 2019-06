Leipzig

Mit weiteren rund neun Millionen Euro für vier Jahre fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) von Juli an die Polymerwissenschaft in Ostdeutschland. Im Sonderforschungsbereich „Transregio 102 – Polymere unter Zwangsbedingungen“ arbeiten seit 2011 die Universitäten von Leipzig und Halle-Wittenberg sowie das Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung Leipzig, und weitere Forschungsstellen in Halle und Potsdam zusammen.

Die Wissenschaftler untersuchen vor allem die Eigenschaften zweier Gruppen: von teilkristallinen Polymeren, die einen Großteil der Kunststoffe ausmachen; und von sogenannten Amyloiden, die im menschlichen Körper beispielsweise Alzheimer mitverursachen können. Die Chemiker arbeiten zudem an „Hybrid-Polymeren“ aus synthetischen Teilchen und Proteinen, die für die Medizin und die Werkstoff-Herstellung Anwendungen finden könnten.

Von LVZ