Direktor Reiche geht in Ruhestand – und kommt mit neuen Projekten wieder

Leipzig

Ob der Blick auf Luxus, auf das Einwanderungsland Deutschland, die Geschichte der Digedags oder auf die Angst der Deutschen: Jürgen Reiche hat im Zeitgeschichtlichen Forum viele Akzente gesetzt. Nun verlässt der 65-Jährige das Haus in der Grimmaischen Straße als Direktor. „Das war’s“...“, schreibt er auf einer Karte, um gleich hinzuzufügen „... noch lange nicht!“

Das Zeitgeschichtliche Forum in der Grimmaischen Straße. Quelle: André Kempner

„Meinen Lebensmittelpunkt verlagere ich zwar nach Berlin. Leipzig werde ich aber weder im Geiste noch physisch verlassen, mich hier weiterhin einbringen, wenn es gewünscht ist“, betont der promovierte Historiker, der Geschichte, Kunstgeschichte und Erwachsenenbildung in West-Berlin studierte. Leipzig sei ihm gerade durch die liberale, engagierte Bürgerschaft ans Herz gewachsen. „Ich bin gefragt worden, an verschiedenen Projekten mitzuwirken“, kündigt Reiche an.

Feuer bei Preußen-Schau gefangen

Seit 1993 verantwortet er als Ausstellungsdirektor der Stiftung Haus der Geschichte mehr als 400 Ausstellungen, seit Oktober 2015 leitet Reiche den Ableger in Leipzig. Zwei der erfolgreichsten Sonderschauen waren beispielsweise „Bilder, die lügen“ oder „Schamlos?“ zur Sexualmoral. Im Zeitgeschichtlichen Forum hat er die Dauerschau mit konzipiert, die bis November 2018 noch einmal vollständig erneuert wurde. Und er war als Chefkurator eigentlich an jeder Sonderschau beteiligt, die hier gezeigt wurde. „Eine stärke Öffentlichkeit für die DDR und den Transformationsprozess herzustellen, bedeutet mir sehr viel“, bekennt Reiche, der in Baalberge bei Bernburg geboren wurde und 1960 mit seinen Eltern aus der DDR in den Westen geflohen war. „Das hat mich sehr geprägt“, betont er.

Feuer für Ausstellungen als Medium hat er als junger Mann 1981 im Berliner Martin-Gropius-Bau gefangen, bei einer großen, inszenierten Preußen-Schau. Checkpoint Charlie und der Tränenpalast waren weitere Stationen, aber auch Ausstellungen in verschiedenen Ländern wie „ Deutschland für Anfänger“ mit den Goethe-Instituten und der Bundeszentrale für politische Bildung.

Jürgen Reiche 2011 in der Ausstellung „Bilder im Kopf - Ikonen der Zeitgeschichte“ im Zeitgeschichtlichen Forum. Quelle: André Kempner

Neue Dauerschau als I-Tüpfelchen

Das I-Tüpfelchen seiner Karriere ist für ihn die neue Dauerschau „Ich bin mit dem Wunsch nach Leipzig gekommen, dass der Bund Geld bereitstellt, um das Haus völlig neu zu denken und zu konzipieren. Es ist uns gelungen, das Forum wirklich zu einem Forum zu machen. Das ist ein Glücksfall für mich“, konstatiert Reiche. Ein Beleg seien die erheblich gestiegenen Besucherzahlen sowie Veranstaltungen. Etwa 270 000 Besuche – viele kommen mehrmals – sind es inzwischen pro Jahr. Deshalb gehe er nicht mit Wehmut. Nicht gelungen sei es bislang, ein kleines Café zu integrieren.

Reiche : „Grundgesetz nicht verhandelbar“

„Das Wichtigste ist für mich aber das Werben für Demokratie, Frieden und Freiheit. Das hört sich zwar banal an. Trotz Streits und politischer Auseinandersetzung sind Demokratie und das Grundgesetz nicht verhandelbar.“ Deshalb habe er sich am „Aufruf 2019“ beteiligt, wird auch wieder am 23. Mai 2020 beim Verfassungstag mit vielen Akteuren Veranstaltungen organisieren. Eine Nachfolgerin steht übrigens bereits fest: Uta Bretschneider, zurzeit Chefin des Hennebergischen Museums Kloster Veßra in Thüringen, wird zum 1. April 2020 neue Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig.

Von Mathias Orbeck