Antibiotika sind in chinesischen Apotheken vielfach noch immer ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Dabei will die Regierung eigentlich ihren Missbrauch eindämmen. Nach einer im Fachjournal “Antimicrobial Resistance and Infection Control” vorgestellten Studie konnten 2019 Antibiotika noch in mehr als 80 Prozent von gut 1100 einbezogenen Apotheken rezeptfrei gekauft werden.