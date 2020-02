Die historischen Bauten der Stahlbetonfirma Richter in Leipzig

Leipzig

Bevor Loffts, Szenekneipen und Ateliers einzogen, waren es Industriebauten. Und Leipzig verdeutlichte mit ihrer Architektur den Anspruch, ein industrielles Zentrum zu sein. Die Bauten umgibt eine einzigartige Aura. Auf kleiner Bühne, in seinem Studio am Böttchergäßchen, hat das Stadtgeschichtliche Museum nun alte Industriefotografien aufgehängt. Sie stammen allesamt aus dem Fotoatelier Hermann Walter, dem das Museum derzeit ohnehin die Sonderschau „Silber auf Glas“ widmet. Die Fotos im Studio zeigen von der Leipziger Stahlbetonfirma Max Gotthilf Richter errichtete Gebäude. Diese hatte die Fotos beim Atelier Walter für Werbezwecke in den Jahren 1912 bis 1934 in Auftrag gegeben. Das Museum möchte so quasi eine „Stahlbetonbrücke“ zur großen Industriekultur-Schau schlagen, die Leipzig ab 10. Mai „200 Jahre im Takt der Maschinen“ zeigen wird.

Ein Fotoalbum ohne Infos

Die Aufnahmen zeigen weniger die konkrete Arbeit, vielmehr die Dimensionen des Bauens. „Ich bin sehr beeindruckt von ihrer Qualität“, erklärt Anselm Hartinger, Direktor des Museums. Der Enkel Max Gotthilf Richters hatte dem Museum das Firmenportfolio der Baufirma seines Großvaters übergeben – hauptsächlich ein großes Fotoalbum. „Dabei waren auf allen Bildern null Infos, wir haben akribisch geforscht und alle wichtigen Mosaiksteine zusammengetragen“, sagt Christoph Kaufmann, der die Schau gemeinsam mit Friederike Degner kuratierte. Nun werden die Fotos erstmals öffentlich gezeigt.

Architektonische Raffinesse und Möglichkeiten des Stahlbetons

Interessant ist auch die Firma selbst, die sich 1911 aus der bekannten Firma Max Pommer heraus gründete, fünfmal enteignet und dann 1997 endgültig liquidiert wurde. „Eine ihrer ersten Baustellen waren die UT Lichtspiele in Connewitz“, erklärt Kaufmann. Ihr Schwerpunkt lag aber auf Industriebau in Leipzig und Mitteldeutschland. Der Neubau des Uhr- und Fahrstuhlturms der Schubert & Salzer Maschinenfabrik in Chemnitz ist zweifelsohne bis heute das markanteste Wahrzeichen der Industriearchitektur in Sachsen. Bei den Bauten ging es nicht nur um architektonische Raffinesse sowie die neuen statischen Möglichkeiten des Stahlbetons. Durch Luft und Licht sollte für die Industriearbeiter eine verträglichere Arbeitsumgebung geschaffen werden.

Zur Galerie Die Leipziger Stahlbetonfirma Max Gotthilf Richter ließ in den Jahren 1912 bis 1934 Fotos für Werbezwecke anfertigen. Eine kleine Ausstellung im Stadtgeschichtlichen Museum zeigt nun Bilder aus dem Atelier Hermann Walter.

Im Begleitbuch zur Walter-Schau des Museums „Neues aus Beton und Stahl“, die bei Pro Leipzig erschienen ist, hat Friederike Degner dem Unternehmen von Max Gotthilf Richter und seinen Aktivitäten ein eigenes Kapitel gewidmet.

Die Ausstellung ist bis 17. Mai 2020 geöffnet, Dienstag bis Sonntag, jeweils 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zahlen nichts.

