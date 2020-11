Leipzig

Es war Frühling, aber für Ulrich Kepkowski fühlte sich alles „schwarz und dunkel“ an. „Keine Lust auf soziale Kontakte, kein Antrieb aufzustehen.“ Lena Ulrich durchlebte, „was sich Kinder unter der Hölle vorstellen. Das wünscht man keinem Menschen“, sagt sie. Beide wussten zwar seit Jahren von ihrer Veranlagung zur Depression. Aber sie dachten, sie hätten die Krankheit im Griff. Dann kamen Corona und der Lockdown von März bis Mai: Beide schlitterten in schwere depressive Phasen.

Wie sehr litten die Menschen unter dem ersten Corona-Lockwdon? Der vierte „Deutschland-Barometer Depression" vergleicht Aussagen aus der Allgemeinbevölkerung mit Einschätzungen depressiv Erkrankter. Quelle: Stiftung Deutsche Depressionshilfe

Sie sind zwei von mehr als zwei Millionen Betroffenen in Deutschland, die nach einer repräsentativen Studie der in Leipzig ansässigen Stiftung Deutsche Depressionshilfe deutlich stärker unter den Maßnahmen gegen die erste Corona-Welle gelitten haben als die Allgemeinbevölkerung. Und zwar vor allem aus einem Grund: „Die medizinische Versorgung verschlechterte sich deutlich in der Krise“, fasst Professor Ulrich Hegerl die Kernbotschaft des vierten „Deutschland-Barometers Depression“ zusammen. Der Stiftungsvorsitzende forschte und lehrte bis 2019 an der Uni Leipzig, mittlerweile arbeitet er in Frankfurt am Main. 5178 Menschen wurden im Juni und Juli befragt, darunter 263 in einer depressiven Phase.

Gewohnte Strukturen brechen ein

Nicht die Angst, sich selbst mit dem Coronavirus zu infizieren, und nicht einmal die Furcht vor wirtschaftlichen Folgen seien maßgeblich gewesen. Vielmehr fielen Behandlungstermine aus, Selbsthilfegruppen trafen sich nicht mehr, gewohnte Tagesstrukturen brachen ein. Zwischen 1980 und 2018 halbierte sich in Deutschland die Zahl der jährlichen Suizide aufgrund einer besseren medizinischen Versorgung. „Jede Verschlechterung kann zu Suiziden führen“, warnt Hegerl. Eine Gesellschaft gehe also keineswegs „auf Nummer sicher“, wenn wegen des Infektionsschutzes alle zu Hause bleiben. Leid und Tod drohe auch dann. Der Psychiater fordert, die Situation depressiv erkrankter Menschen in der Diskussion über die richtige Balance zwischen Lockdown und Lockerungen stärker zu berücksichtigen.

Pressekonferenz per Online-Schalte: Professor Ulrich Hegerl (links), Lena Ulrich und Ulrich Kepkowsky bei der Vorstellung des „Deutschland-Barometers Depression“. Quelle: Screenshot

Immerhin fanden die Forscher auch heraus, dass digitale Angebote und Telefonberatung während der Kontaktsperre einen Schub erhielten. „Sie konnten die Versorgungsdefizite ein Stück weit auffangen“, sagt Hegerl. Für den dunklen Herbst und zweiten Lockdown sieht sich Lena Ulrich besser gewappnet: „Diesmal war damit zu rechnen. Ich habe mein Leben darauf eingestellt.“ Auch Ulrich Kepkowski will aus den Erfahrungen vom Frühjahr lernen – so wie die Ärzte und Patienten insgesamt, hofft Hegerl: „Die Engpässe dürfen nicht zurückkehren.“

