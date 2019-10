Am Anfang fühlt sich die Liebe an wie ein Drogentrip: Die Gedanken kreisen unablässig um den Partner und man bekommt feuchte Hände und Herzrasen. Forscher fanden heraus, dass der Grund dafür das körpereigene Hormon Phenylethylamin sein könnte. Ist der Auslöser für die romantische Liebe also am Ende nur Chemie?